VB Style Barber Shop, a Vercurago la barberia scelta dai calciatori

Valerio Bubbo, 31 anni, è il titolare del salone di via Roma

Già 55 professionisti sono passati dal Barber shop di Vercurago

M.P. – Il giovane Valerio Bubbo con la sua prestigiosa barberia a Vercurago, in via Roma, vanta ben 11 anni di attività con esperienze da dipendente prima, poi l’ascesa del VB Style Barber Shop, salone scelto da gran parte dei calciatori.

31 anni, di Olginate, Valerio ha fatto delle sue due passioni, capelli e calcio, la sua vita. L’ultima grande soddisfazione è stata quella di diventare il barbiere della squadra di casa, la Calcio Lecco: “Per primo è arrivato Checco Lepore con il quale ho stretto un bellissimo rapporto, poi pian piano tutta la squadra è arrivata per farsi tagliare i capelli. Per me è un onore grandissimo e sono grato ai giocatori per avermi scelto come loro barbiere di fiducia”.

Andrea Conti, Alberto Paleari, Keita Baldè, sono solo alcuni dei nomi dei grandi passati dal salone di Valerio. E il giro continua ad allargarsi, nonostante gli anni difficoltosi del Covid: in 11 anni di attività siamo a quota 55 professionisti tra serie A, B e Lega Pro.

E’ nato tutto per caso 7 anni fa con Eric Lanini, oggi in forza alla Reggiana in serie B – ricorda – gli ho tagliato i capelli ed è nata un’amicizia che dura ancora oggi. E’ stato lui a presentarmi al pubblico dei calciatori, poi il passaparola si è diffuso”.

“A questo proposito – ha concluso Valerio – vorrei ringraziare di cuore la clientela fedelissima e tutti coloro che ci supportano da 11 anni, incluso il mio collaboratore Mattia Malighetti. Credo davvero che il valore aggiunto del mio lavoro stia nella rete di relazioni costruita nel tempo”.

Grazie ad una pratica piattaforma web è possibile prendere appuntamento in maniera facile e veloce sul sito www.vbbarber.it.

