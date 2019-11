Glab, nuova apertura del centro prelievi a Oggiono

Glab è il servizio di Analisi cliniche del Cab polidiagnostico

Il nuovo centro si trova in via Papa Giovanni, 67

OGGIONO – Glab rappresenta il servizio di Analisi cliniche del Cab polidiagnostico che da oggi, con l’apertura del centro di Oggiono, conta 8 punti prelievi su tutto il territorio brianzolo.

Cab polidiagnostico nasce nel 1976 proprio come laboratorio Analisi Cliniche e per oltre 40 anni ha condotto la propria attività garantendo ai propri pazienti professionalità, competenza, qualità ed una presenza capillare sul territorio.

Glab è l’unico servizio di analisi cliniche esclusivamente privato del territorio che tuttavia, da anni, adotta una politica dei prezzi agevolati per garantire l’accesso ai servizi a tutti i cittadini. Vengono infatti applicate le stesse tariffe del Sistema Sanitario Regionale senza l’aggravio della quota fissa, così che fare un colesterolo costa poco di più un caffè!

Presso le nostre strutture è possibile eseguire qualunque tipologia di esame sia di base che specialistico.

Per effettuare gli esami non serve alcuna impegnativa, anche se è sempre preferibile farsi indicare dal curante o dallo specialista gli esami da effettuare, così da snellire e velocizzare la procedura di accettazione amministrativa.

I campioni prelevati per esami di routine vengono analizzati nella sede storica di Barzanò garantendo così la disponibilità degli esiti nel primo pomeriggio del giorno stesso del prelievo.

Il nuovo centro prelievi di Oggiono si trova in via Papa Giovanni, 67, in una struttura prospiciente la strada provinciale, comoda da raggiungere, con ampia disponibilità di parcheggio

I prelievi vengono effettuati tutte le mattine, dal lunedì al sabato (compreso), senza appuntamento dalle 7.00 alle 10.00.

www.cabpolidiagnostico.it

www.glabanalisi.it