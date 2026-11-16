DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA: COSA CAMBIA?

Il percorso di revisione e ripensamento su due importanti temi quali la disabilità e la non autosufficienza è giunto alla sua conclusione con l’adozione dei Decreti Legislativi 29/2024 e 62/2024 che hanno dato attuazione a due riforme gemelle.

Lo spirito che le anima è il medesimo ovvero garantire alle persone in condizioni di svantaggio i supporti necessari al pieno esercizio dei diritti di cittadinanza, in tutte le fasi della loro vita. La via scelta per realizzare questo obiettivo passa dall’adozione di una nuova visione su questi temi: si introduce il concetto di valutazione “multidimensionale”, ovvero considerare e coniugare i bisogni sanitari con le condizioni soggettive, familiari, ambientali delle persone. Una volta terminata la valutazione si passa all’elaborazione del progetto di vita: un piano individuale, personalizzato e partecipato che consenta alle persone con disabilità di migliorare le proprie condizioni di vita, di sviluppare il proprio potenziale e di scegliere i contesti di vita in condizioni di pari opportunità rispetto agli altri.

Dopo una lunga fase di sperimentazione anche i nostri territori, dal 1° gennaio 2027, adotteranno le nuove procedure previste dalle riforme gemelle.

PRIMA NOVITÀ: cambia la modalità di presentazione della domanda per il riconoscimento dell’invalidità.

Se in passato i passaggi obbligatori erano l’elaborazione del certificato da parte del medico di medicina generale e il successivo inoltro della domanda attraverso i patronati o il portale dell’INPS, con il nuovo anno sarà direttamente il medico ad inoltrare la pratica all’INPS.

SECONDA NOVITÀ: l’INPS sarà l’unico titolare del riconoscimento della disabilità.

LE CRITICITÀ. Le province che hanno già adottato questa nuova procedura testimoniano l’esistenza di alcune criticità non di poco conto, quali, per esempio, la difficoltà ad ottenere il certificato medico introduttivo per carenza o indisponibilità dei medici, il costo stesso del certificato ed infine un potenziale allungamento dei tempi a causa della centralizzazione della valutazione presso la sede INPS.

ATTENZIONE: sono esclusi dalla nuova procedura le persone ultra settantenni affette da una patologia cronica o da patologie che possono comportare una perdita di autonomia. Per questi casi, il medico preparerà il certificato e la domanda dovrà essere trasmessa dal patronato o dall’interessato mediante portale INPS.

Cosa può fare il sindacato con i suoi servizi? Può orientare e dare informazioni attraverso gli Sportelli Sociali e, attraverso gli uffici di Patronato INAS CISL, potrà accompagnare il richiedente l’accertamento e/o il suo caregiver lungo tutto l’iter amministrativo, supportandoli nell’eventuale integrazione della domanda con documentazione sanitaria aggiornata, in attesa della visita, nonché nella trasmissione dei dati socio economici, necessari per la liquidazione delle prestazioni in caso di riconoscimento del diritto.