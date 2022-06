Scuola di lingue e Tour Operator accompagna bambini e ragazzi a vivere esperienze internazionali

M.P. – Never Stop Learning! Non è solo un motto ma è soprattutto una proposta che caratterizza l’offerta formativa ed esperienziale di International House Team Lingue, presente sul territorio da più di 30 anni.

Sono già aperte le iscrizioni per i corsi di lingua in partenza da settembre nelle sedi di in partenza da settembre nelle sedi di Lecco, Merate, Como e Sondrio, con l’obiettivo di continuare a offrire un servizio sempre più personalizzato ed efficace agli utenti. A partire dai 3 anni d’età gli studenti saranno accompagnati nella conoscenza e nel potenziamento della lingua attraverso percorsi formativi innovativi, anche con l’uso di ambienti multimediali e progetti internazionali.

In questo modo i giovani studenti sviluppano competenze comunicative che si rivelano utili non solo nel contesto scolastico, ma anche in quello personale, accademico e professionale.

Tutti i corsi annuali hanno l’obiettivo di arrivare a una certificazione Cambridge (di cui Team Lingue è centro autorizzato) riconosciuta in tutto il mondo, valida per sempre!

Per ragazzi universitari e adulti sono aperte le iscrizioni ai corsi, oltre che di lingua inglese, anche di spagnolo, tedesco, francese, russo, cinese e giapponese. L’obiettivo è chiaro: crea valore per il futuro professionale con lezioni in presenza o con un corso online tramite piattaforma dedicata.

Per i bambini della scuola elementare, nei mesi di luglio e la prima settimana di settembre, viene proposto il Summer Camp bilingue: un’opportunità per praticare la lingua inglese attraverso giochi di ruolo, sport, laboratori creativi, orienteering, gite immersi nella natura e tanto divertimento!

È invece la parte di Tour Operator che si occupa di accompagnare ragazzi e famiglie nel progettare la migliore esperienza formativa linguistica all’estero: aupair, tirocinio, PCTO, vacanza di gruppo o individuale e anno all’estero!

Tutta l’offerta formativa è consultabile sul sito www.ihteamlingue.it.

Merate – Via Laghetto 9

Como – Via Miani 9

Lecco – Via Ghislanzoni 4

+39 039 9906600

www.ihteamlingue.it

facebook.com/IHTeamLingue

instagram.com/IHTeamLingue

tiktok.com/IHTeamLingue