La terrazza sul lago che affascina e rapisce

Anche i lecchesi, finalmente, hanno la disponibilità di un luogo che fino ad oggi potevano trovare solo a Bellagio, a Como, a Milano come a Londra.

People, Cocktail Bar & Café, e Hotel Promessi Sposi 4 stelle lusso, un binomio che porta sul territorio lecchese il fascino e la qualità delle proposte dei bar internazionali dei grandi alberghi.

Il People Cocktail Bar & Café, realizzato con il contributo di una delle più affermate mixologist italiane, Terry Monroe di Opera 33 di Milano, lo Chef Executive Angelo Biscotti, Euro Toques e Cast, la F&B manager, Claudia Fazzini, accoglie gli avventori in ambienti di una bellezza senza tempo, al piano terra con il grande bancone d’ottone, le enormi finestre, la sala camino. La terrazza panoramica al quinto piano, con una vista che toglie il fiato, unica e inimitabile, amatissima dai turisti di tutto il mondo.

Per il pranzo e la cena, l’intramontabile club sandwich, i sandwich vegetariani, l’hamburger di fassona, le insalate, la bresaola e la caprese, gli spaghettoni al pomodoro solo per citare alcune proposte, cucinate espresse a regola d’arte, poi, i dolci della pasticceria interna curata dalla Pastry Chef Dejana Scisciani.

La mattina, dalle 10.00 ed il pomeriggio per un caffé, un the, una brioche, un dolce.

Poi, l’aperitivo con i cocktail classici e le proposte esclusive di Terry Monroe, gli abbinamenti dello Chef Biscotti. Dopo cena per un cocktail after dinner davanti al camino.