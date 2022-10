Sport, outdoor, montagna: al 2410 Outdoor di Ballabio Liquidazione Totale

L’avventura di 2410 Outdoor si trasforma in un nuovo progetto. Da venerdì 14 ottobre liquidazione totale

Abbigliamento, accessori e calzature tecniche di alta qualità a prezzi vantaggiosissimi

MESSAGGIO PROMOZIONALE – Cambia pelle il negozio 2410 Outdoor di Ballabio che ha scelto l’autunno per rinnovarsi. Si comincia dalla liquidazione finale, che inizierà venerdì 14 ottobre proponendo prodotti di altissima qualità, pensati per un pubblico che ama la montagna, a prezzi incredibili.

I MARCHI – 2410 Outdoor è il negozio giusto per chi ama la montagna e ha bisogno di articoli di grande spessore tecnico forniti da marchi di comprovata affidabilità.

ANDE – Dal lifestyle alla neve, Ande ha sempre il prodotto giusto. Quando si parla di running offre massima libertà di movimento e leggerezza, materiali semplici e performanti ideali per le corse outdoor, in montagna o in città. Ampia gamma di scelta tra tessuti, colori e pesi, linee comode e confortevoli adatta a tutte le tue attività per il trekking. La linea Alpine offre invece prodotti studiati e realizzati per le attività in cui materiali, tessuti e linee devono essere prestanti ed ergonomiche. Sicurezza e garanzia per vivere la montagna anche quando le condizioni meteo risultano avverse. Infine, grazie al design semplice, linee comode e confortevoli, la gamma di prodotti Life Style è l’ideale per vivere l’ambiente metropolitano.

HOKA – Calzature di altissima qualità pensate per i trail tecnici, da quelli lunghi per i quali è necessaria una maggiore protezione a quelli brevi, in cui si è a caccia di reatticità, HOKA ha sempre una scarpa di cui ci si innamorerà.

ROCK EXPERIENCE – Trekking, trail running, free ride, climbing, alpinismo, sport attivi all’aria aperta e tempo libero sono solo alcune delle community che il brand Rock experience, nato nel 2013 come progetto dell’azienda 7to7 S.r.l., racchiude offrendo proposte di abbigliamento comodo, colorato e performante, prodotti che veicolano all’interno tre parole chiave: passione, know how e ROCK! A tutto questo, l’azienda ha aggiunto l’investimento in ricerca per produrre capi sostenibili.

TERNUA – Ha una vasta gamma di abbigliamento e accessori da montagna che soddisferanno tutte le esigenze di stile e comfort. L’uso di fibre sintetiche e pile nella progettazione di abiti da alpinismo ha rivoluzionato completamente il modo in cui sono stati realizzati gli indumenti per sport all’aria aperta. Ternua offre il suo abbigliamento da montagna per uomo, donna e bambino realizzato in materiale di alta qualità leggero, caldo, non assorbente e morbido. Il trekking in montagna è un’esperienza gratificante con un mix di emozioni e sfide. Tutti i prodotti sono realizzati in materiale riciclato.

REDELK – Camminare, correre, praticare hiking o trekking, Redelk ha sempre il prodotto adatto a svolgere queste attività in totale comfort, dalle giacche e strati termici che permettono di restare asciutti e al caldo, pur mantenendo libertà di movimento, ai pantaloni studiati in ogni particolare e protettivi a t-shirt in tessuto tecnico o cotone e camicie. Ogni singolo capo è studiato per essere traspirante senza tralasciare lo stile.

ZIENER – Ancora oggi, i prodotti ZIENER sono sviluppati e progettati a Oberammergau – da personale che vive e respira la montagna, veri professionisti nel loro campo. Con un profondo legame con la natura, il produttore si concentra sempre più sulla sostenibilità nella produzione e utilizza materiali rinnovabili, sostenibili e riciclati. Guanti e abbigliamento per tutte le stagioni, massimo comfort e protezione.

Vi aspettiamo a 2410 Outdoor Ballabio (Via Provinciale 63 – 23811) da venerdì 14 ottobre per proporvi massima qualità a prezzi super.