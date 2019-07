Sono partite le vendite del Lotto 2

Sabato 27 e domenica 28 luglio apertura straordinaria dell’ufficio vendite con una speciale sorpresa dedicata a tutti i visitatori

MESSAGGIO PROMOZIONALE – Le nuove e splendide Residenze Giardini del Lago

aprono le porte al pubblico. E’ infatti ufficialmente iniziata la vendita del Lotto 2

delle unità abitative, situate nella Baia di Parè di Valmadrera in una cornice naturale mozzafiato con grandi spazi verdi, il lago e le montagne.

Diverse le soluzioni abitative proposte che vanno dal bilocale al quadrilocale con giardino al fine di soddisfare ogni specifica esigenza. Meritano una menzione a parte gli appartamenti posti all’ultimo piano che giovano di un collegamento diretto con il magnifico tetto-giardino.

Tutte le soluzioni prevedono la cucina Poliform inclusa, novità assoluta a Lecco, con un design moderno che coniuga sapientemente bellezza e funzionalità.

Le abitazioni hanno inoltre finiture di pregio, elevate prestazioni energetiche in classe A e sistemi tecnologici all’avanguardia, tra cui domotica, impiantistica avanzata e sistemi di sicurezza interni ed esterni.

Ecco il dettaglio delle proposte in vendita:

Il nuovo centro residenziale è frutto di una collaborazione armonica tra due società,

Colombo Costruzioni e Gabetti.

Un’intesa che sta portando a risultati ancor più eccellenti, come spiega Ernesto Borrelli, responsabile della sede di Lecco del Gruppo Immobiliare Gabetti Property Solutions: “Siamo soddisfatti dell’ottima intesa che si è creata tra due società. E siamo convinti che questo è un progetto unico ed inimitabile. Consigliamo, dunque, a tutti i potenziali acquirenti di affrettarsi a fissare un appuntamento per visitare il grande progetto che sta sbocciando, unico in tutta Lecco e provincia”.

E’ possibile visitare le Residenze Giardini del Lago sabato 27 e domenica 28 luglio, nei seguenti orari: sabato 9.30 – 12.30, 14.30 – 17.00 e domenica mattina 9.30 – 12.30.

Una sorpresa speciale vi attende!

Per informazioni e approfondimenti visitare il sito http://residenzegiardinidellago.it/