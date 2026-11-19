Il Rigamonti-Ceppi ha appena compiuto i suoi 104 anni e inizia la stagione con un terreno di gioco rinnovato. In estate, Limonta Sport ha provveduto a un intervento di circa 400 mila euro. Questo incide direttamente sulla preparazione del Lecco.

Il nuovo prato del Rigamonti-Ceppi porta a Lecco una firma che è presente anche nella storia recente del Santiago Bernabéu. Limonta Sport, incaricata del rifacimento estivo, ha realizzato anche superfici per il Real Madrid. Per gli appassionati lecchesi che organizzano un viaggio nella capitale spagnola, Hellotickets.it mette a disposizione i biglietti e altre informazioni utili su come vedere una partita al Santiago Bernabéu, basta consultare gli incontri in programma e i posti proposti dalla piattaforma. A Lecco, intanto, il nuovo manto sta già entrando nella routine della squadra tra allenamenti e preparazioni.

Un intervento estivo da circa 400mila euro

Il cantiere è partito l’8 giugno 2026, dopo l’accordo annunciato dal club tre giorni prima. Il precedente sintetico risaliva all’estate del 2018, è stato utilizzato per ben otto anni prima della sostituzione. L’investimento totale è stato di circa 400 mila euro e si stima una durata del nuovo campo di almeno dieci anni, quindi più del precedente. Certo, questo dipenderà anche dall’intensità dell’utilizzo e dalla manutenzione.

I lavori hanno coinvolto diversi strati del terreno. Il programma comprendeva la rimozione del vecchio manto e della sabbia, la pulizia delle tubazioni e dei pozzetti, la preparazione del fondo e la posa del nuovo sistema. Anche le porte, le reti e la segnaletica rientravano nel progetto. L’impianto di irrigazione esistente, invece, è stato mantenuto perché giudicato ancora in buone condizioni.

Il collegamento con Madrid passa dall’industria lombarda

Nel comunicato dell’accordo con il Lecco, l’azienda Limonta Sport ha richiamato espressamente il proprio legame con il territorio; alla fornitura del campo si aggiunge anche la sponsorizzazione per la stagione 2026/27.

Nel settembre 2021, Limonta Sport si è occupata del ritorno al Bernabéu del manto Mixto, sviluppato insieme a Rappo: una soluzione che combina erba naturale e artificiale.

Sintetico e ibrido: che cosa cambia sotto i tacchetti

Dalla tribuna il colore può sembrare lo stesso. La struttura del terreno, però, cambia eccome. Al Rigamonti-Ceppi il rifacimento riguarda un campo in erba artificiale; il sistema Mixto documentato per Madrid integra invece una componente vegetale viva con un reticolo sintetico.

Per capire l’intervento lecchese, ecco le informazioni utili:

Il manto: il comunicato descrive fibre sintetiche progettate per resistere all’utilizzo sportivo. Lo strato sottostante: sotto la superficie è stato previsto un tappetino prestazionale, parte integrante del sistema di gioco. La manutenzione: il club ha annunciato una riduzione degli interventi necessari, senza pubblicare le percentuali di risparmio o i costi annuali. La durata: i dieci anni indicati dalla stampa locale sono una stima, da distinguere dall’età del precedente terreno, che è rimasto in uso per otto stagioni.

Nel prato ibrido, invece, l’erba naturale continua a crescere attraverso il supporto artificiale. La scelta tra le diverse superfici riguarda quindi anche il modo di gestire il campo durante la settimana.

Al Bernabéu il terreno di gioco scende sottoterra

A Madrid c’è anche un secondo livello di tecnologia, separato dalla composizione del prato. Il sistema retrattile progettato da Sener consente di spostare il terreno in un ambiente sotterraneo, chiamato ipogeo, così da liberare lo spazio centrale per altri eventi.

La scheda del progetto pubblicata da TALAT, che ha lavorato alla climatizzazione, descrive sei grandi piattaforme e un processo di movimentazione della durata di circa sei ore. Il campo viene trasferito mediante carrelli automatizzati. Non si usura con il cambio di temperatura e posizione? No, perché nell’ipogeo è integrato un sistema che si occupa di ventilazione, di illuminazione, di irrigazione e di controllo delle condizioni ambientali.

Perché tutto questo? Perché lo stadio si trova dentro la città e non dispone dello spazio esterno necessario a far scorrere via l’intero prato. Quindi, la soluzione è stata cercata in profondità.

Per chi assiste a una partita, gran parte di questo meccanismo resta invisibile. Durante il gioco il terreno occupa la sua posizione abituale.

Gli allenamenti a Lecco e il futuro di uno stadio centenario

Il beneficio più immediato per i blucelesti è stato evidente già a luglio. Dopo l’allenamento a porte aperte del 18, Federico Valente aveva espresso soddisfazione per il nuovo terreno. Aveva osservato che «la palla viaggia». Nella stessa intervista, lo stesso Valente aveva aggiunto un dettaglio organizzativo: «adesso non dobbiamo più andare a Rovagnate».

La possibilità di lavorare al Rigamonti-Ceppi ha un impatto favorevole sulla preparazione quotidiana della squadra. Per lo staff e i giocatori, il valore di un impianto si misura anche nella continuità delle sedute e nell’organizzazione degli spostamenti.

Lo stadio ha aperto le porte il 15 ottobre 1922, con un’amichevole tra il Lecco e il Gallaratese che si concluse con 5–2. Il rinnovo del campo aggiunge un capitolo alla sua storia.