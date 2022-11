Intervista ad Andrea Pontiggia

Ci racconti per sommi capi il progetto?

BTicino, azienda con la quale lavoriamo da molti anni, ci ha selezionati per collaborare alla riprogettazione del dialogo che intrattiene con i propri clienti (professionisti) attraverso i canali digitali. L’obiettivo principale: semplificare!

Come succede durante una chiacchierata con un collega, anche nel mondo digitale, per essere compresi, è meglio essere precisi e diretti.

Siamo partiti dalla necessità principale, riorganizzare tutti i siti della “galassia” BTicino esistente, e per farlo abbiamo deciso di:

diminuire il numero dei portali web dell’azienda per concentrare le informazioni;

facilitare la navigazione di un professionista che, come un astronauta, vaga per Internet in cerca di informazioni coerenti e orientate al suo lavoro;

Partendo dagli iniziali 24 siti Internet siamo arrivati ad ottenerne solo 3, Portale professionisti, Catalogo prodotti e Area riservata, raggiungendo con successo il primo obiettivo della nostra missione.

Com’è stato composto il team di Creeo Studio che ha partecipato al progetto?

Il team è stato composto da: account, project manager, data analyst, esperti SEO, digital strategist, UX designer e visual designer. In pratica, ha coinvolto, durante alcune fasi particolarmente sfidanti, la metà dello Studio.

Quant’è durato e come si è articolato il progetto?

Il progetto è durato oltre un anno. Dalla fase iniziale di pianificazione delle attività, coordinata dal project manager e supervisionata dall’account, siamo passati all’analisi delle esperienze degli utenti.

Operativamente, abbiamo intervistato gli “astronauti” per comprendere quali “pianeti” BTicino frequentassero, come e perché.

Quindi siamo passati allo studio della concorrenza: abbiamo perlustrato le “galassie” dei competitor.

Infine, siamo arrivati a mappare la situazione reale sotto la sapiente direzione dei team di esperienza utente e strategia.

Con la rotta tracciata, il progetto è passato poi al team visual, che ha disegnato la nuova veste grafica nel rispetto della struttura delle pagine e della logica di navigazione definita per i tre siti, già citati.

Dopo la fase di sviluppo tecnologico, gestita da altre società, un team interno attento all’esperienza utente e rispettoso delle logiche di posizionamento sui motori di ricerca, si è occupato di definire i contenuti della nuova galassia BTicino.

Come è stato gestito il rapporto con i partner? E con il committente?

Creeo Studio ha ricevuto l’incarico da parte di BTicino di progettare l’esperienza con la quale gli utenti fruiscono dei tre diversi portali web (nascondendo il passaggio da uno all’altro) e l’interfaccia poi fornita alle software house che, singolarmente, hanno sviluppato i siti. Il progetto ha coinvolto circa 15 persone che hanno collaborato per circa un anno.

Le due chiavi fondamentali del successo del progetto? Organizzazione e metodo.

Ad una pianificazione di lungo periodo abbiamo affiancato attività settimanali condivise con tavoli che coinvolgevano, oltre a noi e al cliente sempre presenti, le figure di riferimento della fase in corso. Un allineamento rispettoso di un progetto molto ambizioso, di lungo termine e ad ampio respiro.

L’utente finale e le sue esigenze hanno sempre costituito per Creeo Studio il satellite di riferimento. Per soddisfarlo, l’interfaccia grafica, oltreché essere il punto di partenza, ha costituito il nostro punto di approdo per tutta la durata del progetto, da noi coordinato.

Come sono state superate le difficoltà?

Nell’ambito di un progetto molto sfidante, il team si è sempre concentrato sulle singole attività, senza mai perdere di vista l’obiettivo finale: una grande sfida vinta anche grazie alla capacità di frazionare il progetto in piccole fasi misurabili. Professionalità, costanza e condivisione hanno completato il grande lavoro del gruppo.

Sei soddisfatto? Qual è il prossimo passo da compiere?

Sono molto soddisfatto! Ti dirò di più: anche durante le settimane successive il rilascio non abbiamo mai abbassato la guardia. Infatti, solo ora che gli astronauti stanno navigando nella nuova galassia possiamo davvero capire se quanto progettato li soddisfi o meno. La reale valutazione ce la forniranno solo gli utenti perché abbiamo lavorato con loro e per loro!

