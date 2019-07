Visitare case senza appuntamento? Con l’Open House si può!

VISITA LIBERA SENZA APPUNTAMENTO!

LUOGO: Vestreno (LC), Via Al Bacino n.191

DATA: Sabato 13 Luglio

ORA: dalle 15:30 alle 18:30

Trilocale con box, 200 metri di giardino privato e piscina in vendita a 119.000 euro

MESSAGGIO PROMOZIONALE – Non perdere quest’occasione! Raggiungici anche tu! Potrai visitare liberamente questo splendido appartamento e goderti un delizioso aperitivo offerto davanti ad un’impagabile vista lago, in vendita a soli 119.000 euro!

La vista panoramica che spazia dal Lario ai monti che ne fanno da cornice, l’ampio giardino privato, l’accesso diretto alla piscina, la mancanza di barriere architettoniche unite alle due ampie camere da letto ed al soggiorno illuminato da un’intera parete finestrata, fanno di questa la soluzione ideale per chi sta cercando un’oasi di pace e tranquillità, lontano dal caos cittadino.

Open House: con RE/MAX finalmente anche in Italia!

Oramai oltreoceano si vende quasi solo in questa modalità, ma in Italia abbiamo dovuto aspettare che arrivasse RE/MAX 20 anni fa.

In cosa consiste? E’ un vero e proprio ‘’evento’’ in cui le porte dell’immobile in vendita sono aperte a tutti coloro che desiderano visitarlo liberamente – in giorni ed ore stabiliti – senza l’obbligo di fissare un appuntamento con l’agente immobiliare.

Proprio come nei film americani, ma con il nostro marchio di fabbrica! Potrete vivere questa esperienza, nella massima libertà. I consulenti RE/MAX saranno pronti ad accogliervi per fornirvi tutte le informazioni sull’immobile qualora lo necessitiate.

Avrete la possibilità di effettuare una seconda visita dell’immobile nella stessa giornata, senza dover fissare un ulteriore appuntamento, riducendo così il rischio che la casa possa essere venduta con il trascorrere dei giorni se è di vostro interesse.

Open House: una formula innovativa per chi vende casa!

L’Open House non è solo una formula efficace per chi cerca casa, ma anche per chi desidera vendere il proprio immobile. E’ infatti un sistema di vendita altamente performante che consente:

La visita di un numero elevato di potenziali acquirenti in un’unica giornata.

Di risparmiare tempo: gli appuntamenti si concentrano in un solo giorno.

La garanzia di un’efficace comunicazione di vendita a tutti i potenziali clienti della zona.

La riduzione dei tempi di vendita dell’immobile.

Maggiore probabilità di ottenere il prezzo di vendita richiesto.

Vuoi vendere la tua casa? Vieni a scoprire come ce ne prenderemo cura con attività di marketing studiate appositamente per la tua soluzione! Oppure contattaci, ti porteremo l’innovazione nella compravendita immobiliare!

Per Maggiori Informazioni:

Gemma Mazzucca

Assistente del Broker

M +39 3518989324

E gmazzucca@remax.it

Fabrizio Puglia

Broker

M +39 3472671373

E fpuglia@remax.it

T +39 031 714999