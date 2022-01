L’anno vecchio è finito ormai, ma…

Ci siamo appena lasciati alle spalle un anno ricco di novità per il mondo digitale. In particolare, i social network stanno vivendo una fase di cambiamenti e adattamenti mai vista prima d’ora.

Qualche esempio? Instagram, il social nato per la condivisione di foto e di immagini, sta cambiando veste e si sta dedicando sempre di più ai brevi contenuti video.

Facebook, abbandonato dalle nuove generazioni, è ormai dato per spacciato, ma è davvero così? E perché è comparsa la nuova parola “Meta”?

Albert Einstein diceva: “se non lo sai spiegare a un bambino di 6 anni, vuol dire che non lo sai”. Cerchiamo, dunque, di semplificare il gergo per darti una mappa chiara di ciò che si sta muovendo e che è importante tenere presente per iniziare al meglio quest’anno di presenza della tua azienda sui social.

Di cosa stiamo parlando, o ci ritroveremo a parlare, in questo 2022?

Che fine ha fatto Clubhouse? Iniziamo con una domanda curiosa.

Infatti, l’anno scorso, in questo stesso periodo, si stava affacciando sulla scena un nuovo social network basato sull’esperienza audio real-time: Clubhouse. Probabilmente avrai provato a utilizzarlo anche tu durante la seconda ondata Covid (febbraio-marzo 2021) per tenerti compagnia o per avere un curioso sottofondo sonoro in casa.

E ora, che fine ha fatto? Il numero di persone che ha scaricato l’app è andato scemando e il suo destino sembra essere quello di scomparire presto. Tuttavia, Clubhouse ha il merito di aver ispirato gli altri social network ad aprire gli occhi, o meglio le orecchie, per introdurre nelle loro piattaforme anche il mondo audio. Approfondiamo nel dettaglio le novità introdotte dalla triade social di proprietà di Mark Zuckerberg: Instagram, WhatsApp e Facebook.

1. Instagram

Video coinvolgenti. Instagram non è più una piattaforma basata sulle foto , ma vuole diventare uno spazio di video e di intrattenimento.

Si sta perciò avvicinando a Youtube e Tik Tok , il social più “giovane” che sta spopolando tra i nostri figli e nipoti. Di conseguenza, Instagram dà il benvenuto, nei suoi menù, a Video uno spazio dedicato solo all’audiovisivo così da stimolare l’utilizzo di nuovi filtri, sperimentare la realtà aumentata, intrattenere con musica e molto altro.

I video, come abbiamo approfondito nel nostro ultimo articolo, sono quindi il miglior modo per mantenere l’interesse del pubblico connesso. “Preferisco pubblicare una foto o girare un video?”: non è più solo una questione di scelta di formato perché oggi, se sei presente sui social con il tuo business, devi pensare a comunicare anche (e soprattutto) tramite i video.

La chiave è realizzare video coinvolgenti, brevi e d’impatto. Mai chiedere di adattare i video aziendali tramite taglia-e-cuci realizzati a posteriori: otterrai solo delle clip che, senza logica e strategia, non riusciranno a parlare la lingua degli utenti social.

Benvenuto all’adesivo Link per tutti! Questa è una grande novità soprattutto per le piccole pagine che non vantano un seguito di oltre 10.000 utenti, a cui era prima negata la possibilità di mettere i link nelle Stories (tramite lo scorrimento verticale o Swipe-up). Ora questa funzione è appannaggio di tutti gli account, senza vincoli numerici.

Inoltre, l’adesivo Link è personalizzabile con inviti ingaggianti come “Iscriviti ora” o “Acquista qui”.

A cosa serve? I link sono molto utili per indirizzare il pubblico dai social network al tuo sito aziendale, al blog o all’e-commerce. Luoghi popolari nelle vicinanze.

Un’ultima importante funzione su Instagram è la ricerca di luoghi “Popolari nelle vicinanze” tramite geolocalizzazione.

Per esempio, se stai visitando una nuova città, ti basterà cliccare sulla lente di ingrandimento in Instagram e sul relativo segnaposto per visualizzare la tua posizione sulla mappa. Compariranno poi tutte le aziende locali che sono attive sul social e che si trovano a pochi metri da te. Se possiedi una piccola realtà locale è un’opportunità super interessante per poter godere di una visibilità inedita e gratuita. È, infine, un’ottima occasione per stimolarci a fare nuove esperienze. Scoprirai facilmente all’interno di Instagram, nuovi bar, ristoranti, attrazioni, etc.

2. WhatsApp Messenger

Tutto più veloce. WhatsApp è una delle app di messaggistica istantanea più usate al mondo. Tra le sue novità 2021, ha introdotto la possibilità di velocizzare i messaggi audio fino a 2x . Una grazia quando vai di fretta e hai la necessità di risparmiare tempo prezioso!

