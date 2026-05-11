Un pomeriggio tra le pagine: Lea Rubistiani presenta “Vita in Prestito”

Il viaggio letterario di Lea Rubistiani approda a Lecco. Giovedì 14 maggio 2026, alle ore 17.30, la splendida cornice dell’Orsa Maggiore ospiterà la presentazione ufficiale del libro “Vita in Prestito”.

Sarà un’occasione imperdibile per immergersi nelle tematiche profonde dell’opera e dialogare direttamente con l’autrice in un’atmosfera suggestiva in riva al lago. Che siate lettori appassionati o semplici curiosi alla ricerca di una nuova storia in cui perdervi, vi aspettiamo per condividere un pomeriggio all’insegna della cultura e delle emozioni.

Dove: Orsa Maggiore, Lecco

Quando: 14 maggio 2026 | Ore 17.30

Ingresso: Libero

Non mancate!