Il 19 settembre 1919 la nascita di una realtà cattolica che ha fortemente inciso nella vita della nostra città

Tante le iniziative in programma per festeggiare questo traguardo

LECCO – Una storia lunga cent’anni al servizio delle persone, sempre animati da uno spirito cooperativistico, lavorando per il maggior bene del popolo. È con questo sguardo attento alla gente e alla realtà che ci circonda che la Cooperativa di consumo La Popolare è nata il 19 settembre 1919 e da cent’anni opera nel territorio di Lecco e non solo.

Una realtà, di chiara ispirazione cattolica, che ha sempre avuto come obiettivo quello di acquistare collettivamente e all’ingrosso e di rivendere al minuto ai soci e al pubblico prodotti di qualità di uso domestico al prezzo minimo. La Cooperativa vuole infatti essere sinonimo di convenienza per i propri soci e per questo ha scelto una partnership con un grande marchio della distribuzione italiana come Conad.

L’anniversario dei cent’anni è quindi l’occasione per rimarcare l’importanza di questa realtà lecchese: «Vorrei sottolineare in particolare il valore della cooperazione che in cent’anni di vita la Cooperativa La Popolare ha realizzato attraverso una presenza capillare nel nostro territorio. L’ispirazione cattolica dei padri fondatori ha permesso nei decenni di far crescere una realtà attenta ai bisogni dell’uomo, non solo in campo economico, ma anche sociale».

Proprio per sottolineare l’importanza del traguardo raggiunto e il valore dell’attuale presenza nel territorio, nel corso del 2019 saranno organizzate una serie di iniziative: «Oltre alla consueta gita associativa in programma a maggio, – sottolinea il presidente Pierangelo Colombo – organizzeremo un convegno per riflettere insieme sui temi legati al mondo cooperativistico e del privato sociale. Inoltre stiamo pensando a un evento da tenersi nel mese di settembre per festeggiare insieme ai nostri soci e alla città tutta questo importante anniversario».

Una storia centenaria che ha visto La Popolare come una realtà cattolica che ha fortemente inciso nella vita della nostra città. Nata nel 1919, all’indomani della Grande Guerra e nell’anno dell’appello “Ai liberi e ai forti” di don Sturzo, la Cooperativa è cresciuta reggendo alla Seconda Guerra Mondiale e poi operando a favore di un’immediata ripresa dell’attività economica, sempre secondo i propri principi ispiratori. In questo modo poté continuare la propria espansione fino ad arrivare a gestire nel 1969 ventitré spacci.

Per stare al passo con la grande distribuzione e per offrire prezzi più competitivi, nel 1980 venne aperto in Viale Turati a Lecco il primo discount all’italiana destinato alla vendita di prodotti confezionati. Proprio in quegli anni nasce l’insegna SpesaFamiglia che accompagnerà a lungo i punti vendita della Cooperativa. Il 2007 è l’anno che segna l’inizio di una nuova era: viene infatti raggiunto l’accordo di affiliazione commerciale con Conad, pur mantenendo la propria autonomia decisionale.

Oggi la Cooperativa La Popolare, a cui aderiscono 2030 soci, gestisce otto supermercati, tutti a marchio Conad, a Lecco (Viale Turati e San Giovanni), Colico, Mandello, Inveruno, Vanzago, Turbigo e Figino Serenza. In questo modo offre l’opportunità di lavoro a 102 persone. Essere soci de “La Popolare” significa, quindi, entrare a far parte di un mondo fatto di convenienza, di attenzione ai consumi, di sensibilità verso l’ambiente e di responsabilità sociale.