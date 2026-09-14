Risultati e classifica

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Classifica Serie C - Girone A
|Pos.
|Squadra
|Punti
|1
|Cittadella
|12
|2
|Ospitaletto
|10
|3
|Union Brescia
|10
|4
|Alcione
|8
|5
|Dolomiti Bellunesi
|8
|6
|Trento
|8
|7
|Treviso
|7
|8
|Juventus U23
|5
|9
|Albinoleffe
|5
|10
|Desenzano Calvina
|5
|11
|Athletic Carpi
|4
|12
|Novara
|4
|13
|Lumezzane
|4
|14
|PRO Vercelli
|4
|15
|Arzignano Valchiampo
|4
|16
|Lecco
|4
|17
|Pergolettese
|4
|18
|Folgore Caratese
|1
|19
|Renate
|1
|20
|Giana Erminio
|0
Risultati della 4° giornata - 13/09/2026
|Data
|Casa
|Ris.
|Ospite
|13/09/2026 15:00
|
Lecco
|1 - 0
|
Giana Erminio
|13/09/2026 15:00
|
Dolomiti Bellunesi
|0 - 0
|
Albinoleffe
|13/09/2026 15:00
|
Athletic Carpi
|1 - 2
|
Cittadella
|13/09/2026 15:00
|
Treviso
|2 - 1
|
PRO Vercelli
|13/09/2026 18:00
|
Lumezzane
|2 - 2
|
Renate
|13/09/2026 18:00
|
Folgore Caratese
|2 - 3
|
Alcione
|13/09/2026 18:00
|
Ospitaletto
|3 - 0
|
Juventus U23
|13/09/2026 21:00
|
Novara
|0 - 1
|
Pergolettese
|13/09/2026 21:00
|
Arzignano Valchiampo
|1 - 2
|
Desenzano Calvina
|13/09/2026 21:00
|
Trento
|0 - 0
|
Union Brescia
Risultati della 3° giornata - 06/09/2026
|Data
|Casa
|Ris.
|Ospite
|06/09/2026 15:00
|
Giana Erminio
|1 - 2
|
Dolomiti Bellunesi
|06/09/2026 15:00
|
Albinoleffe
|0 - 1
|
Athletic Carpi
|06/09/2026 18:00
|
Juventus U23
|0 - 0
|
Pergolettese
|06/09/2026 21:00
|
Cittadella
|2 - 1
|
Lumezzane
|06/09/2026 21:00
|
Ospitaletto
|3 - 1
|
Arzignano Valchiampo
|06/09/2026 21:00
|
Union Brescia
|1 - 0
|
Desenzano Calvina
|07/09/2026 21:00
|
PRO Vercelli
|1 - 0
|
Folgore Caratese
|07/09/2026 21:00
|
Renate
|1 - 2
|
Novara
|07/09/2026 21:00
|
Trento
|1 - 0
|
Lecco
|07/09/2026 21:00
|
Alcione
|1 - 1
|
Treviso
Risultati della 2° giornata - 30/08/2026
|Data
|Casa
|Ris.
|Ospite
|30/08/2026 18:00
|
Arzignano Valchiampo
|1 - 0
|
PRO Vercelli
|30/08/2026 18:00
|
Dolomiti Bellunesi
|0 - 0
|
Alcione
|30/08/2026 18:00
|
Athletic Carpi
|3 - 3
|
Juventus U23
|30/08/2026 21:00
|
Lumezzane
|1 - 0
|
Giana Erminio
|30/08/2026 21:00
|
Pergolettese
|0 - 1
|
Union Brescia
|31/08/2026 20:30
|
Novara
|2 - 2
|
Folgore Caratese
|31/08/2026 21:00
|
Renate
|0 - 1
|
Cittadella
|31/08/2026 21:00
|
Albinoleffe
|1 - 1
|
Ospitaletto
|31/08/2026 21:00
|
Desenzano Calvina
|0 - 0
|
Trento
|31/08/2026 21:00
|
Treviso
|1 - 0
|
Lecco
Risultati della 1° giornata - 21/08/2026
|Data
|Casa
|Ris.
|Ospite
|21/08/2026 21:00
|
Alcione
|3 - 1
|
Renate
|21/08/2026 21:00
|
Union Brescia
|3 - 1
|
Athletic Carpi
|22/08/2026 18:00
|
Cittadella
|2 - 0
|
Pergolettese
|22/08/2026 18:00
|
Juventus U23
|1 - 0
|
Novara
|22/08/2026 18:00
|
Ospitaletto
|2 - 0
|
Lumezzane
|22/08/2026 21:00
|
Giana Erminio
|1 - 2
|
Albinoleffe
|22/08/2026 21:00
|
Lecco
|0 - 0
|
Arzignano Valchiampo
|23/08/2026 18:00
|
PRO Vercelli
|1 - 1
|
Desenzano Calvina
|23/08/2026 21:00
|
Trento
|2 - 1
|
Treviso
|24/08/2026 21:00
|
Folgore Caratese
|1 - 2
|
Dolomiti Bellunesi
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