Contatto diretto con i clienti. Ebbene sì, hai mai pensato di usare WhatsApp per promuovere il tuo brand? Per i profili Business aziendali è in arrivo la promozione e relativa sincronizzazione del tuo catalogo prodotti in chat. Avrai, inoltre, la possibilità di avvisare subito i tuoi contatti quando un prodotto torna disponibile all’acquisto o, viceversa, ci sono degli inconvenienti.

3. Facebook è morto?

A discapito di chi lo dava per spacciato, Facebook è ancora il social più usato al mondo e il terzo in Italia. È diffuso soprattutto tra la fascia 57-64 anni d’età e mantiene uno zoccolo duro tra i 35-44enni. Quali sono le sue novità per le imprese?

Nuovo aspetto della tua Pagina aziendale. Addio ai Mi piace visibili: si possono vedere solo i followers (ovvero coloro che, attivamente, hanno detto a Facebook “voglio vedere i post di questa pagina”, al contrario dei fan che si limitano a seguirla).

Inoltre, il formato Q&A (domanda e risposta) rende interattiva la pagina e permette di rispondere pubblicamente alle richieste più frequenti dei clienti .

No all’uso sbagliato di certe segmentazioni di pubblico. Per offrire agli utenti esperienze positive sulla piattaforma, non saranno più disponibili alcune opzioni di segmentazione granulare nelle campagne pubblicitarie . Tra queste: orientamento sessuale (“cultura LGBTQ+”, etc.) cause legate alla salute, pratiche e gruppi religiosi credo politici, questioni sociali e organizzazioni. Questo tema, in particolare, ha un impatto se gestisci una Pagina no-profit.



Facebook Gruppi. Hai fatto caso che la maggior parte dei post che vedi sulla piattaforma provengono dai Gruppi di cui fai parte? Non sei il solo, ben 1,8 miliardi di persone partecipano ogni mese a gruppi privati dedicati ai più svariati interessi.

Per questo Facebook invita la tua impresa a inserirsi in queste comunità digitali per apportare valore. Nel prossimo futuro ci sarà modo, infatti, di aggiungere le proprie raccomandazioni sui prodotti. Per esempio, potrai far vedere la reale resa di un trucco, o come veste un abito su chi l’ha già acquistato.

Sarà possibile, inoltre, per i personaggi pubblici, usare il proprio profilo personale per promuoversi. Per esempio, si svilupperanno esclusivi abbonamenti per eventi a pagamento e partnership private con i Creators. Tutto ciò è utilissimo per iniziare a far lavorare la tua impresa con gli influencer (valgono anche i micro-influencer), il cui mercato è in continua espansione. Infine, Facebook sta implementando anche il Live Shopping nei Gruppi. Pensa a un frontman/frontwoman che racconta il tuo prodotto o servizio e lo vende direttamente all’interno del tuo gruppo Facebook. Diamo il benvenuto alla televendita moderna!

Cos’è il Metaverso?

Con queste novità abbiamo appena iniziato a esplorare il gigante ecosistema in cambiamento di Facebook-Instagram-WhatsApp. A proposito, hai notato che quando apri queste app compare la nuova parola: “Meta”? Di cosa si stratta?

Facebook ha cambiato pelle: dopo l’era mobile degli smartphone è arrivata l’era del Metaverso.

Un esempio pratico sono i nuovi Ray-Ban Stories che permettono di registrare video e foto, rispondere alle chiamate e ascoltare musica direttamente dagli occhiali da sole. Sono ancora un modello pionieristico, ma per gli imprenditori sono molto interessanti perché indicano su cosa sta lavorando “Meta” e cosa, di conseguenza, vedremo (letteralmente) domani.

Vivremo forse in un Metaverso che prenderà vita grazie a questo tipo di strumenti? Forse sì. La sfida sarà unire la realtà aumentata con la realtà virtuale (anche sui social) e rendere sempre più immersiva l’esperienza di acquisto per i clienti.

Sappiamo che la pandemia ha velocizzato questi processi, come abbiamo raccontato nel nostro articolo perché non aprire un e-commerce. Ora siamo in una fase matura in cui iniziare ad agire e approfondire.

Devi restare continuamente aggiornato, anche se è più facile dirlo che farlo. Perché stare al passo è difficile (soprattutto se il tuo business non fa parte del settore delle comunicazioni digitali) e richiede tempo ed energie. Due delle risorse più preziose che possiedi. Per questo è bene non sprecarle: affidati all’esperienza di un’agenzia come Creeo Studio che segue le tendenze del mondo digitale e applica le novità quotidianamente per aiutare la tua impresa a orientarsi in questo nuovo e mutevole ecosistema.

_______

Vuoi approfondire il tema? È in uscita un nuovo articolo sul nostro Blog che spiega come creare i tuoi piani editoriali sui social network per il 2022.

Appuntamento al prossimo mese con Alleanza Digitale a cura di Creeo Studio.