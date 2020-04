I film non finiscono mai con il Cine-Teatro ArteSfera

Ecco le iniziative studiate per ritrovarsi… a distanza

Con i giovani del cinema di Valmadrera il cineforum trasloca sui social

VALMADRERA – Aggregazione a distanza… potrebbe sembrare un ossimoro ma è ciò che sono riusciti a realizzare i giovani del gruppo volontari del Cine-Teatro ArteSfera di Valmadrera. L’emergenza coronavirus, tra i mille ostacoli che ci ha messo davanti, ci ha insegnato anche a guardare le cose da una prospettiva diversa ed è esattamente ciò che hanno fatto i giovani volontari.

Per non vanificare i risultati di partecipazione di un cineforum che nel tempo è diventato un vero e proprio punto di riferimento si sono rimboccati le maniche per trovare una valida alternativa: “Di fronte alla numerose richieste sul destino della nostra rassegna cinematografica ‘A, B,… Cinema!’ ci siamo ritrovati a riflettere ed è nata ‘A, B,… Casa!’. Abbiamo pensato di trasferire il nostro consueto punto di ritrovo del venerdì sera del cinema ai social. L’obiettivo è quello di portare una ventata di leggerezza in questo periodo pesante e di creare vicinanza col nostro pubblico, nonostante la distanza” spiega Luca Anghileri componente del gruppo assieme a Brigida Benenati, Francesco Dell’Oro, Stefano Corti, Roberto Valsecchi e Carlo Lazzari.

Il covid-19 non ha fermato i giovani animatori del cinema parrocchiale che continuano a parlare di film portando un po’ di cultura direttamente nelle case delle persone: “Non si tratta degli stessi film della rassegna che comunque è sospesa (stiamo seguendo da vicino gli sviluppi istituzionali e sentendo persone del settore per valutare come terminare la rassegna), ma la nuova proposta sicuramente ne segue le orme a livello di contenuti. Non mancherà nemmeno l’aspetto della discussione sui film che viene trasferita sui social”.

A lato pratico sulle pagine Facebook (facebook/ArteSferaCineTeatro) e Instagram (https://www.instagram.com/cineteatroartesfera) ogni settimana verrà consigliata la visione di un film tramite piattaforme online gratuite e l’eventuale lettura di un libro annesso secondo il seguente calendario settimanale:

domenica pubblicazione delle info sul film e come vederlo

lunedì apertura del dibattito sotto al post del film in cui si potrà commentare il film visto

sabato chiusura del dibattito

“Disegna il cinema e vinci #ARTsfera”

Però non è tutto. E’ stata studiata anche una seconda iniziativa che riguarda l’arte e la creatività. Sulle pagine Facebook e Instagram, ogni mese verrà lanciato il contest “Disegna il cinema e vinci #ARTsfera” con un tema differente (GUARDA LA LOCANDINA). In palio due ingressi omaggio per le proiezioni cinematografiche al disegno più votato del mese.

Requisito necessario è che il disegno venga fatto rigorosamente a mano. Partecipare è semplice?

intorno alla metà del mese, verrà lanciato il tema

chi vorrà partecipare, avrà 15 giorni per caricare i disegni, aggiungendo il tag @ della pagina FB o IG del cinema, #ARTsfera e il nome della persona partecipante

ogni profilo social può caricare anche più disegni, ma sempre e solo uno per persona (esempio: sono una mamma con due bambini, ho un solo profilo FB o IG, tutti e tre vogliamo partecipare al contest, carichiamo 3 disegni uno per persona usando l’unico profilo FB o IG che abbiamo)

scaduto il tempo, verranno pubblicati in un unico album su FB tutti i disegni partecipanti ritrovati tramite il tag @ della pagina FB o IG del cinema e #ARTsfera (quindi per caricare i disegni si potrà usare FB o IG seguendo le indicazioni, ma le votazioni avverranno solo su FB, dopo aver raccolto e caricato tutti i disegni in un unico album)

verranno aperte le votazioni tramite like (valgono solo Mi piace e Love) comunicando la scadenza entro cui si potrà votare

intorno alla fine del mese, verranno chiuse le votazioni, calcolati solo Mi piace e Love ricevuti da ciascun disegno e dichiarato il vincitore del mese

chi vincerà i biglietti, non potrà partecipare alle edizioni successive

Insomma, certamente con il Cine-Teatro ArteSfera non c’è tempo per annoiarsi e, soprattutto… “non vogliamo perdere il piacere per i film e per la cultura. Nonostante siamo obbligati a stare lontani possiamo sentirci più vicini: seguite le pagine Facebook e Instagram della sala della comunità Cine-Teatro ArteSfera di Valmadrera, e iscrivetevi alla newsletter tramite il sito www.artesfera.it per non perdere nessun appuntamento. Vi aspettiamo domenica con la visione del film ‘Il sapore del successo’ di John Wells”.