Si torna a lavorare e i bambini chi li segue? FamKare ha la risposta per te: la baby sitter su misura

MESSAGGIO PROMOZIONALE – Lo chiamano SMART WORKING … un bel coraggio! Molti hanno provato sulla propria pelle la confusione che si è generata in casa in queste settimane di isolamento: mentre stai lavorando al PC, tuo figlio ti chiama per i compiti, l’altra che non riesce a connettersi alla video-lezione, il bucato da fare, il pranzo da preparare, la spesa da rimandare perché intanto il tempo è finito.

Anche gli studi lo confermano: la condizione della mamma che lavora è peggiorata da quando è a casa per il COVID19.

Sono in molti quelli che vogliono tornare a lavorare, perché le bollette bisogna pagarle. Ma anche perché c’è una grande voglia di normalità e di tornare a recuperare quello che, ante-COVID19, sembrava un equilibrio precario e che invece oggi sembra una sorta di Paradiso perduto.

C’è un piccolo/grande problema, però. Le scuole sono chiuse e i nonni sono sotto-chiave o quasi, per preservarli dal contagio.

Che fare allora? Chi li tiene i bambini?

“FamKare se l’è posto questo problema. E abbiamo creato una risposta al bisogno di tante famiglie”, dicono Renato Bertola e Chiara Bianconi, family coach di FamKare-Creiamo un mondo a misura di famiglia.

La prima difficoltà che incontra la famiglia è la selezione della babysitter: “Non è così semplice affidare i propri figli a una persona che non si conosce. Ciò che serve è un metodo affinato nel corso del tempo, che permette di andare a selezionare babysitter, con esperienza, referenziate … alle quali potere affidare i propri figli. E costruire nel tempo un rapporto di fiducia. FamKare ha sviluppato questo metodo. Si chiama FamKare Recruiting Formula”, dicono Bertola e Bianconi.

C’è poi la questione della messa in regola della babysitter: “Beh, questa difficoltà è facilmente superabile. Pensate che oggi si può fruire di un servizio di babysitter senza essere il datore di lavoro. La babysitter la assume l’agenzia e la famiglia si gode il servizio senza avere complicazioni burocratiche. Intendiamoci: tutto vien svolto in assoluta regola, con il giusto contratto nazionale … niente collaborazioni occasionali, niente collaborazioni strane … Soprattutto niente “nero” che non va mai d’accordo con la qualità del servizio”.

Non ultimo, il terzo ostacolo è economico. “Per ovviare FamKare ha creato una tariffa ad hoc che permette di recuperare fino all’equivalente del 40 % del bonus babysitter”.

Per superare invece la tua paura e l’ansia di dover affidare i tuoi figli a una persona estranea … “per questo c’è un family coach che è pronto a lavorare con te per mettere ordine tra le tue priorità, gestire la tua emotività e permetterti di fare un’esperienza di babysitting costruttiva e piacevole”.

Vuoi tornare a lavorare in serenità? Che cosa aspetti allora?

Prenota una consulenza gratuita con un family coach.

