Spring Break 2024: oltre 600 professionisti del settore ITS a Lecco per l’evento di Samà Srl

Grande successo per la quarta edizione dello Spring Break, l’evento fieristico promosso da Samà Srl, realtà di riferimento per il settore idro termo sanitario (ITS) nota sul mercato con il brand SuperSamaStore.

Venerdì 16 maggio, presso la sede di Lecco, oltre 600 persone tra professionisti, clienti e stakeholder hanno preso parte a una giornata ricca di contenuti, relazioni e confronto, confermando l’importanza di creare spazi dedicati al dialogo tra imprese e operatori del settore.

Durante il pomeriggio, tre corsi formativi – curati da CNA, A-Gas e Apave – hanno offerto ai partecipanti approfondimenti tecnici e normativi molto apprezzati, evidenziando il bisogno crescente di aggiornamento professionale in un comparto sempre più regolamentato e in evoluzione.

Tra gli stand espositivi, spazio a numerosi brand di primo piano tra cui Gree, Panasonic, LG Electronics, Aspen, Olimpia Splendid, Rothenberger, Teknopoint, Stabile, Valsir, Elitech, e Ideal Clima, che hanno potuto dialogare direttamente con installatori, progettisti e tecnici, presentando le ultime novità tecnologiche e soluzioni di prodotto.

“Siamo orgogliosi della straordinaria partecipazione registrata quest’anno, sia da parte dei nostri partner industriali che dei tantissimi professionisti intervenuti. Questo evento è stato possibile grazie all’impegno di tutto il team Samà, che ha lavorato con passione e competenza per creare un’occasione concreta di valore per il territorio e per la filiera ITS”, ha dichiarato Gregorio Samà, Presidente di Samà Srl.

In un contesto economico e normativo in continuo cambiamento, iniziative come lo Spring Break confermano il ruolo di Samà Srl come facilitatore di innovazione, aggiornamento e relazioni. La transizione ecologica, l’evoluzione tecnologica e le nuove sfide di mercato richiedono oggi più che mai una visione condivisa e una forte rete di collaborazioni.

“Le alleanze che costruiamo oggi con clienti e partner saranno decisive per affrontare le sfide di domani. Lo Spring Break rappresenta per noi non solo un momento di visibilità, ma soprattutto uno spazio in cui rafforzare legami, condividere esperienze e progettare insieme il futuro del nostro settore”, ha aggiunto Samà.

Con questa quarta edizione, Samà Srl consolida il proprio ruolo di punto di riferimento per l’ecosistema ITS, confermando l’impegno a promuovere competenze, innovazione e relazioni durature.

