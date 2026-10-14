Istituto Tecnico Parini coinvolto in un progetto di formazione turistica con l’Azienda Agricola Deviscio

Successo per la Festa del Foliage, evento conclusivo dell’iniziativa

Il 10 ottobre la Festa del Foliage ha segnato la conclusione di un progetto formativo durato un anno e mezzo, realizzato dall’Azienda Agricola Deviscio, produttori di formaggi di capra e agriturismo, con la classe 4ª B dell’indirizzo turistico dell’Istituto Tecnico Parini (@iisparinilecco).

L’iniziativa è nata dalla volontà delle professoresse Stefania Inglese, Chiara Panzeri e Monserrat Comesana di offrire ai propri studenti un’esperienza a 360 gradi nel mondo del turismo, mettendoli a contatto diretto con le risorse e le potenzialità del territorio.

Nel corso del 2026 Agostino e Chiara Ferrari, titolari di Agriturismo Deviscio, sono intervenuti in aula affrontando temi di economia aziendale, accoglienza turistica e geografia. Ester Sala di TCONNETTO, agenzia di marketing e comunicazione, ha invece approfondito il ruolo della comunicazione e dei social media nella definizione di una strategia aziendale.

Proprio da questo percorso è nata l’idea di organizzare un evento che permettesse ai visitatori di scoprire Deviscio e apprezzarne il paesaggio autunnale: l’iniziativa è stata possibile proprio con il coinvolgimento degli studenti della 4ª B che hanno toccato con mano cosa significa organizzare un evento, comprenderne le dinamiche e pianificare una produzione contenutistica per la sua promozione. La Festa del Foliage ha così offerto l’occasione di esplorare il fondo attraverso tre punti panoramici, accompagnati da Antonella Carli (@lammiratricedialberi), guida d’eccezione della passeggiata, e dai ragazzi stessi del Parini, incaricati poi a conclusione del pomeriggio di preparare e servire una merenda di stagione con i prodotti di Deviscio e di produrre contenuti per la comunicazione digitale.

«Ho trovato grande entusiasmo da parte degli studenti del Parini – commenta Ester Sala -, a dimostrazione del fatto che quando i ragazzi vengono coinvolti con progetti e con un linguaggio che li mette al centro, la creatività, la proattività e la voglia di fare si sviluppano liberamente, senza costrizioni».

Un progetto educativo che avvicina i giovani al territorio

«Quando ho incontrato le professoresse del Parini, mi sono subito entusiasmata alla loro idea – racconta Chiara Ferrari -. La fattoria didattica, dagli zero ai 99 anni, è sempre stata un mio grande interesse: è un luogo in cui condividere la propria passione e incontrare quella degli altri, con la possibilità di lasciarsi educare ed educare a propria volta, guidati da qualcosa di tanto concreto e straordinario come la vegetazione e gli animali».

A Deviscio, infatti, la didattica nasce innanzitutto dal rapporto con il luogo. « Dal momento in cui si apre il cancello di un fondo privato, Deviscio diventa uno spazio che protegge e accoglie chi arriva», spiega Chiara. Un ambiente in cui le attività prendono forma attraverso l’osservazione, la scoperta e l’esperienza diretta, adattandosi alle persone che lo vivono.

«Ogni classe, ogni bambino e ogni ragazzo è diverso. Per questo siamo sempre disponibili a ridiscutere e adattare le nostre proposte alle esigenze del gruppo: non vogliamo offrire un format indiscutibile, ma uno spunto per fare il massimo».

Negli anni, la fattoria ha accolto gruppi molto diversi: dagli asili nido alle scuole dell’infanzia, dai centri per persone con disabilità ai licei scientifici, classici e musicali, fino ai gruppi di anziani. «I primi a divertirsi e a essere educati da questi incontri siamo proprio noi», conclude Chiara.

La Festa del Foliage è stata così molto più di un evento autunnale: il risultato concreto di un percorso in cui formazione, comunicazione e conoscenza del territorio si sono intrecciate, dimostrando come la collaborazione tra scuola e realtà locali possa trasformarsi in un’importante occasione di crescita e valorizzazione del patrimonio locale.

Il progetto continua! Deviscio invita le scuole del territorio a collaborare su nuovi progetti per l’anno 2027.