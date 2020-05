Ambulatorio Dentistico Lecchese: dal dentista la sicurezza viene prima di tutto 

L’Ambulatorio Dentistico Lecchese è stato dotato di barriere protettive, presidi medico-chirurgici e dispositivi per la sanificazione degli ambienti per garantire assoluta sicurezza ai pazienti e allo staff

MESSAGGIO PROMOZIONALE – Nei mesi scorsi, con il diffondersi della trasmissione del nuovo coronavirus, l’Ambulatorio Dentistico Lecchese ha raccomandato alla sua clientela di accedere alle cure dentali solo in caso di urgenza o rimandare temporaneamente la terapia in base a una valutazione concordata.

Da oggi (lunedì 4 maggio) l’Ambulatorio sarà operativo per tutte le prestazioni.

Da sempre lo studio adotta procedure tali da garantire protocolli di disinfezione e sterilizzazione strumentale indispensabili per il controllo delle infezioni.

Per ogni paziente, da sempre, vengono utilizzati strumenti sterili che, al termine di ogni seduta, vengono decontaminati, lavati, imbustati e autoclavati a vapore con certificazione quotidiana, insieme a tutti gli strumenti odontoiatrici.

Con le nuove restrizioni e limitazioni imposte dal governo nazionale e dalla Regione Lombardia, all’Ambulatorio Dentistico Lecchese sono stati messi in atto ulteriori protocolli per ridurre al massimo il rischio di contagio tra operatori e pazienti.

Odontoiatri e assistenti saranno dotati di dispositivi di protezione individuale a norma di legge per il covid19 quali mascherine ffp2, guanti, cuffia e occhiali protettivi ed effettueranno un triage telefonico per un’attenta valutazione dell’accesso alla struttura.

All’interno della sala d’attesa, opportunamente attrezzata con divisori per limitare i contatti, accederanno solo i pazienti concordati per evitare sovraffollamenti nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro. All’arrivo il paziente verrà invitato a indossare copriscarpe, a lasciare gli effetti personali in un luogo esterno alla sala operativa e a lavarsi le mani con un detergente apposito prima di accedere alle cure. Inoltre verrà misurata la temperatura corporea, prima di sedersi sulla poltrona per le terapie.

