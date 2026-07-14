VALMADRERA STREET FOOD FESTIVAL 4^ EDIZIONE, 17/18/19 luglio, Area Lago Parè

Street food, birra e musica

Dal 17 al 19 luglio Tipico Eventi torna a Valmadrera con la 4^ edizione del gustosissimo STREET FOOD FESTIVAL! Una selezione dei migliori street chef dall’Italia e dal mondo, per regalare ai propri ospiti l’esperienza culinaria più svariata di sempre, rimanendo a pochi passi da casa. Area Lago Parè verrà addobbata a festa per trascorrere insieme tre giornate all’insegna del miglior cibo di strada, di ottima musica dal vivo e di tanto divertimento per tutti!

La manifestazione aprirà venerdì dalle 18.00 alle 24.00, sabato dalle 11.00 alle 24.00 e domenica dalle 11.00 alle 22.30

Durante gli orari di apertura indicati troverete, sempre presenti, i migliori street chef nazionali ed internazionali con i loro gustosi piatti on the road, sia dolci che salati per accontentare tutti i palati, insieme a una selezione di ottime birre e cocktail, una comoda area tavoli e area bimbi con jumping e scivolo gonfiabile.

Oltre al cibo, vi aspetta anche tanto divertimento! Tutti i giorni musica in filodiffusione accompagnerà grandi e piccini durante la loro permanenza. Imperdibili gli appuntamenti serali con musica dal vivo insieme a:

AREAVASCO: tributo a Vasco Rossi, venerdì 17 luglio ore 21.30

DYNAMICA: party band che porta le migliori hit italiane e straniere, dagli anni ’70 a oggi – sabato 18 luglio ore 21.30

BEPPE SPINA: chitarra, voce e i grandi successi popolari italiani – domenica 19 luglio ore 19.30

L’ingresso all’evento è sempre gratuito e senza prenotazione. Passate a trovarci, vi aspettiamo carichi e affamati!

Evento organizzato con il patrocinio della Città di Valmadrera.

RIFERIMENTI:

Per rimanere sempre aggiornati potete seguire l’evento su Facebook “VALMADRERA (LC) – STREET FOOD FESTIVAL 4^ edizione” https://www.facebook.com/events/1008335082090015

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