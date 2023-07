Un anno di successi sostenibili: il report 2022 di Lario Reti Holding

L’impegno dell’azienda verso territorio e comunità

Lario Reti Holding presenta il suo quarto Bilancio di Sostenibilità, con cui evidenzia i risultati raggiunti lo scorso anno e l’impegno costante per il miglioramento

Il nuovo Bilancio di Sostenibilità di Lario Reti Holding illustra le principali iniziative messe in atto dalla Società per il proprio territorio – in un’ottica di responsabilità sociale, economica e ambientale – e in riferimento a uno scenario in cui il contesto presenta rischi imprevedibili e difficilmente quantificabili, come dimostrato dalla recente pandemia, dal conflitto in corso e dalle problematiche climatiche, che hanno avuto implicazioni sia locali che a livello globale.

L’incertezza derivante da queste premesse rappresenta la caratteristica distintiva del contesto globale attuale, dove l’agire in modo sostenibile e responsabile è la soluzione necessaria. L’obiettivo non è solo ridurre gli impatti negativi delle attività sull’ambiente e la società, ma anche costruire valore per gli stakeholder.

Per realizzare questo cambiamento, è necessario adottare un approccio olistico e ridisegnare le filiere produttive, con coraggio e innovazione, e le aziende di pubblica utilità hanno un ruolo chiave nel facilitare questa transizione. Per questo motivo Lario Reti Holding si impegna a potenziare costantemente i servizi offerti, adottando procedure operative efficaci, realizzando investimenti e formando il personale per garantire la soddisfazione dei cittadini.

Il documento integrale del Bilancio di Sostenibilità 2022 è disponibile sul sito di Lario Reti Holding all’indirizzo www.larioreti.it/sostenibilita

DIMENSIONE SOCIALE

Il macro-capitolo relativo alla Dimensione Sociale è dedicato alla rendicontazione dell’impatto di quelle attività del Servizio Idrico Integrato che riguardano da vicino i clienti e il territorio, in termini di erogazione e qualità dell’acqua, fatturazione, servizio clienti telefonico e di sportello, servizio di Pronto Intervento nonché attività di comunicazione e di supporto al territorio.

Un’importante sezione è dedicata alla qualità delle acque potabili e reflue depurate, garantita ai massimi livelli e di fondamentale importanza per Lario Reti Holding ed i suoi stakeholder, come dimostrato anche dall’analisi di materialità presentata nel bilancio di sostenibilità.

Con la ripresa post-pandemia si sono intensificate anche le attività sul territorio, ampiamente rendicontate nel documento. Tra queste, spiccano diverse installazioni e rinnovi di casette dell’acqua in gestione, che nel 2022 hanno erogato più di 800mila litri di acqua, evitando la produzione di oltre 540mila bottiglie, con una riduzione nella produzione di plastica pari a quasi 22 tonnellate.

Il 2022 ha visto anche la ripartenza in forma canonica delle attività di educazione ambientale verso le scuole, realizzate in collaborazione con l’Ufficio d’Ambito di Lecco e che hanno coinvolto 46 scuole, con 84 insegnanti, 233 classi e 4.577 alunni.

DIMENSIONE AMBIENTALE

La dimensione ambientale gioca un ruolo primario nell’operato di una società come Lario Reti Holding, il cui impegno principale è quello di porre al centro la tutela di un bene prezioso come l’acqua, e di conseguenza gestire in maniera innovativa e sostenibile il funzionamento della rete idrica, la fornitura di acqua potabile, il collettamento dei reflui e la loro depurazione.

All’interno di questo macro-capitolo sono raccolte tutte le attività volte a ridurre gli impatti aziendali a livello ambientale, incluse depurazione delle acque reflue, raccolta delle acque dalla fognatura e il trattamento necessario a renderle compatibili con l’ambiente, riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di CO₂, verifica e controllo degli scarichi industriali e degli impianti ed interventi per la gestione delle perdite.

