    Risultati e classifica

    Di
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    Classifica Serie C - Girone A

    Pos. Squadra Punti
    1 Cittadella 12
    2 Ospitaletto 10
    3 Union Brescia 10
    4 Alcione 8
    5 Dolomiti Bellunesi 8
    6 Trento 8
    7 Treviso 7
    8 Juventus U23 5
    9 Albinoleffe 5
    10 Desenzano Calvina 5
    11 Athletic Carpi 4
    12 Novara 4
    13 Lumezzane 4
    14 PRO Vercelli 4
    15 Arzignano Valchiampo 4
    16 Lecco 4
    17 Pergolettese 4
    18 Folgore Caratese 1
    19 Renate 1
    20 Giana Erminio 0

    Risultati della 4° giornata - 13/09/2026

    Data Casa Ris. Ospite
    13/09/2026 15:00
    Lecco
    		1 - 0
    Giana Erminio
    13/09/2026 15:00
    Dolomiti Bellunesi
    		0 - 0
    Albinoleffe
    13/09/2026 15:00
    Athletic Carpi
    		1 - 2
    Cittadella
    13/09/2026 15:00
    Treviso
    		2 - 1
    PRO Vercelli
    13/09/2026 18:00
    Lumezzane
    		2 - 2
    Renate
    13/09/2026 18:00
    Folgore Caratese
    		2 - 3
    Alcione
    13/09/2026 18:00
    Ospitaletto
    		3 - 0
    Juventus U23
    13/09/2026 21:00
    Novara
    		0 - 1
    Pergolettese
    13/09/2026 21:00
    Arzignano Valchiampo
    		1 - 2
    Desenzano Calvina
    13/09/2026 21:00
    Trento
    		0 - 0
    Union Brescia

    Risultati della 3° giornata - 06/09/2026

    Data Casa Ris. Ospite
    06/09/2026 15:00
    Giana Erminio
    		1 - 2
    Dolomiti Bellunesi
    06/09/2026 15:00
    Albinoleffe
    		0 - 1
    Athletic Carpi
    06/09/2026 18:00
    Juventus U23
    		0 - 0
    Pergolettese
    06/09/2026 21:00
    Cittadella
    		2 - 1
    Lumezzane
    06/09/2026 21:00
    Ospitaletto
    		3 - 1
    Arzignano Valchiampo
    06/09/2026 21:00
    Union Brescia
    		1 - 0
    Desenzano Calvina
    07/09/2026 21:00
    PRO Vercelli
    		1 - 0
    Folgore Caratese
    07/09/2026 21:00
    Renate
    		1 - 2
    Novara
    07/09/2026 21:00
    Trento
    		1 - 0
    Lecco
    07/09/2026 21:00
    Alcione
    		1 - 1
    Treviso

    Risultati della 2° giornata - 30/08/2026

    Data Casa Ris. Ospite
    30/08/2026 18:00
    Arzignano Valchiampo
    		1 - 0
    PRO Vercelli
    30/08/2026 18:00
    Dolomiti Bellunesi
    		0 - 0
    Alcione
    30/08/2026 18:00
    Athletic Carpi
    		3 - 3
    Juventus U23
    30/08/2026 21:00
    Lumezzane
    		1 - 0
    Giana Erminio
    30/08/2026 21:00
    Pergolettese
    		0 - 1
    Union Brescia
    31/08/2026 20:30
    Novara
    		2 - 2
    Folgore Caratese
    31/08/2026 21:00
    Renate
    		0 - 1
    Cittadella
    31/08/2026 21:00
    Albinoleffe
    		1 - 1
    Ospitaletto
    31/08/2026 21:00
    Desenzano Calvina
    		0 - 0
    Trento
    31/08/2026 21:00
    Treviso
    		1 - 0
    Lecco

    Risultati della 1° giornata - 21/08/2026

    Data Casa Ris. Ospite
    21/08/2026 21:00
    Alcione
    		3 - 1
    Renate
    21/08/2026 21:00
    Union Brescia
    		3 - 1
    Athletic Carpi
    22/08/2026 18:00
    Cittadella
    		2 - 0
    Pergolettese
    22/08/2026 18:00
    Juventus U23
    		1 - 0
    Novara
    22/08/2026 18:00
    Ospitaletto
    		2 - 0
    Lumezzane
    22/08/2026 21:00
    Giana Erminio
    		1 - 2
    Albinoleffe
    22/08/2026 21:00
    Lecco
    		0 - 0
    Arzignano Valchiampo
    23/08/2026 18:00
    PRO Vercelli
    		1 - 1
    Desenzano Calvina
    23/08/2026 21:00
    Trento
    		2 - 1
    Treviso
    24/08/2026 21:00
    Folgore Caratese
    		1 - 2
    Dolomiti Bellunesi

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