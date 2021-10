Sabato 16 ottobre nel punto vendita di Lecco

L’evento è gratuito previa registrazione

LECCO – Sport Hub Lecco e The North Face presentano un evento gratuito per gli appassionati di corsa. L’appuntamento è per sabato 16 ottobre alle ore 10 quando, presso il punto vendita Sport Hub di Lecco (via Rivolta, 14) sarà possibile testare la nuova collezione The North Face Vectiv.

La running session sarà l’occasione per testare sul campo la rivoluzionaria tecnologia che caratterizza la struttura della suola, pensata per adattarsi perfettamente alle specifiche esigenze di running e hiking sui percorsi off road. L’evento è gratuito previa registrazione (qui il link).

Il programma

Sabato 16 ottobre

Ritrovo ore 10.00

Start Running Session 10.30

I partecipanti alla running session riceveranno in omaggio una pratica borraccia morbida con cannuccia per accompagnarli nei loro allenamenti outdoor. L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-Covid attualmente vigenti.