Lecco. Basta rose! Da oggi voglio un sex toy. Scoprite l’offerta nello storico negozio di Elio Pellicioli

Nel Sex Shop di Elio Pellicioli una vasta selezione di sex toys

Consulenza personalizzata e privacy garantita

MESSAGGIO PROMOZIONALE – “Da un po’ considero l’idea di acquistare un sex toy, ma non so bene dove indirizzarmi”.

Oggi la stragrande maggioranza dei sex toys è acquistabile su internet: dal punto di vista della privacy è senz’altro un vantaggio (le aziende che li producono li spediscono in pacchetti molto discreti e anonimi), ma lo svantaggio è che non avete la possibilità di vederli da vicino e apprezzarne le caratteristiche.

Mentre molte città vedono chiudere via via i loro sexy shop per cedere il passo al commercio cosiddetto “normale” e per privilegiare un certo decoro della via pubblica evitando vetrine scandalose, la moda del sex toy, il giocattolo erotico, dilaga tra i Lecchesi e si espande via via in tutte le città d’Italia, soprattutto tra le donne.

Vibratori con app incorporato, vibratori a ultrasuoni, ma anche giochi di dominazione, lingerie fetish, ovetti telecomandati e moltissime altre novità tecnologiche spopolano da tempo tra le mura domestiche.

“Se non si hanno questi giochetti non si è cool”, spiega Cornelio Pellicioli da tutti conosciuto come Elio, titolare dello storico negozio a Lecco, la prima boutique di sex toy della città, che ha aperto nel 1995 in C.so martiri della liberazione 85/a. “Non siamo un sex shop – ha sottolineato Elio Pellicioli, ma un negozio «dedicato allo sviluppo sostenibile della coppia”.

Secondo la sua filosofia, è possibile ricreare un dialogo o spezzare la routine a due grazie a un giocattolo erotico.

Per la clientela, soprattutto femminile, del suo negozio, Elio Pellicioli oltre ai classici accessori, propone anche servizi di «love coach» e di consulenza da un sessuologo e permette di organizzare visite personalizzate all’interno del suo shop.

“Il piacere esce dal ghetto dei sex shop”, ha sentenziato il love coach più famoso di lecco e provincia. La logica del sex toy è, per Elio Pellicioli, “un nuovo concetto di erotismo che si stacca dall’immaginario peccaminoso del sex shop e diventa accessibile a tutti”.

“Questa moda corrisponde a una liberazione del costume e dà nobilita un soggetto che non l’ha mai avuta”, ha continuato Elio Pellicioli, per la quale prima gli oggetti erotici si trovavano solo nei sex shop , molti dei quali allestiti in modo non adeguato a una clientela femminile ed erano frequentati in gran parte da single e turisti.

Sarebbero invece soprattutto le donne e le coppie a far uso dei sex toy: “Il mercato è evoluto, oggi è la donna che decide cosa vuole e il gioco erotico non è più considerato pornografia” ha detto Elio Pellicioli che grazie al suo successo imprenditoriale, ogni anno porta avanti la sua missione all’insegna del gioco e dell’armonia di coppia contribuendo al consolidamento di una delle sfere più importanti della nostra vita; quella intima.

E allora…basta rose! Da oggi si va tutti al negozio di Elio e il suo mondo.

Per info:

Cornelio Pellicioli

mail: cornelio.pellicioli@live.it

Indirizzo del negozio: C.so Martiri della liberazione 85/a Lecco

Telefono 0341.286939

Cell. 328.2486384