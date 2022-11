Sabato 26 Novembre a Barzio, in località Prato Buscante (zona Sagra)

BARZIO / PASTURO – Tutto pronto per il DJ Contest che animerà la Valsassina sabato 26 Novembre in località La Fornace di Barzio, evento targato Mary Quadrio (Event Planner) e Ceresa SRL.

Dalle ore 18 a mezzanotte si sfideranno sei DJ a colpi di musica, armati di mixer e console per conquistare il primo contest Valsassinese. In gara ci saranno: DJ Marax, DJ Gangy, DJ Came, DJ Smagik Poison, DJ Krae e DJ Striker.

A valutare gli artisti la giuria composta da Davidz Deejay, Joe Vanelli con Ivan degli Scramble and The Cats e Giovanni Arrigoni Battaia sindaco di Barzio.

Alla serata non mancherà un grande ospite, stiamo parlando di DJ Edmmaro già protagonista ad eventi top nel panorama italiano come Nameless, Praja e Samsara. E proprio a DJ Edmmaro è affidata la chiusura della serata con un’attesissima esibizione.

Ovviamente la serata sarà accompagnata da buona cucina affidata a Jalapenò Steak House Hamburgeria di Cassina Valsassina.

Vendita biglietti on line https://www.ciaotickets.com/biglietti/dj-contest-barzio?R=ceresa1 e in loco a 15,00€, ulteriori info al numero 3498938923 (Mary Quadrio).