Il “bigino” per iniziare a investire nel digitale

Fare campagne pubblicitarie sui canali digitali, quelli bravi lo chiamano digital advertising, è una grande opportunità per le aziende e per i professionisti di ogni settore e dimensione, sia che operino verso il cliente finale (B2C) sia che abbiano per clienti altre imprese (B2B).

Investire nel digitale senza averne prima comprese regole e caratteristiche potrebbe portare a non sfruttare le potenzialità, perdere fiducia nel mezzo e soprattutto non beneficiare dei ritorni attesi, in termini di clienti e denaro.

Come puoi costruire la tua campagna digitale di successo?

Segui le nostre 3 principali indicazioni.

1. Fissa un obiettivo di campagna che supporti il tuo business

Una campagna digitale è tanto più efficace quanto più si integra con il piano di marketing e porta valore agli obiettivi della tua azienda. Quale può essere un obiettivo efficace per la tua campagna digitale?

Conversione (Vendite)

Quando vuoi portare gli utenti che hanno già manifestato un interesse specifico a compiere un’azione specifica, alla quale è possibile attribuire un valore economico. Ricordati che tale azione deve essere misurabile!

Traffico al tuo Sito Web

Quando desideri portare gli utenti su una pagina Web dedicata ad approfondire la conoscenza della tua azienda, dei tuoi prodotti o dei tuoi servizi.

Generazione di Contatti

Quando vuoi ottenere dall’utente informazioni utili per un ri-contatto personalizzato. Per esempio, desideri raccogliere: nominativi, azienda d’appartenenza, email, numero di telefono, indirizzo, etc.

Notorietà di prodotto o servizio

Quando la tua priorità è raggiungere il maggior numero di utenti che potrebbero essere interessati a conoscere la tua azienda, i tuoi prodotti o i tuoi servizi. È finalizzato ad aumentare il ricordo del tuo marchio nella loro mente, soprattutto nel momento della scelta di acquisto.

2. Individua il tuoi potenziali clienti con precisione

L’efficacia di una campagna dipende molto dalla qualità con cui è stato selezionato il pubblico di riferimento. Parlare alle persone “giuste” permette di ottimizzare i costi dell’investimento, evitando gli sprechi di budget.

Come puoi individuare i tuoi utenti ideali?

Parole chiave

Individua i termini con cui i tuoi potenziali clienti esprimono i loro bisogni legati ai prodotti, ai servizi o che identificano in modo univoco la tua azienda.

Gli utenti in una fase di ricerca attiva sono i primi da intercettare e sono quelli sui quali concentrare maggiormente il tuo investimento di campagna.

Pubblico

Grazie agli strumenti digitali puoi organizzare gli utenti a seconda delle loro caratteristiche e dei loro comportamenti online. Età, genere, interessi, siti web consultati, propensione all’acquisto di determinati prodotti… sono tutte informazioni che puoi usare a tuo vantaggio per indirizzare il tuo messaggio a un pubblico più affine possibile.

Ricontattare gli Utenti

Gli utenti che sono già entrati in contatto con la tua azienda, magari visitando il sito o iscrivendosi alla newsletter, sono un patrimonio fondamentale per le campagne digitali. Puoi creare gruppi in base alla tipologia di interazione che hanno avuto precedentemente con i tuoi annunci e sfruttarli per una campagna di ri-contatto, o remarketing, più mirata ed efficace.

3. Parti dal presupposto che “Il contenuto è il Re”

Maggiore è l’attinenza tra ciò che l’utente sta ricercando e il contenuto proposto, migliori sono i risultati.

Su quali formati devi dedicare le tue risorse di attenzione, tempo e denaro?

Annunci

L’annuncio è il cuore della tua campagna digitale, è il primo contenuto visualizzato dall’utente che hai individuato in precedenza. Deve essere chiaro, facilmente comprensibile e coerente con l’intenzione di ricerca che è stata formulata. Come è meglio scriverli?

Nel titolo riprendi parte dei termini e dei concetti che l’utente ha inserito sulla barra di ricerca di Google. Mentre, nella Descrizione cerca di offrire una sintesi efficace di quello che troverà una volta effettuato il clic sull’annuncio.

Una buona prassi per formulare annunci efficaci è immedesimarti nell’utente: pensa a cosa la persona vorrebbe trovare dopo aver effettuato quella determinata ricerca.

Oltre agli annunci testuali, puoi creare campagne con diversi formati. Sfrutta tutto il potenziale degli strumenti di Google: banner, video da Youtube, annunci sponsorizzati nella casella di posta Gmail e molto altro ancora. Scegli la tipologia di annuncio in modo coerente con il tuo pubblico e con il suo comportamento online.

Ricorda che con gli annunci di testo sono funzionali a intercettare gli utenti più pronti a interagire con te. Invece, gli altri formati lavorano maggiormente sul livello di conoscenza e interesse.

Estensioni

Sono elementi aggiuntivi e accessori, che si agganciano al tuo annuncio e ti permettono di arricchirlo con collegamenti diretti. Ad esempio, numeri di telefono, scorciatoie a un form di contatto, link diretti a sezioni specifiche del tuo sito, posizionamento dell’azienda nelle Mappe di Google. Grazie alle estensioni puoi anche elencare vantaggi, caratteristiche di prodotto o servizi. Oltre a fornire informazioni di qualità, gli elementi accessori occupano più spazio e rendono il tuo annuncio più visibile tra le varie risposte disponibili dopo la ricerca.

Landing Page

Tieni bene a mente che le tue campagne dovranno sempre condurre l’utente su una Pagina Web coerente con i contenuti mostrati nell’annuncio. La landing page è il luogo in cui puoi concretizzare l’obiettivo della tua attività, per cui costruiscila sempre con cura e rendila il più funzionale possibile alla navigazione dei tuoi utenti. Traccia e monitora i loro comportamenti su di essa, in modo da poter sempre fare delle modifiche, ottimizzarla e migliorarla nel tempo.

Infine, ricorda sempre che anche per le campagne digitali, come del resto per tutti gli investimenti in pubblicità e sponsorizzazione, non esiste la bacchetta magica. È indispensabile testare, testare e ancora testare!

I risultati si ottengono nel lungo periodo, ottimizzando i processi, con un investimento allineato agli obiettivi che vuoi raggiungere e con… costanza e competenza.

_______

Vuoi approfondire? Altri articoli su Digital marketing, Campagne web e Social media ti aspettano sul nostro Blog!

Appuntamento al prossimo mese con Alleanza Digitale a cura di Creeo Studio.