SYNLAB San Nicolò Lecco, la prevenzione al centro: a novembre una campagna dedicata alla sindrome metabolica

Tre giornate per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di riconoscere i fattori di rischio e intervenire precocemente. Un’iniziativa che si inserisce nell’impegno del centro nel promuovere la salute attraverso servizi specialistici, diagnostica avanzata e percorsi di prevenzione integrati.

Promuovere una maggiore consapevolezza del proprio stato di salute, individuare precocemente i principali fattori di rischio e favorire l’accesso a percorsi di approfondimento mirati: sono questi gli obiettivi della campagna di sensibilizzazione sulla sindrome metabolica di SYNLAB San Nicolò di Lecco (corso Carlo Alberto, 76), in programma il 24, 25 e 26 novembre.

La Sindrome Metabolica è una condizione clinica nella quale coesistono diversi sintomi come ipertensione, iperglicemia, dislipidemia e obesità. Colpisce metà della popolazione adulta sopra i 50 anni, con conseguente aumento del rischio per malattie cardiovascolari come ictus, infarto miocardico e arresto cardiaco. Intercettare tempestivamente questi segnali è fondamentale per poter intervenire in modo appropriato, attraverso modifiche dello stile di vita e, quando necessario, un percorso di cura personalizzato.

Una campagna per conoscere meglio il proprio stato di salute

Il programma previsto da SYNLAB San Nicolò comprende una valutazione articolata, che affianca agli esami di laboratorio la rilevazione di parametri come peso e pressione arteriosa, la raccolta anamnestica e un colloquio con i professionisti coinvolti. Gli esami ematici e l’elaborazione dei relativi risultati consentiranno di ottenere indicazioni utili a delineare il profilo di rischio individuale.

L’approccio adottato punta a superare la logica del singolo esame, valorizzando una lettura complessiva delle informazioni raccolte. La valutazione potrà così rappresentare un primo passo per orientare il paziente nel proprio percorso di salute.

L’iniziativa si inserisce in un programma più ampio di sensibilizzazione e informazione sulla salute: giovedì 12 novembre torna, infatti, l’appuntamento con il Tè della Salute, dedicato proprio alla sindrome metabolica. Per maggiori info sulla campagna contattare il numero 0341 1819025 (numero attivo dal 16 al 20 novembre).

SYNLAB San Nicolò, un punto di riferimento per il territorio

La campagna rappresenta un’espressione concreta della filosofia che guida : mettere a disposizione dei cittadini competenze multidisciplinari e tecnologie diagnostiche evolute, favorendo un accesso sempre più completo ai servizi sanitari. Un impegno che, a Lecco, si è tradotto anche in un progressivo ampliamento dell’offerta.

Nel 2021, l’apertura di una seconda sede ha consentito di rafforzare la presenza del centro sul territorio e di ampliare gli spazi dedicati alle visite specialistiche e ai check-up. La struttura offre oggi un ventaglio articolato di servizi, che comprende prestazioni ambulatoriali, cardiologia, fisioterapia, visite specialistiche e diagnostica per immagini, ambito nel quale rientrano esami avanzati come la TAC e percorsi di screening mammografico, importanti strumenti per la diagnosi precoce.

I numeri confermano l’eccellenza e l’impegno di SYNLAB San Nicolò per il territorio, in collaborazione con il Servizio Sanitario Regionale: nel 2025, sono state erogate oltre 90.000 prestazioni, sia in convenzione che in regime di solvenza, a dimostrazione di come SYNLAB sia riconosciuto come un partner affidabile per la salute dei cittadini lecchesi.

L’attenzione all’innovazione riguarda anche l’introduzione di tecnologie diagnostiche evolute, tra cui la risonanza magnetica whole body, che consente di acquisire immagini di diverse regioni corporee nell’ambito di specifici percorsi clinici e preventivi, secondo le indicazioni mediche. Parallelamente, il centro continua a sviluppare i propri servizi specialistici, ampliando, tra gli altri, l’offerta in ginecologia e cardiologia pediatrica.

Un ulteriore passo in questa direzione è stato il rinnovamento e l’ampliamento degli spazi dedicati alla fisioterapia, inaugurati il 7 ottobre. L’intervento ha permesso di potenziare un servizio fondamentale per il recupero funzionale e la riabilitazione, attraverso ambienti rinnovati, attrezzature aggiornate e una maggiore integrazione con le altre competenze sanitarie presenti nel centro.

Investire per rispondere ai bisogni della comunità

“Il nostro obiettivo è essere un punto di riferimento per la salute delle persone e per il territorio lecchese. Per questo, continuiamo a investire nei servizi, nelle tecnologie e nelle competenze professionali, offrendo risposte sempre più complete ai bisogni dei pazienti. Vogliamo accompagnare le persone nelle diverse fasi del loro percorso di salute, lavorando in modo integrato tra le specialità e mantenendo un dialogo con il Servizio Sanitario Regionale, per contribuire a un’offerta sanitaria accessibile e vicina alle esigenze della comunità”, dichiara Emanuela Abbate, Responsabile Territoriale Centri Diagnostici Como e Lecco.

Dalla sensibilizzazione sui fattori di rischio alla diagnostica, dalla riabilitazione alle visite specialistiche, il centro prosegue così il proprio percorso di sviluppo con l’obiettivo di coniugare innovazione, qualità delle prestazioni e attenzione alla persona.

Direttore Sanitario SYNLAB San Nicolò Lecco Dott. Franco Ruffa.