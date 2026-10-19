Piumini 2026: stile e praticità, dal lungolago all’ufficio

A Lecco, la scelta del piumino parte dalle giornate: spostamenti, lavoro e tempo libero. In Lombardia l’inverno 2025-2026 è stato il terzo più caldo dal 1991, con una temperatura media superiore di 2,1 °C rispetto al riferimento 1991-2020. Un dato che invita a ragionare sulla versatilità dei capi invernali.

Le giornate in inverno si alternano tra tragitti verso la stazione, commissioni in centro e soste sul lungolago prima di rientrare a casa. È proprio da queste abitudini che bisogna partire quando si valutano i piumini uomo, soprattutto in zone ventilate e fresche come Lecco. I capi devono adattarsi alle varie esigenze e, perché no, devono anche essere versatili. Privé by Zalando fa una selezione dei migliori marchi e mette a disposizione delle offerte a tempo dove è possibile approfittare di sconti e promozioni anche sui brand più blasonati. Per l’autunno-inverno 2026-2027, spopolano i modelli che si adattano bene sia ai look da ufficio, sia per le occasioni casual.

Prima di scegliere il colore si valuta il comfort

Nel bilancio ARPA dell’inverno 2025-2026, gennaio è risultato vicino alla norma, con un’anomalia di appena +0,2 °C, mentre febbraio ha raggiunto +3,1 °C. Con queste temperature, conviene vestirsi a strati con maglia, eventuale maglione e piumino. Un capo facile da aprire o da togliere lascia più libertà, soprattutto quando bisogna spostarsi dall’esterno a un ambiente riscaldato.

Per individuare la taglia perfetta, siediti e porta le braccia in avanti, come se fossi al volante o come se indossassi uno zaino. Controlla che le spalle e le maniche lascino agio.

Nel 2026 il piumino incontra il cappotto, sì al volume

Tra le proposte per l’autunno-inverno 2026-2027 ci sono anche i piumini meno legati all’immaginario sportivo. L’ANSA ha mostrato che alcuni brand come Eleventy hanno lasciato spazio ai rivestimenti in flanella, in seta e in cashmere, insieme ai motivi tipici dell’abbigliamento classico.

Per la vita di tutti i giorni non servono dei materiali costosi, è sufficiente che le cuciture siano discrete e che le linee siano regolari. Queste sono caratteristiche da valutare se vuoi abbinare il piumino a una camicia o a un pantalone più curato.

E i modelli voluminosi? Non sono spariti, oggi vengono indossati con i pantaloni dritti e con delle scarpe semplici, così il giubbotto resta il protagonista principale. Sia chiaro, non è una regola, alla fine la cosa più importante è piacersi davanti allo specchio.

Blu, grigio e nocciola cambiano gli abbinamenti

Nel diario delle presentazioni uomo 2026-2027, Vogue Italia ha descritto per Brett Johnson una gamma che comprende il grigio nebbia, il verde, il celeste e il nocciola. Una proposta da cui prendere ispirazione anche per gli imbottiti, senza dover cambiare tutto il guardaroba.

Per scegliere senza rifare l’armadio, la cosa migliore è partire dai pantaloni. Con i jeans blu scuro si può provare un piumino nocciola e una maglia chiara; con i pantaloni grigi, un blu profondo permette un insieme più sobrio. Il verde, invece, può accompagnare il beige e il denim.

Un dettaglio colorato basta per cambiare il risultato: una sciarpa bordeaux, un berretto chiaro o una maglia celeste. Per andare al lavoro o prendere un caffè in centro, basta scegliere un solo elemento vivace e lasciare tranquillo il resto.

Tre abbinamenti per muoversi tra città e lago

Ecco tre combinazioni da provare con i capi più comuni. L’idea è quella di adattare il piumino ai diversi momenti della settimana, non costruire un abbigliamento speciale per ogni uscita.

Per chi prende il treno: piumino corto blu, maglia a girocollo, pantaloni dritti e scarpe basse. Per lavorare in ufficio o in negozio: modello opaco, camicia oppure dolcevita sottile e pantaloni grigi. Una lunghezza appena sotto i fianchi può accompagnare bene un abbigliamento più ordinato. Per una passeggiata sul lungolago o a Pescarenico

Quando provi un piumino, devi indossarlo con uno dei maglioni a cui intendi abbinarlo. In questo modo hai modo di capire subito se i due volumi stanno bene insieme.

Risparmiare con le offerte e gli outlet online

Nel sondaggio nazionale Ipsos per Confesercenti sui saldi invernali 2026, ripreso anche da Confesercenti Lecco, l’87% degli interessati prevedeva almeno un acquisto in negozio e il 54% anche online.

Per confrontare le proposte, fatti un’idea del budget e scegli due caratteristiche indispensabili, per esempio il cappuccio e lo spazio per il maglione. Sfrutta gli outlet come Privé by Zalando per trovare il modello che fa per te a prezzi competitivi.

Fatti un’idea di quante volte a settimana hai intenzione di indossare quel capo e a quali altri indumenti si abbina bene. Così puoi già avere una stima su quante volte ti verrà voglia di indossarlo. Il modello da cercare è un capo che trovi posto nelle giornate normali, senza dover cambiare abitudini o guardaroba per indossarlo.