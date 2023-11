Al Da Giovannino Bistrot con Pizza ed al Lisander Fine Dining Restaurant è possibile prenotare l’esclusivo servizio

Il comodo e sicuro parcheggio privato coperto, per cui è richiesta la prenotazione diretta, è riservato ai clienti del Giovannino Bistrot con Pizza e del Lisander Fine Dining Restaurant per la cena. Da Giovannino Bistrot propone un ottimo menù alla carta, gustose pizze di qualità, vi accoglie in un ambiente caldo ed informale, vi regala un paesaggio senza paragoni, coccolati dal servizio tanto professionale, quanto cordiale.

Lisander Fine Dining Restaurant è la novità di quest’anno, una vera e propria esperienza culinaria di altissima qualità riservata a solo 20 commensali in un locale dalla grande vetrata, il piccolo giardino, l’eleganza della sala, la cura del servizio.

Il Lisander offre anche la possibilità di prenotare la suggestiva e riservata sala eventi per cene, apertivi o conviviali da dieci a cinquanta coperti.

Prima di cena vi aspettiamo per l’aperitivo al People, Cocktail Bar & Café.

Finalmente si può andare a a pranzo o cena sul lago senza stress.

Da Giovannino Bistrot con Pizza è aperto a pranzo e cena.

Chiuso il martedì.

Prenotazioni: 0341.201133

Lisander Fine Dining Restaurant è aperto a cena.

Chiuso il lunedì.

Prenotazioni: 0341.202096