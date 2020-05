MDM: la dolcezza direttamente a casa tua (o take away)

MESSAGGIO PROMOZIONALE – Ci siamo fermati e lo abbiamo fatto per il bene di tutti; dei clienti, dei collaboratori, dei nostri cari, ma in particolar modo per quelle persone impegnate in prima linea per far fronte all’emergenza.

Ora, un piccolo passo dopo l’altro, nel rispetto della normativa vigente, ci stiamo impegnando per tornare a sorridere con voi davanti ad un buon caffè e un pasticcino. Perché il vostro sorriso è per noi il regalo più grande.

SERVIZIO A DOMICILIO:

Torte, pasticcini e pralineria possono essere consegnati direttamente a casa tua senza rinunciare a tutta la qualità e freschezza di MDM.

Il nostro impegno è quello di poter offrire a breve il 100% dei nostri prodotti per poter soddisfare tutte le richieste.

MDM a domicilio è un’ottima occasione per far sentire il proprio affetto ad amici o ai propri cari che in un momento così difficile festeggiano il compleanno. Nonostante siamo costretti a stare lontani, regalare una torta è un piccolo gesto per sentirsi più vicini.

SERVIZIO TAKE AWAY (attivo dal 4 maggio):

Il servizio sarà attivo sia con prenotazione che senza ed è esteso a tutti i prodotti della pasticceria.

L’accesso all’attività, nel rispetto del DPCM, sarà limitato ad una persona per volta dotata di DPI.

Come ordinare o richiedere informazioni:

☑️ Aggiungi alla rubrica il numero della pasticceria: +39 03411943054

☑️ Contattaci su WhatsApp o chiamaci

Facebook: https://www.facebook.com/mdmpasticceria/

Instagram: https://www.instagram.com/mdmpasticceria/