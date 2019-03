ERBA – Porte aperte per il Brianza Motor show: per l’edizione 2019 Iperauto pensa al futuro, mantenendo un occhio di riguardo verso le tradizionali car lines iconiche dell’Ovale blu. Accanto ad un gamma sempre più articolata, che consolida il binomio alta qualità a prezzi concorrenziali affermatosi negli anni, particolare attenzione verrà rivolta ad allestimenti sempre più ricercati, capaci di soddisfare le esigenze di quanti considerano l’auto non un semplice mezzo di trasporto, ma un vero e proprio status.

La Nuova Ford Edge completa la gamma SUV Ford e rappresenta la massima espressione del design e dello stile. A fianco della nuova Ecosport e della Kuga, il Suv concepito per il mercato americano coniuga linee decise ed eleganti ad un’eccezionale capacità di ottenere la massima trazione su ogni superficie.

Allo Stand Iperauto non può mancare la vettura protagonista dell’ultimo anno: la nuova Focus.

Sei gli allestimenti attualmente disponibili – Plus, Titanium, Business, ST-Line, Vignale e Active – ciascuno pensato per rispondere alle esigenze di clienti diversi: la versione Plus per chi cerca un’auto comoda e versatile, la Titanium per chi desidera un tocco di eleganza in più, la St-line per chi ha un animo sportivo e la Vignale per chi ricerca l’esclusività. Completa la gamma la versione Active: quest’ultimo è un allestimento “cross” che rende la nuova Focus molto simile a un SUV di fascia media.

Gli interni della nuova Focus sono più comodi, spaziosi e raffinati che mai. Seguendo il percorso già tracciato dalla nuove Fiesta ed Ecosport, anche la nuova Focus fa della tecnologia il suo fiore all’occhiello. Il sistema di connettività FordPass Connect porta a bordo una serie di preziose funzionalità come il traffico in tempo reale, l’hotspot Wi Fi e la chiamata di emergenza eCall: grazie e queste opzioni sarà possibile essere sempre connessi alla vettura. Tra i vari sistemi di assistenza alla guida sono presenti l’Adaptive Cruise Control (controllo adattivo della velocità) con frenata e ripartenza automatiche e mantenimento della corsia, o l’Active Park Assist Upgrade (assistenza attiva al parcheggio).

Ma non è finita qui: protagoniste al Brianza Motor Show saranno anche le Performance Cars dalle linee dinamiche e sportive, che da sempre affascinano ed entusiasmano gli appassionati del settore. Direttamente dal 1964 l’icona del mercato americano sbarca in Italia e in Europa: l’intramontabile Mustang, che ha incantato intere generazioni, presenta uno stile inconfondibile e garantisce prestazioni eccezionali, eleganza ed efficienza senza paragoni.

Garlate (LC) – Via Statale, 1733. Tel. 0341/680054

www.iperauto.it