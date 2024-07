Lario Reti Holding presenta la quinta edizione del Bilancio di Sostenibilità

I risultati raggiunti nello scorso anno e l’impegno e il contributo costanti per uno sviluppo sostenibile

Lario Reti Holding ha pubblicato il nuovo Bilancio di Sostenibilità, in cui illustra le principali iniziative attuate per il territorio, con un focus sulla responsabilità economica, di governance, sociale e ambientale.

Quest’anno, l’azienda ha ulteriormente consolidato il suo impegno nella sostenibilità, adeguandosi alla Direttiva 2022/2464 (CSRD), che impone alle aziende europee di includere un report di sostenibilità nella relazione di gestione. Il bilancio, redatto secondo gli standard GRI, presenta i progetti completati e in corso, nonché gli obiettivi futuri in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs).

Lario Reti Holding continua a comunicare con trasparenza i risultati e le performance, con un particolare focus sulla rendicontazione degli obiettivi derivanti dal Piano Industriale 2022-2025, affrontando le sfide geopolitiche e socio-ambientali, impegnandosi a garantire la qualità e l’autonomia del Servizio Idrico Integrato, creando valore per gli stakeholder e puntando sull’innovazione. Tra gli obiettivi del 2023 figurano il mantenimento degli investimenti ad almeno 100 euro per abitante, il riuso delle acque depurate e delle sabbie nonché l’installazione di impianti fotovoltaici per un’energia a impatto zero.

Per attuare questo cambiamento, Lario Reti Holding adotta un approccio olistico e ripensa le filiere produttive con coraggio e innovazione. Le aziende di pubblica utilità giocano un ruolo cruciale nel facilitare questa transizione, e Lario Reti Holding si impegna a migliorare continuamente i servizi offerti, implementando procedure operative efficaci, realizzando investimenti strategici e formando il personale, con l’obiettivo di garantire la piena soddisfazione dei cittadini.

Il documento integrale del Bilancio di Sostenibilità 2023 è disponibile sul sito di Lario Reti Holding all’indirizzo www.larioreti.it/sostenibilita.

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA E DI GOVERNANCE

La rendicontazione sostenibilità economica e di governance ha l’obiettivo di comunicare in maniera trasparente gli investimenti sostenuti dalla società nel corso dell’anno 2023, sottolineando l’equilibrio tra l’impatto economico e i risultati raggiunti grazie alla propria operatività sul territorio. Lario Reti Holding assicura il perseguimento della propria missione anche grazie ad un sistema di governance strutturato affinché gli Enti Soci possano incidere concretamente sulle decisioni aziendali. Il governo della Società è assicurato dall’Assemblea dei Soci e dal Consiglio di Amministrazione, affiancato dal Comitato di Indirizzo e Controllo.

L’azienda si conferma come una struttura patrimoniale solida e capace di affrontare gli investimenti futuri, nell’ottica della sostenibilità e della creazione di valore per le persone del territorio di riferimento.

Nel 2023 sono stati complessivamente investiti 36,4 milioni di euro; le attività sono relative al Piano d’Ambito – suddivisibile in lavori sull’acquedotto (3,5 milioni), sulla rete fognaria (4,6 milioni) e sugli impianti di depurazione (7,4 milioni). A questi si affiancano le attività di ricerca e riduzione perdite (3 milioni), manutenzioni di reti idriche, fognatura e impianti (10,5 milioni), altri investimenti nel ramo idrico (5 milioni) e investimenti di struttura (2,2 milioni).

Gli investimenti realizzati nel periodo 2016-2023 ammontano a circa 200 milioni di euro, e grazie all’estensione dell’affidamento del servizio idrico integrato a Lario Reti Holding fino al 31 dicembre 2045, gli investimenti che la Società dovrà realizzare entro il 2035 passano da 152 milioni di euro a 55 milioni. Considerando anche gli interventi assegnati per l’ultimo decennio, oggetto dell’estensione, gli investimenti complessivamente programmati corrispondono a 556 milioni di euro.

Tra le opere più significative dello scorso anno si può segnalare la continuazione del raddoppio dell’acquedotto Brianteo, uno dei progetti più ambiziosi di sempre per Lario Reti Holding. Si tratta di un intervento fondamentale in quanto consente – da una parte – una più efficiente gestione energetica del potabilizzatore e delle stazioni di pompaggio e – dall’altra parte – una soluzione di riserva nel caso di manutenzioni da attuare sulla tubazione già esistente. Inoltre, l’intervento costituisce una garanzia per tutti i 64 Comuni serviti dal “Brianteo” di una maggiore disponibilità di acqua soprattutto nei periodi di maggiore siccità.

