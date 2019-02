ANNUNCIO DI LAVORO – Il candidato ideale dovrà avere maturato un’esperienza di almeno due anni in produzione, meglio se in aziende del settore alimentare, essere in possesso di un diploma, meglio se in ambito chimico.

La risorsa dovrà occuparsi a seconda delle necessità di:

– pesare le materie prime per la lavorazione

– caricare la linea di produzione con le materie prime

– seguire la lavorazione dei prodotti sulle diverse linee di produzione

– seguire il confezionamento dei prodotti finiti

Disponibilità a lavoro full time su tre turni o a giornata.

Si offre assunzione diretta, inizialmente a tempo determinato. Scopo inserimento.

Inviare CV a: personale@ali-big.it