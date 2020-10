Regalatevi un’esperienza unica con le visite personalizzate nel Sexy Shop storico di Elio Pellicioli

M.P. – Mi chiamo Cornelio Pellicioli ma per tutti sono Elio e oltre a fare l’imprenditore nel settore dei Sex Toys metto a disposizione la mia pluriennale esperienza come Intimacy Influencer per aiutare le persone ad allontanare la noia dalla loro sfera più intima reinventando

l’amore attraverso il gioco e la comunicazione. (scopri di più su di me www.corneliopellicioli.it).

Aperto al pubblico da oltre 25 anni, potrete finalmente sperimentare un’occasione di crescita, di informazione e divertimento sulla sessualità, beneficiando di uno spazio nel quale esprimersi liberamente, senza vincoli moralistici o timori di poter essere giudicati in maniera retrograda e bigotta.

Molte coppie, con il trascorrere del tempo, risentono dell’usura del tempo e la qualità stessa della relazione va scemando irrimediabilmente. Ed ecco che entro in gioco io, Elio Pellicioli con questa mia nuova iniziativa, la quale riflette profondamente il nome stesso del brand di cui sono titolare, improntata su una ventata di freschezza e novità all’interno del rapporto, e nel contempo sul libero sfogo a fantasie e desideri sopiti.

Non esitate e fissate ora un appuntamento direttamente presso il nostro storico e assortito Sexy Shop con sede a Lecco (in Corso Martiri 85) e avrete un’opportunità unica e originale di confronto, difficilmente sperimentabile altrove, orientata verso una piena consapevolezza della vostra intimità e con l’indubbio vantaggio di essere guidati da me in persona capace di mettere a proprio agio anche le persone più timide e impacciate e un vero professionista nell’ambito della consulenza di oggetti erotici per adulti e dall’expertise tra i più qualificati del settore e sono felice di mettere a vostra a vostra disposizione il meglio per vivere pienamente la propria sessualità e le sue varie sfaccettature, reinterpretandole come parti più belle e gioiose di ognuno di noi e spogliandole da qualunque pregiudizio ingiustificato.

Se cercate altri motivi per venire a trovarmi, eccone alcuni:

Avrai uno spazio riservato solo a te o chi ti farà

compagnia (Max. 4 persone) per conoscere o acquistare

qualcosa di estremamente intimo Potrai scegliere tu ciò che ti piace Usufruirai di un’approfondita consulenza sul prodotto Potrai vedere e toccare (in modo sicuro), tutto ciò che

vorrai Approfondirai tematiche sulla sessualità in modo

divertente, professionale e discreto



Quando prenotare?

Ora! Da sola/o con il tuo compagno/a o con le tue amiche scegli tra le date ancora disponibili e prenota ora il tuo momento all’insegna del piacere , del divertimento e della curiosità. Al fine di assicurarvi un servizio ottimale, preferiamo una prenotazione con almeno una settimana di anticipo, ma faremo di tutto per offrirvi le migliori presentazioni anche in meno tempo.

Ci sono delle regole per organizzare una presentazione?

Sì, non devono esserci bambini, né grandi né piccini e vi chiediamo di essere puntuali.

Quanto dura la presentazione?

Per scoprire una componente così delicata come la sessualità, non avete bisogno di un tempo esageratamente ampio. Grazie alle nostre presentazioni della durata di circa 1 ora e mezzo, sarete molto più consci di ciò che la vostra intimità richieda davvero.

Quanto costa?

Il costo della presentazione è di 70,00 € incluso un buono acquisto del valore di 50,00 € spendibile all’interno del nostro

punto vendita.

Hai avuto un imprevisto? Nessun problema ma fai in fretta

In caso di imprevisti, potete beneficiare della cancellazione gratuita fino a 3 giorni dalla prenotazione confermata. Ma attenzione, superato tale termine, vi verrà trattenuta una cifra a titolo di spese organizzative pari a 35,00 € che sarà compensata con un buono spesa di uguale importo, spendibile in un’unica soluzione, presentando la ricevuta di pagamento della prenotazione, mentre il restante della somma versata pari € 35 verrà rimborsata nell’arco di 24/48 ore dall’avvenuta cancellazione.

Cosa aspettate? Coinvolgete subito i vostri partner, mariti e amici in un percorso di scoperta della vostra intimità!

Per info e contatti

Cornelio Pellicioli

Mail: cornelio.pellicioli@live.it

Negozio: 0341.286939

Cell. 328.2486384

Solo su appuntamento

Orari: da lunedì a Sabato dalle 20 alle 22

Domenica dalle 10 alle 18 continuato