SOSTENIBLITA’ AMBIENTALE

La sostenibilità ambientale gioca un ruolo primario nell’operato di una società come Lario Reti Holding, il cui impegno principale è quello di porre al centro la tutela di un bene prezioso come l’acqua, e di conseguenza gestire in maniera innovativa e sostenibile il funzionamento della rete idrica, la fornitura di acqua potabile, il collettamento dei reflui e la loro depurazione.

In aggiunta a ciò, all’interno di questo ambito spiccano una serie di interventi specifici che sono dedicati, ad esempio, alla gestione del cambiamento climatico sia in merito alla siccità, che dal 2021 al 2022 ha ridotto significativamente le riserve idriche, sia per quanto riguarda gli eventi metereologici straordinari (come le precipitazioni estreme) che mettono a rischio l’efficienza del servizio.

Tra le azioni rendicontate aventi l’obiettivo di garantire la resilienza vi sono: il contenimento delle perdite, il recupero e riuso della risorsa idrica, la sensibilizzazione dell’utenza e la corretta gestione delle “bombe d’acqua”.

Relativamente al riutilizzo delle acque depurate per il lavaggio stradale, è stata completata la prima fase del progetto congiunto tra Lario Reti Holding e Silea, gestore del ciclo integrato dei rifiuti in Provincia di Lecco. Alla fine del 2023, erano già presenti quattro colonnine presso gli impianti di depurazione di Olginate, Bellano, Ballabio (attivata poi a marzo 2024) e Lecco. Quest’ultima rappresenta un passo avanti rispetto alle iniziative precedenti, utilizzando non solo acqua depurata, ma anche acqua non potabile proveniente da un pozzo di prima falda, ideale per usi industriali ma non per il consumo umano.

Infine, è stato avviato un progetto con la Cartiera dell’Adda a Calolziocorte. Le acque di scarico della cartiera, attualmente trattate tramite un processo interno, saranno inviate al vicino impianto di depurazione gestito da Lario Reti Holding, permettendo di sfruttarne l’intera capacità e aumentando la produzione di fango biologico. Questo garantirà la sostenibilità del processo, con produzione di energia elettrica per l’autoconsumo dell’impianto, sfruttando il digestore anaerobico attualmente inattivo.

SOSTENIBLITA’ SOCIALE

Anche la Sostenibilità Sociale è importante per la gestione del Servizio Idrico Integrato. Per questo motivo, Lario Reti Holding ha un approccio orientato all’utenza: questo significa mettere i bisogni e le aspettative dei clienti al centro di ogni decisione.

Il macro-capitolo relativo alla è dedicato alla rendicontazione dell’impatto di quelle attività del Servizio Idrico Integrato che riguardano da vicino i clienti e il territorio, in termini di erogazione e qualità dell’acqua, fatturazione, servizio clienti telefonico e di sportello, servizio di Pronto Intervento nonché attività di comunicazione e di supporto al territorio.

Un’importante sezione è dedicata alla qualità delle acque potabili e reflue depurate, garantita ai massimi livelli e di fondamentale importanza per Lario Reti Holding ed i suoi stakeholder, come dimostrato anche dall’analisi di materialità presentata nel bilancio di sostenibilità.

Inoltre, si sono intensificate anche le attività sul territorio: tra queste, spiccano diverse installazioni e rinnovi di casette dell’acqua in gestione, (per un totale di 22 casette in 20 comuni) che nel 2023 hanno erogato circa 800mila litri di acqua, evitando la produzione di oltre 530mila bottiglie, con una riduzione nella produzione di plastica pari a quasi 21 tonnellate.

Nel 2023 è continuato anche il successo delle attività di educazione ambientale verso le scuole, realizzate in collaborazione con l’Ufficio d’Ambito di Lecco, che hanno coinvolto 84 scuole con 121 insegnanti, 305 classi e 6.068 alunni.

Questo quinto report rappresenta un doppio stimolo: da un lato, incoraggia internamente la creazione di una visione futura dell’organizzazione, promuovendo il coinvolgimento e l’allineamento delle funzioni aziendali e favorendo lo sviluppo di processi virtuosi e buone pratiche in ambito di sostenibilità e Corporate Social Responsibility (CSR – Responsabilità Sociale d’Impresa). Dall’altro lato, dimostra la volontà della Società di continuare il percorso di monitoraggio e mappatura dell’impatto delle proprie attività, con l’obiettivo di migliorare la vita delle persone nel proprio territorio di riferimento. Questo impegno si concretizza in investimenti, azioni concrete e strategie innovative, con un crescente impegno nella garanzia e nel rispetto della sostenibilità.

Il documento integrale del Bilancio di Sostenibilità 2023 è disponibile sul sito di Lario Reti Holding all’indirizzo www.larioreti.it/sostenibilita.