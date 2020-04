Concessionaria MESSA T, servizi attivi su appuntamento e online!

MERATE – I centri assistenza della Concessionaria Renault e Dacia MESSA T. sono operativi SOLO su appuntamento.

CHIAMA o INVIA UN SMS WHATSAPP al +39 347 7510437 (priorità a chi ha esigenze lavorative).

Totale servizio verrà svolto nel pieno rispetto delle misure governative in materia di sicurezza e prevenzione, in modo da garantire la salvaguardia della salute di tutti i clienti e del personale addetto:

▶️ Utilizzo mascherine, guanti e disinfettante;

▶️ Mantenimento delle distanze di sicurezza di almeno un metro;

▶️ Ingresso in accettazione uno alla volta.

La concessionaria Messa ha a cuore la tua salute!💛

Vi ricordiamo che la concessionaria Messa T. è operativa ONLINE

▶️Compila il form qui 👉 https://bit.ly/2TFl3uH o invia un sms whatsapp a +𝟑𝟗 𝟑𝟒𝟕 𝟕𝟓𝟏𝟎𝟒𝟑𝟕

▶️Verrai ricontattato dal servizio clienti della concessionaria che ti proporrà un appuntamento in videochiamata, o semplice chiamata se preferisci, con un loro esperto, a seconda della tua esigenza.

▶️Al momento dell’appuntamento verrai contattato dall’operatore (chiamata o videochiamata).

Adottando tutti le dovute misure di sicurezza potremo ritornare presto alla normalità per ripartire insieme per un nuovo viaggio!

Concessionaria Renault e Dacia

Messa T.

Monza: via Boccioni 2

Vimercate: Sp2 via Trezzo 480

Merate: via Bergamo 78

Tel: 03987571

Mail: messa@messa.it

www.messa.it