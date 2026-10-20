Come farsi ascoltare quando parli (anche se non è il tuo forte)

L’arte di farsi ascoltare

Ottobre porta con sé lo stesso rito, ogni anno. L’estate sfuma e con lei la tregua: ricomincia l’assemblea di condominio rimandata lo scorso mese, ripartono le riunioni in ufficio, si torna al consiglio di classe dei figli.

Immagina la scena: sei finalmente arrivato a quell’assemblea semestrale e hai un problema importante da esporre. Ti sei preparato, hai le idee chiare, arriva il momento di parlare. Eppure, dopo due minuti vedi gli sguardi che scivolano altrove: qualcuno controlla il telefono, qualcuno annuisce senza ascoltare davvero.

Non succede perché ti manca il carisma o perché “non sai parlare in pubblico”. Succede perché la maggior parte delle persone, quando prende la parola, dimentica di pensare a chi ha davvero di fronte. Nelle prossime righe ti spieghiamo cosa significa in concreto e come fare la differenza.

Perché dimentichiamo quasi tutto quello che ascoltiamo

Non è un’impressione, è un meccanismo studiato da oltre un secolo. Già alla fine dell’Ottocento, lo psicologo Hermann Ebbinghaus dimostrò con i suoi esperimenti che tendiamo a dimenticare la maggior parte delle informazioni già nelle prime ore, a meno che quel contenuto non venga ripetuto o non tocchi da vicino le nostre emozioni.

È la “curva dell’oblio”: il nostro cervello non è progettato per trattenere ogni dettaglio, ma per selezionare, e nella selezione elimina quasi sempre ciò che non percepisce come immediato o rilevante.

Questo spiega perché, al termine di un’ora di riunione, i presenti ricorderanno forse un’unica frase o persino nulla.

Più che la bontà delle tue idee o la fluidità del tuo discorso, a fare davvero la differenza è il modo in cui riesci a entrare nella testa di chi ti ascolta.

La domanda che cambia tutto

La maggior parte di noi, quando deve parlare in pubblico, si fa la domanda sbagliata: “cosa voglio dire?” anziché “di cosa ha bisogno chi mi ascolta?”.

È un passaggio fondamentale. Chi ascolta un discorso costruito intorno ai propri bisogni si sente riconosciuto, prima ancora di essere convinto. E un pubblico che si sente riconosciuto ascolta con più attenzione, ricorda di più, si fida di più.

Al contrario, parlare solo per dimostrare la propria preparazione crea distanza.

Vale ovunque. All’assemblea di condominio, dove la proposta più sensata fallisce se ignora le paure di chi vive lì da vent’anni. In ufficio, dove l’idea più brillante non passa se non risponde a quello che il tuo capo o i tuoi colleghi hanno in testa in quel momento.

Vale anche a un compleanno o a un discorso di nozze. Le persone ricordano chi le ha fatte sentire capite, non chi ha parlato più a lungo o con più eleganza.

I due momenti che contano davvero

Se vuoi applicare subito questo principio, concentrati su apertura e chiusura: sono i due momenti in cui l’attenzione è massima, ma anche quelli che quasi tutti sprecano.

In apertura, evita i preamboli. Dì subito a chi ti ascolta cosa porterà a casa da quello che stai per dire, come ad esempio: “Voglio parlarti di una cosa che riguarda direttamente le tue spese condominiali”, “Ti spiego in due minuti perché questa decisione cambia il tuo lavoro da domani”. Chi ti ascolta decide nei primi secondi se vale la pena darti attenzione.

In chiusura, non spegnerti con un formale “grazie per l’attenzione”, che suona come una formula di cortesia. Usa invece le battute finali per ripetere, in una frase, il punto che vuoi che resti. Sarà l’ultimo ricordo che lascerai, ed è spesso l’unico che sopravvive nella memoria.

L’errore più comune, in una riunione come in un discorso pubblico, è provare a dire tutto. Il risultato è che non resta niente, perché la mente ricorda al massimo un’unica idea guida, non un elenco di dieci punti tutti ugualmente importanti. Del resto, scrivere per mettere ordine nei pensieri e selezionare solo ciò che conta è un buon punto di partenza per non disperdere l’attenzione di chi legge o ascolta.

Il rumore non riguarda solo chi parla

Ciò che accade quando parliamo a vuoto in una stanza è lo stesso fenomeno che vediamo ogni giorno nella comunicazione digitale delle aziende.

Un sito che dice una cosa, i social che ne raccontano un’altra, le campagne pubblicitarie con un tono diverso: tanti canali che fanno rumore, ma nessuno che si faccia davvero ascoltare, proprio perché manca una regia unitaria.

Che sia la voce di una persona in una stanza o la voce di un’azienda sul digitale, il principio non cambia: prima di alzare il volume, devi sapere esattamente cosa vuoi far arrivare, e a chi.

Farsi ascoltare non è un talento innato, ma un metodo che si allena: partire da chi hai davanti, scegliere un solo messaggio, curare l’inizio e la fine. La prossima volta che ti troverai a parlare, che sia in un’assemblea di condominio o davanti a una platea di duecento persone per lavoro, ricorda che la differenza non la fa quanto dici, ma quanto riesci a farti capire.

Vuoi che le tue idee inizino davvero a farsi ascoltare?

Il public speaking lo conosciamo bene, non solo perché lo raccontiamo: ogni anno saliamo su palchi come WMF, AI Week, Social Media Strategy Days e Storytelling Festival, e organizziamo TEDxLecco perché crediamo in quello che succede quando qualcuno riesce davvero a farsi capire.

Impara a conquistare l’attenzione del tuo pubblico e porta la tua azienda su un palco con un discorso che lascia il segno.

Scrivici per parlarne insieme.

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Appuntamento al prossimo articolo di Alleanza Digitale, a cura di Creeo Studio.

Fonti aggiuntive

Hermann Ebbinghaus e la curva dell’oblio https://lamentepensante.com/hermann-ebbinghaus-e-la-curva-dell-oblio/