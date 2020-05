La Concessionaria Messa T. è pronta a riaprire

MESSAGGIO PROMOZIONALE – La famiglia Messa, titolare della storia concessionaria Renault e Dacia presente sul territorio brianzolo da più di 55 anni, in occasione della riapertura delle sue tre sedi, pubblica una lettera ai suoi clienti. Ve la riportiamo qui di seguito.

Cari Clienti,

è passato più di un mese dalla chiusura delle nostre 3 concessionarie… un periodo che ci ha segnato, ha modificato la quotidianità di tutti, le relazioni, le abitudini.

Questo Covid-19 ci ha fatto capire l’importanza di alcuni valori che a volte abbiamo trascurato o che davamo per scontati e ci ha insegnato che dovremo affrontare il futuro con umiltà e consapevolezza.

Noi come azienda, in questo tempo di lockdown, ci siamo impegnati ad attivare un servizio online per rispondere a tutte le vostre esigenze legate ad attività sia di vendita che di post vendita, abbiamo gradualmente riaperto i nostri centri assistenza per garantire un servizio soprattutto a chi aveva necessità lavorative e urgenze, abbiamo comunicato con voi attraverso il nostro sito e i nostri canali social per dirvi che ci siamo e ci saremo, abbiamo cercato di supportare il più possibile i nostri dipendenti, comunicando e trasmettendo la nostra vicinanza alle loro famiglie, abbiamo contribuito nel nostro piccolo a dare un sostegno a chi è in prima linea in questa situazione di emergenza.

Ora stiamo riaprendo le nostre sedi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza, al fine di garantire la tutela della salute di tutti i nostri clienti e dei nostri collaboratori.

Abbiamo provveduto alla sanificazione delle nostre tre concessionarie, abbiamo installato pannelli protettivi sui banchi accoglienza, nastri adesivi per invitare a mantenere la distanza di sicurezza, dispenser erogatori di disinfettanti, cartelli informativi sul comportamento responsabile da adottare in concessionaria…

Questa pandemia ha cambiato e cambierà il modo di muoversi, l’approccio con gli altri, le modalità di acquisto… ma quello che noi vogliamo promettervi è che ci impegneremo ancora di più per garantirvi qualità, professionalità e competenza, valori che da più di 55 anni contraddistinguono la nostra azienda.

Vi aspettiamo da lunedì 4 maggio nelle nostre Concessionarie Renault e Dacia di Monza, Vimercate e Merate, ciascuna con i suoi reparti vendita, assistenza e ricambi, per ripartire insieme.

Giorgio Messa e famiglia

#RipartiConMessaT #RipartiConNoi #DriveWithMessaT

Chi è MESSA T.?

Messa T. nasce nel 1964 come concessionaria per i marchi Renault e Dacia e rivenditore di vetture usate e km0. Tre sedi operative, Monza, Vimercate e Merate e più di 60 collaboratori che lavorano con impegno e dedizione per soddisfare le esigenze di ogni cliente.

SEDI:

MONZA Via Boccioni 2

VIMERCATE Via Trezzo 480

MERATE Via Bergamo 78

www.messa.it