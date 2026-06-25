Continua l’impegno di Lario Reti Holding per la Sostenibilità: pubblicato il Report 2025

Con la settima edizione si evidenziano i risultati raggiunti, l’impegno e il contributo costanti per uno sviluppo sostenibile

Lario Reti Holding ha pubblicato la settima edizione volontaria del Report di Sostenibilità. Come negli anni scorsi, l’Azienda si è impegnata a rendicontare e comunicare con coerenza e trasparenza i risultati, le performance, i progetti ma anche gli obiettivi futuri, come quelli legati al Piano industriale e alle nuove sfide, connesse al complesso contesto geopolitico e socio-ambientale di questi anni.

“La sostenibilità non è un ambito separato rispetto alle attività aziendali, ma il criterio con cui orientiamo ogni scelta, dagli investimenti sulle infrastrutture alla gestione delle risorse, fino al rapporto con cittadini e territorio – afferma Lorenzo Riva, Presidente di Lario Reti Holding – Questo Bilancio racconta i risultati raggiunti nel 2025, ma soprattutto testimonia un percorso di lungo periodo che punta a rendere il servizio idrico sempre più resiliente, efficiente e capace di affrontare le sfide ambientali e sociali dei prossimi anni.”

Grazie alla rendicontazione annuale di sostenibilità, l’azienda fornisce ai propri stakeholder una panoramica delle strategie adottate per integrare le tematiche ESG (Ambiente, Sociale e Governance) nelle proprie attività e il contributo costante agli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite (Obiettivi di Sviluppo Sostenibile – SDGs).

Il documento integrale del Bilancio di Sostenibilità 2025 è disponibile sul sito di Lario Reti Holding all’indirizzo www.larioreti.it/sostenibilita

INFORMAZIONI AMBIENTALI

La Sostenibilità Ambientale svolge un ruolo primario nell’attività di Lario Reti Holding, che si prefigge l’obiettivo principale di salvaguardare l’acqua attraverso una gestione innovativa e sostenibile di e impianti. Questo impegno è misurabile soprattutto attraverso la capacità di ridurre le perdite idriche e i consumi energetici, mantenendo alta la qualità dell’acqua, sia potabile che reflua depurata.

È per ridurre le perdite che, dal 2018, è in corso l’ammodernamento delle reti tramite la loro digitalizzazione e innovazione. Il progetto finanziato anche con fondi PNRR per un valore di 17,8 milioni di euro, ha portato a controllare e rinnovare circa 530 km di rete acquedottistica nel 2025. Anche la qualità dell’acqua fornita è molto importante per Lario Reti Holding: nel 2025 sono stati analizzati più di 1.300 campioni con circa 29.500 parametri, senza alcuna ordinanza di non potabilità.

A livello di consumi energetici, questi sono stati pari a circa 47 MWh nel 2025, con una riduzione del 15% rispetto al 2024 ottenuta grazie all’efficientamento energetico. Il 100% dell’energia usata proviene da fonti rinnovabili, inclusa quella autoprodotta tramite impianti fotovoltaici.

INFORMAZIONI SOCIALI

Anche la Sostenibilità Sociale è importante per la gestione del Servizio Idrico Integrato. Per questo motivo, Lario Reti Holding ha un approccio orientato all’utenza: questo significa mettere i bisogni e le aspettative dei clienti al centro di ogni decisione

Per la Società è essenziale garantire l’accesso all’acqua potabile anche alle famiglie in difficoltà economica, grazie all’erogazione di bonus idrici che riducono i costi del servizio e che hanno superato i 4,5 milioni di euro nel 2024, raggiungendo una media di 200€ a beneficiario: il valore più alto della Lombardia e superiore alla media italiana, attestata sui 110€.

Inoltre, Lario Reti Holding ha a cuore la sensibilizzazione e la formazione di tutti i cittadini sull’uso consapevole dell’acqua e sul ciclo idrico. L’impegno verso gli studenti si esprime nel progetto “L’Acqua fa Scuola”, realizzato in collaborazione con l’Ufficio d’Ambito di Lecco e destinato alle scuole locali, che offre attività educative come visite agli impianti, concorsi, giornate formative, laboratori in classe, spettacoli teatrali e tanto altro. L’iniziativa, giunta alla sua ottava edizione, ha riscosso un crescente interesse, registrando nel 2025 360 classi e più di 7.000 alunni coinvolti in diverse attività, superando la partecipazione degli anni precedenti.

L’impegno rivolto alla cittadinanza emerge, inoltre, attraverso varie iniziative: nel 2025 sono stati organizzati due Open Day, uno al depuratore di Calolziocorte e uno alla sorgente Paradone di Lecco.

INFORMAZIONI DI GOVERNANCE

La rendicontazione della Sostenibilità di Governance mira a comunicare l’impegno di Lario Reti Holding nel mantenere una condotta d’impresa responsabile e conforme alle normative, attraverso l’implementazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, il Codice Etico e una Politica Integrata formalizzata per gli aspetti di Qualità, Ambiente e Sicurezza.

Un altro importante impegno in termini di Governance è quello assunto verso il territorio e le realtà locali: oltre alla creazione del Fondo Ambiente e Cultura, con cui sostiene diversi progetti di Enti del Terzo settore e altre piccole realtà, Lario Reti Holding promuove la collaborazione con fornitori locali, rispettando la normativa sugli appalti pubblici. Nel 2025 ha lavorato con circa 550 fornitori, di cui il 75% con sede legale in Lombardia, contribuendo così allo sviluppo del territorio.

Una condotta d’impresa responsabile prevede, inoltre, uno sguardo al futuro in cui la sostenibilità accompagna ogni scelta: per questo motivo gli obiettivi ESG sono stati inseriti nel Piano industriale al fine di migliorare le prestazioni dell’azienda in risposta all’evoluzione del contesto normativo e culturale.

“Questo settimo Bilancio di Sostenibilità non è soltanto uno strumento di rendicontazione, ma un’occasione per raccontare in modo trasparente il valore generato ogni giorno dal nostro lavoro – conclude Riva – I risultati raggiunti nel 2025 testimoniano un impegno che va oltre gli obblighi normativi e che si traduce in azioni concrete per la tutela della risorsa idrica, l’efficienza energetica, il supporto alle comunità locali e la creazione di valore nel lungo periodo.”

Il documento integrale del Bilancio di Sostenibilità 2025 è disponibile sul sito di Lario Reti Holding all’indirizzo www.larioreti.it/sostenibilita