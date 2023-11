Negli ultimi anni più di 5000 famiglie si sono affidate all’agenzia lecchese per percorsi linguistici in Italia e all’estero

I programmi “High School”, che possono avere durata annuale, semestrale o trimestrale, sono diventati sempre più popolari tra i giovani (dalla seconda alla quarta superiore) desiderosi di ampliare i propri orizzonti, acquisire nuove competenze e vivere esperienze di vita uniche. Partecipare a un anno all’estero come Exchange Student può avere un impatto profondo sulla crescita personale: è un’esperienza straordinaria che può trasformare la vita di un individuo. Non si tratta solo di studiare in un paese straniero, ma di immergersi completamente in una nuova cultura, acquisire preziose competenze e sviluppare una mentalità aperta e globale.

Tantissime le mete possibili per vivere questa esperienza: Stati Uniti, Canada, Australia, Paesi Bassi, Paesi Nordici, Francia, Regno Unito, Irlanda, Nuova Zelanda, Germania, Spagna e Sudafrica. Inoltre, ogni esperienza offerta da Team Lingue è studiata su misura per lo studente: tramite il sito ufficiale a questo indirizzo è possibile prenotare una consulenza gratuita con le High School Counsellors che sapranno capirvi, consigliarvi e aiutarvi a costruire il programma perfetto per voi. I programmi High School di Team Lingue consentono anche di beneficiare di 1500 borse di studio offerte dal programma Itaca di Inps per i figli dei dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Crescita Personale e Sociale

Una delle ragioni principali per cui è importante fare un anno all’estero come exchange student è la crescita personale e la possibilità di sviluppare una maggiore consapevolezza di sé stessi e delle proprie abilità, nonché di costruire la fiducia in sé stessi. Vivere in un paese straniero mette gli studenti di fronte a nuove sfide, consentendo loro di diventare più indipendenti, adattabili e aperti alle diverse culture e tradizioni. Questo apprendimento culturale è spesso più efficace di qualsiasi corso in aula, poiché coinvolge tutti i sensi. Gli studenti avranno l’opportunità di imparare una nuova lingua, scoprire la cucina locale, partecipare a tradizioni e festività uniche e sviluppare una comprensione più profonda della mentalità e delle prospettive culturali. Viviamo in un mondo sempre più globalizzato, in cui la capacità di comprendere e interagire con persone di diverse culture è fondamentale. Un’esperienza all’estero prepara i giovani a lavorare in un ambiente globale, dove la diversità è la norma. Questa preparazione è essenziale per avere successo in molte professioni.

Crescita Accademica e Professionale

Fare un’esperienza come exchange student può anche avere un impatto positivo sul rendimento accademico. Gli studenti spesso acquisiscono competenze linguistiche avanzate, capacità di problem-solving migliorate e un maggiore interesse per i loro studi. Questa esperienza può aiutare a distinguersi in futuro durante il percorso accademico e professionale. Avere un’esperienza all’estero nel proprio curriculum è un punto di forza notevole. Le università e i datori di lavoro valutano positivamente i candidati che hanno studiato all’estero, poiché dimostra la capacità di adattarsi a nuove situazioni e di lavorare in un ambiente multiculturale.

In sintesi, fare un anno all’estero come exchange student è un’esperienza che offre innumerevoli benefici. Oltre a migliorare la crescita personale, le competenze accademiche e le prospettive di carriera, aiuta a formare individui aperti, comprensivi e preparati per un mondo sempre più interconnesso. Se avete l’opportunità di partecipare a un programma “High School”, considerate seriamente questa possibilità, poiché potrebbe essere uno dei momenti più significativi della vostra vita. Per questo potete consultare il calendario degli incontri informativi di Team Lingue: webinar, eventi in sede o sul territorio.

Vacanze studio, tante le novità per l’estate 2024

Come tour operator Team Lingue offre anche la possibilità per far vivere esperienze significative durante il periodo estivo: stiamo parlando delle vacanze studio di gruppo all’estero per bambini e ragazzi della durata di una o due settimane. Un’occasione per iniziare a vivere in un ambiente internazionale, sicuro e garantito dallo staff che segue ogni ragazzo dalla partenza dall’Italia, durante tutta l’esperienza e al suo rientro in Italia. Come conferma la testimonianza di un genitore, Maria Elena: “Prima volta: due figli, stessa destinazione: organizzazione impeccabile, programma interessante, group leader affidabile e seria, sia guida che compagna per i ragazzi. Team Lingue sempre presente ed efficiente, ma mai invadente, dal primo contatto conoscitivo alla riconsegna dei ragazzi in aeroporto”.

Per conoscere le destinazioni per l’estate 2024 potete registravi qui all’evento online del 15 novembre.

Dal 16 al 18 novembre potete incontrare Team Lingue a Young Erba, il Salone Nazionale dell’Orientamento Scuola, Formazione, Università e Lavoro. Sarà l’occasione per presentarvi le possibilità per vivere esperienze all’estero di gruppo e individuali.



Team Lingue: un punto di riferimento per esperienze linguistiche

Se state pensando di iniziare un percorso di studio in una lingua straniera International House Team Lingue è la scuola che fa per voi: 40 anni di esperienza nel settore, riassunti nel motto “Never Stop Learning” e un’offerta formativa vastissima sono ciò che fa del centro una vera e propria eccellenza nel mondo delle scuole di lingue. La scuola ha quattro sedi: Merate, Como, Lecco e Sondrio; è affiliata a International House World Organisation, organizzazione mondiale che raccoglie le migliori scuole di lingua a livello internazionale, e membro di AISLi, Associazione Italiana Scuole di Lingue.

Team Lingue è anche centro autorizzato per le certificazioni Cambridge English e LanguageCert , riconosciute a livello internazionale dalle università e dalle aziende.

Merate – Via Laghetto 9

Como – Via Miani 9

Lecco – Via Ghislanzoni 4

Sondrio – Galleria Campello 4

T. +39 039 9906600

www.vacanzestudio.ihteamlingue.it

facebook.com/IHTeamLingue

instagram.com/Teamlingue_travel

tiktok.com/TeamLingue_travel