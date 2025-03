Dai più voce al tuo brand: il mix pagine aziendali e profili personali

Ti è mai capitato di analizzare i dati e renderti conto che i tuoi dipendenti non interagiscono né condividono i contenuti dell’azienda per cui lavorano?

Se vuoi approfondire l’analisi dei dati e monitorare meglio queste dinamiche, scopri i nostri consigli nell’articolo dedicato alle dashboard aziendali.

Investire in sponsorizzazioni è un ottimo modo per raggiungere le persone giuste al momento giusto. Tuttavia, c’è anche una strategia semplice, gratuita ed estremamente efficace per ampliare il pubblico: integrare la comunicazione della pagina aziendale con quella dei profili personali dei tuoi collaboratori.

Questo metodo è molto utile per le piccole e medie imprese locali che vogliono farsi conoscere, ampliare la rete di contatti e rafforzare la presenza online.

È ancora più efficace per le aziende di servizi. In questo caso, le persone che ci lavorano sono parte attiva del servizio stesso e possono diventare veri e propri amplificatori della comunicazione aziendale. Il risultato? Maggiore fiducia e coinvolgimento da parte del pubblico.

Attenzione però: integrare i profili personali nella strategia social della pagina aziendale non consiste nello spammare amici e collegamenti con i propri post aziendali. Significa, invece, condividere i contenuti in modo strategico, dando loro un valore aggiunto e adattandoli al proprio network.

Vediamo come farlo al meglio in questo articolo.

Differenze tra pagina aziendale e profilo personale

Prima di integrare pagine aziendali e profili personali in una strategia di comunicazione, è essenziale comprenderne le differenze e i punti di forza di ciascuna.

Pagina aziendale:

È il canale ufficiale dell’azienda.

Permette di fare pubblicità , accedere ai dati analitici e avere molteplici amministratori.

Ha una comunicazione più istituzionale e orientata al brand.

È spesso meno visibile organicamente rispetto ai profili personali.

Profilo personale:

È legato alla singola persona e ai suoi collegamenti diretti.

Può essere usato per costruire autorevolezza nel settore e creare relazioni.

Ha un maggiore impatto organico rispetto alle pagine aziendali, soprattutto su piattaforme come LinkedIn e Facebook.

Consente di creare un legame più umano con il proprio network.

La pagina aziendale rappresenta il brand, i profili personali amplificano i messaggi in modo autentico. Usali in sinergia, ma non confonderli!

Come utilizzare la pagina aziendale in modo efficace

Una strategia social efficace inizia sempre dalla gestione ottimale della pagina aziendale. E quali sono gli elementi essenziali per farla funzionare al meglio? Ecco cosa devi prendere in considerazione:

Informazioni aggiornate

Per ottenere buoni risultati, la Pagina Aziendale deve essere curata nei minimi dettagli. È essenziale che tutte le informazioni siano in linea: logo in alta definizione, descrizione chiara e professionale, link al sito web e contatti ben visibili. Un piano editoriale strutturato

Un PED ben organizzato aiuta a diversificare i contenuti. Non bisogna limitarsi a pubblicare solo post promozionali, ma occorre alternare contenuti educativi, dietro le quinte, testimonianze e casi studio. Sfruttare formati diversi, come video, caroselli e post interattivi, permette inoltre di ottenere una maggiore visibilità rispetto alle semplici foto. Interazione con la community

Il rapporto con i followers è fondamentale. Rispondere ai commenti, porre domande e creare discussioni stimola l’interazione e migliora il proprio posizionamento tramite l’algoritmo della piattaforma. L’analisi delle performance Prenditi del tempo per esplorare le metriche chiave di ciascuna piattaforma social e usa questi dati per affinare la tua strategia. Analizza le tue pagine per avere una visione chiara delle preferenze dei tuoi follower, capire quali contenuti generano più interazioni e adattare le tue azioni di conseguenza. Advertising Infine, per raggiungere un pubblico più ampio, è consigliabile investire in sponsorizzazioni. Le campagne pubblicitarie permettono di segmentare il target e ottenere risultati più mirati rispetto alla sola visibilità organica.

Una pagina aziendale efficace non si limita a pubblicare contenuti, ma crea valore, coinvolge il pubblico e utilizza strategicamente gli strumenti offerti dalla piattaforma social.

Come investire attraverso i profili personali dei tuoi dipendenti

I tuoi dipendenti e collaboratori possono essere una risorsa preziosa per amplificare la comunicazione aziendale. Integrare i loro profili personali nella comunicazione aziendale significa trasformarli in ambasciatori del brand. Vediamo come inserirli nella strategia senza risultare invadenti o autoreferenziali.

1. Incoraggiali a interagire con i post aziendali

Un semplice “mi piace” o un commento ai post della Pagina aziendale aumenta la visibilità e convince l’algoritmo a mostrarli ad un pubblico più ampio.

2. Invitali ad aggiungere un tocco personale ai contenuti aziendali

Quando i tuoi dipendenti condividono un contenuto dell’azienda, dovrebbero accompagnarlo con un commento personale, una riflessione o un’esperienza per renderlo più coinvolgente e adatto al loro pubblico.

3. Aiutali a creare contenuti personalizzati per il loro network

Ogni profilo personale ha un pubblico diverso e per questo i dipendenti non devono solo repostare i post della pagina aziendale, ma possono raccontare esperienze, successi e storie legate al loro lavoro, rendendo la comunicazione più autentica.

4. Invogliali a interagire in gruppi e community online

Spingi i tuoi dipendenti a prendere parte a discussioni di settore e a condividere insight che possano far emergere l’azienda in modo spontaneo, senza essere eccessivamente promozionali.

Non impossessarti dei profili personali dei tuoi dipendenti, trasformandoli in doppioni della pagina aziendale. Rendili un ponte tra l’azienda e la rete di contatti dei profili. In questo modo, contribuiranno alla diffusione dei messaggi aziendali in modo credibile e autentico.

Cosa sarebbe meglio evitare

Mai forzare i dipendenti.

La condivisione deve essere naturale e spontanea, non un obbligo imposto dall’azienda. Un dipendente che si sente costretto rischia di perdere autenticità e di non ottenere gli obiettivi desiderati.

Formali affinché mantengano coerenza con il tono di voce dell’azienda.

Ogni dipendente ha il suo stile di comunicazione, ma è importante che resti allineato ai valori e alla professionalità dell’azienda per cui lavora. Un equilibrio tra autenticità e linee guida aziendali rafforza la credibilità del brand.

Aiutali a essere costanti.

Per ottenere risultati, la comunicazione deve essere frequente. Pubblicare o interagire solo saltuariamente riduce l’impatto della strategia e rende meno efficace la presenza online dell’azienda.

Integrare i profili personali dei tuoi dipendenti nella strategia della tua pagina aziendale può fare la differenza in termini di visibilità ed engagement, soprattutto per le piccole e medie imprese.

Non si tratta di obbligare il team a fare promozione, ma di aiutarlo a condividere contenuti di valore, in modo autentico e funzionale.