Nell’edizione 2022 sono inoltre presenti alcune novità, quali il progetto congiunto tra Lario Reti Holding e Silea per il riuso delle acque reflue depurate ai fini del lavaggio stradale, i progetti previsti per il riciclo dei rifiuti prodotti dal trattamento di depurazione delle acque e le collaborazioni con altre realtà industriali per il trattamento delle acque utilizzate nei cicli produttivi.

Infine, nel Comune di Lomagna è stato completato il nuovo bacino di fitodepurazione per il trattamento delle acque di prima e seconda pioggia, che subiscono ora un naturale pretrattamento prima di essere reimmesse in natura.

DIMENSIONE ECONOMICA

L’ultima dimensione, quella economica, ha l’obiettivo di comunicare in maniera trasparente gli investimenti sostenuti dalla società nel corso dell’anno 2022, sottolineando l’equilibrio tra l’impatto economico e i risultati raggiunti grazie alla propria operatività sul territorio.

Al netto dei risultati ottenuti, e anche all’interno di uno scenario difficile come quello che ha caratterizzato il 2022, Lario Reti Holding si conferma come una struttura patrimoniale solida e capace di affrontare gli investimenti futuri, nell’ottica della sostenibilità e della creazione di valore per le persone del territorio provinciale di riferimento.

Nel 2022 sono stati complessivamente investiti 28,4 milioni di euro; le attività sono relative al Piano d’Ambito – suddivisibile in lavori sull’acquedotto (5,6 milioni), sulla rete fognaria (6,1 milioni) e sugli impianti di depurazione (3,3 milioni)- e ad esso si affiancano attività di ricerca perdite (2,2 milioni), manutenzioni (6,6 milioni) ed altri investimenti (3,5 milioni), tra cui spiccano sostituzione dei contatori e telelettura dei consumi (1,6 milioni) e gli allacci di rete acquedotto e fognatura (1 milione).

Gli investimenti realizzati nel periodo 2016-2022 ammontano a circa 163 milioni di euro, e grazie all’estensione dell’affidamento del servizio idrico integrato a Lario Reti Holding fino al 31 dicembre 2045, gli investimenti che la Società dovrà realizzare entro il 2035 passano da 152 milioni di euro a 326 milioni. Considerando anche gli interventi assegnati per l’ultimo decennio, oggetto dell’estensione, gli investimenti complessivamente programmati corrispondono a 587 milioni di euro.

Tra le opere più significative dello scorso anno si può segnalare la continuazione del raddoppio dell’acquedotto Brianteo, uno dei progetti più ambiziosi di sempre per Lario Reti Holding.

Si tratta di un intervento fondamentale in quanto consente – da una parte – una più efficiente gestione energetica del potabilizzatore e delle stazioni di pompaggio e – dall’altra parte – una soluzione di riserva nel caso di manutenzioni da attuare sulla tubazione già esistente. Inoltre, l’intervento costituisce una garanzia per tutti i 64 Comuni serviti dal “Brianteo” di una maggiore disponibilità di acqua soprattutto nei periodi di maggiore siccità.

Questo quarto report ha voluto essere, da una parte, uno stimolo a livello interno per la creazione di una visione futura dell’organizzazione, per il coinvolgimento e l’allineamento delle funzioni aziendali e per favorire la creazione di processi virtuosi e lo sviluppo di buone pratiche in ambito di sostenibilità e di Corporate Social Responsibility (CSR – Responsabilità Sociale di Impresa) e, dall’altra, dimostrazione della volontà della Società di proseguire il percorso di monitoraggio e di mappatura dell’impatto delle proprie attività, ponendosi come obiettivo il miglioramento della vita delle persone che vivono nel proprio territorio di riferimento, mettendo in atto investimenti, azioni concrete e strategie innovative nell’ottica di un maggiore impegno nella garanzia e nel rispetto della sostenibilità.

