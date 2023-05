La Realtà Aumentata: un’opportunità di mercato

Cos’è la Realtà Aumentata?

Si trova già intorno a noi. Sai cosa significa Realtà Aumentata?

La Realtà Aumentata è una tecnologia che sfrutta la fotocamera di un dispositivo Smart (cellulare, tablet o occhiali) per portare dei contenuti digitali nel mondo reale attraverso uno schermo.

La differenza con la Realtà Virtuale è che quest’ultima proietta l’utente in un qualsiasi luogo 3D mediante l’utilizzo di un apposito device che “nasconde” il mondo reale.

Secondo i dati statistici di Statista riportati di seguito, oltre un miliardo di utenti in tutto il mondo possiede già un dispositivo predisposto per l’AR (acronimo inglese di Augmented Reality).

Si prevede che entro il 2024 gli utenti saranno quasi 2 miliardi. Inoltre, Threekit ha chiesto ai consumatori se con l’ausilio dell’AR acquisterebbero più spesso e circa il 70% ha risposto di sì.

Tutto ciò, unito ad un incremento della velocità delle reti wireless e delle prestazioni degli smartphone, contribuisce a rendere la Realtà Aumentata sempre più presente intorno a noi. Dalle applicazioni di intrattenimento al gaming, dall’automotive agli e-commerce fino al settore medicale: la AR è già ampiamente utilizzata.

Fonte: Statista

Cosa puoi fare con la Realtà Aumentata?

Oltre a rendere le esperienze reali più immersive e accattivanti, la Realtà Aumentata è anche uno strumento utile per rendere la nostra vita di tutti i giorni più semplice e sicura.

Molte sono infatti le aziende che stanno investendo nella realizzazione di applicazioni di Realtà Aumentata.

Queste permettono, ad esempio:

l’acquisto di mobili vedendoli già all’interno della stanza ( Place di Ikea 1 ), la configurazione di un’auto e la sua proiezione direttamente nel tuo garage ( Porsche AR Visualizer di Porsche 2 ), di provare un paio di scarpe senza nemmeno uscire di casa e recarti nello store fisico ( Virtual Try-On Shoes di Amazon 3 ) o ancora, di vedere le informazioni di guida proiettate direttamente sul parabrezza della tua auto, riducendo così le distrazioni e il rischio di incidenti 4 .



Oltre a queste sono molteplici le possibili applicazioni anche in ambito medico e industriale che rendono la Realtà Aumentata una tecnologia duttile e oramai consolidata.

È possibile, dunque, applicarla in qualsiasi settore!



La Realtà Aumentata entra in Creeo Studio

Con la pubblicazione del nostro libro intitolato “Alleati Digitali in Ascolto”, abbiamo deciso di introdurre la Realtà Aumentata anche in Creeo Studio.

Abbiamo reso Phygital (una parola macedonia formata dall’unione degli aggettivi “physical” e “digital”, che si riferisce a tutto ciò che unisce un elemento fisico a un’esperienza digitale) il libro, combinando quindi la semplice lettura con un’esperienza digitale immersiva.

Questo viene realizzato attraverso la scansione di un QR Code, che dà vita ad alcune illustrazioni presenti sulla carta stampata.

Per farlo abbiamo scelto Aero di Adobe, un’applicazione che permette, attraverso un’interfaccia chiara ed intuitiva, di inserire immagini o elementi tridimensionali, statici o animati, combinati a suoni e musiche per ottenere un risultato di forte impatto.

Il plus di Aero è che non c’è bisogno di farsi supportare dall’ausilio di applicazioni di terze parti per rendere i contenuti facilmente fruibili dagli utenti.

Oltre ad Aero esistono diverse altre applicazioni che permettono lo sviluppo di contenuti in Realtà Aumentata come: Arize, Arloopa, MyWebAR e Reality Composer che è nativamente incluso nel Developer Kit di Apple.



Il nuovo modo di creare esperienze immersive

In sintesi, la Realtà Aumentata è una tecnologia sempre più presente nella vita quotidiana grazie alla sua capacità di arricchire le esperienze reali e di semplificare alcune attività.

Con oltre un miliardo di utenti che possiedono un dispositivo predisposto per l’AR e un forte aumento previsto, la Realtà Aumentata rappresenta un’opportunità di mercato significativa per molte aziende. È, inoltre, una tecnologia utile per attirare l’attenzione del pubblico e offrire esperienze immersive, anche in occasione di eventi come fiere internazionali di settore a cui prendono parte sempre più aziende.

Inoltre, grazie all’introduzione di strumenti come Aero di Adobe, diventa sempre più facile e accessibile sviluppare contenuti in Realtà Aumentata.

E tu, vuoi cogliere al volo questa opportunità?

