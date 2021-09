Le iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022 sono aperte

La Musicoterapia può essere utilizzata in diversi contesti per migliorare la salute delle persone, generando effetti benefici nei confronti di coloro che stanno vivendo una situazione di particolare ansia o stress, di chi è affetto da disturbi psichici, nell’ambito di patologie dell’età anziana, nei casi di deficit cognitivi, di difficoltà di comunicazione e disturbi dell’apprendimento.

Tutto ciò avviene attraverso l’attivazione di una relazione che può essere tra il Musicoterapista e il singolo individuo, o tra il Musicoterapista e uno specifico gruppo; in entrambi i casi l’utilizzo professionale della musica, del suono, del ritmo e della voce, sono finalizzati ad attivare – o riattivare – la sfera emozionale della persona, a ricostituire condizioni di equilibrio che consentano al soggetto di vivere situazioni di benessere aumentando le sue capacità di affrontare le situazioni di stress.

Per coloro che vogliono diventare Musicoterapisti è possibile fare riferimento alla Scuola triennale di Musicoterapia del Centro Artiterapie di Lecco, prima realtà italiana ad aver promosso un piano completo di formazione nelle Artiterapie attraverso le quattro Scuole di Arteterapia, Musicoterapia, Drammaterapia e Danzamovimentoterapia; fondato nel 1994, offre seri e qualificati percorsi di formazione avvalendosi di docenti ed esperti di rilievo nazionale e internazionale e di una lunga esperienza che, in oltre 25 anni di attività, ha permesso a tanti dei suoi diplomati di poter operare come musicoterapisti in diversi territori e ambiti (educativi, sanitari e socio-sanitari).

La musica accompagna da sempre la storia umana; presente in ogni epoca e ad ogni latitudine, è una delle forme espressive più potenti e universali di cui l’uomo dispone. Ad ognuno di noi è certo accaduto di ricercare la musica come forma di piacere e divertimento così come nei momenti di tristezza e malinconia o, ancora, di sentirne la necessità per poter dare voce a profonde sofferenze interiori.

La musica è presente nella nostra vita nelle circostanze più disparate: quando ci capita di canticchiare sotto la doccia, di ascoltarla viaggiando o facendo sport, quando in un concerto condividiamo con altri l’energia e i sentimenti che sa suscitare, oltrepassando ogni barriera linguistica, culturale, geografica e anagrafica.

Fin dall’antichità alla musica è stato riconosciuto il potere di curare, di riuscire ad agire sugli stati d’animo dell’uomo, di influenzare non solo le dimensioni emozionali e spirituali dell’individuo ma l’intera sua corporeità, tanto da renderla indispensabile strumento di riti sciamanici e pratiche religiose.

Melodie, suoni e ritmi ci aiutano quotidianamente a trovare un maggior equilibrio e benessere, ed è per questo che la musica costituisce uno dei più efficaci strumenti terapeutici che possono venirci in aiuto quando la vita ci mette di fronte a situazioni di malessere e di sofferenza.

L’utilizzo della musica a fini terapeutici trova la sua espressione nella Musicoterapia una disciplina che prevede l’uso professionale della musica per migliorare la salute della persona, il suo benessere fisico, psichico, sociale e spirituale.

Disciplina affermata ormai da decenni a livello internazionale, la Musicoterapia è utilizzata insieme ad altre pratiche terapeutiche, pedagogiche, psicologiche, medico-sanitarie. Per operare come Musicoterapisti è necessario aver acquisito competenze musicoterapiche utilizzabili negli ambiti della prevenzione, della terapia e della riabilitazione, conoscere gli strumenti teorici e metodologici di base, sviluppare capacità di progettare ed attuare, all’interno di équipe, ricgli interventi musicoterapici.

La Scuola di multidisciplinari Musicoterapia di Lecco è conosciuta dalla CONFIAM (Confederazione Italiana Associazioni e Scuole di Musicoterapia http://www.confiam.it ) e il percorso di formazione è conforme alle indicazioni della Norma UNI 11592 per le figure professionali operanti nel campo delle Arti Terapie. I diplomati della Scuola di Musicoterapia sono professionisti secondo la L. 4/2013, e possono effettuare l’esame nazionale per l’iscrizione al Registro Professionale dell’ “Associazione Italiana dei professionisti della Musicoterapia” https://www.aim-musicoterapia.it.

Il Centro Artiterapie di Lecco https://www.artiterapie.it propone, accanto alle attività delle Scuole, seminari, convegni, ecm ed eventi: al link https://youtu.be/xRITYYPugTw puoi seguire l’ultimo evento dello scorso maggio, il meeting nazionale online “Le arti come cura del nostro tempo”.

