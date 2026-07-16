Perché Netflix è rosso e Spotify è verde?

Prima di un clic

Ti è mai capitato di sbloccare lo schermo e, quasi senza guardare, premere l’icona verde di Spotify o quella rossa di Netflix? Se pensi che i colori siano stati scelti dai brand lanciando una monetina o tirando a indovinare, ti sbagli.

Il design è un linguaggio visivo immediato, e il colore è il primo segnale che il nostro cervello elabora ben prima di leggere il nome del marchio, del servizio o del prodotto protagonista.

In questo articolo scopriamo come i brand più noti usano diverse sfumature di colore per guidare le tue scelte d’acquisto.

Molto più di un semplice colore

Entriamo nel cuore della psicologia del colore, partendo dagli esempi di prima. Spotify e Netflix.

Il rosso, utilizzato da Netflix, è un colore che scatena l’adrenalina e la passione. Se nel mondo del cibo viene usato per stimolare l’appetito, qui serve a creare urgenza: cattura l’attenzione e ti dice “guarda un altro episodio prima che sia tardi”. È anche così che il colosso delle piattaforme streaming ti tiene incollato allo schermo.

Ora prendiamo Spotify. Il suo verde è tradizionalmente associato alla natura, al relax e alla concentrazione: aiuta ad abbassare la pressione sanguigna, trasmette armonia e tende a ridurre l’ansia da scelta. Spotify non ha fretta, invita piuttosto a calarti in questo mood: accendere una playlist e rimanere immersi nella musica mentre si lavora, si studia o si viaggia.

La scienza che guida i colori

Netflix e Spotify sono solo due esempi. Questa logica si applica a tutti i brand che usi ogni giorno o di cui possiedi già prodotti e/o servizi.

Sia chiaro: la psicologia del colore è una scienza complessa e non si può ridurre a formule standard. Se vuoi approfondire l’argomento, esistono studi che analizzano l’impatto emotivo dei colori nel marketing per influenzare i consumatori. Tuttavia, ci sono delle tendenze che i grandi marchi sfruttano.

Il blu di LinkedIn e PayPal trasmette stabilità e sicurezza, dicendoti “siamo in un posto sicuro, puoi fidarti”. Per questo, è utilizzato in settori come finanza, tecnologia e sanità. Il giallo è consigliato per ambiti legati al cibo o alla creatività: così, IKEA dà quella scossa di vitalità che serve a risvegliare lo spirito del fai da te. Infine, per chi punta a eleganza, autorità e prestigio, la scelta ricade sul bianco, pilastro del minimalismo di Apple e Tesla.

Ora fai un piccolo esperimento: riusciresti a immaginare Netflix verde acido? Sembrerebbe forse un’app di finanza o una piattaforma di meditazione. E Spotify rosso fuoco? Ricorderebbe un’app di incontri o un cardiofrequenzimetro per l’allenamento.

Le sfumature di colore sono solo il primo tassello di un ecosistema più ampio: la Brand Identity.

Tuttavia, il colore è la vera carta d’identità di un brand. Un’impronta capace di renderlo immediatamente identificabile, anche senza il nome.



La strategia prima dell’estetica

Arrivati a questo punto, è chiaro come il colore giochi un ruolo fondamentale sulla prima impressione che un marchio lascia nella tua mente e sulle sensazioni che riesce a suscitare. Proprio per questo, la scelta della palette cromatica richiede massima attenzione.

Ma come fa, concretamente, un designer a compiere questa scelta?

Nessun colpo di genio. Dietro c’è un metodo guidato da cinque passi. Un percorso logico che parte dallo studio delle persone per arrivare al contesto reale di applicazione. Vediamoli insieme:

definire il target in base alle sue abitudini e attitudini psicologiche: più che l’età o la provenienza geografica, conta il sistema di riferimento culturale delle persone. I codici visivi che riconoscono come propri, i brand che apprezzano e l’estetica che associano a credibilità o desiderabilità. Nel visual e graphic design , questo significa prevedere come ogni scelta estetica e strutturale impatterà sulla percezione e sulle decisioni dell’utente, che giudicherà sempre il nuovo marchio in base a ciò che conosce già. Chiarire l’obiettivo comunicativo. Cosa deve trasmettere il brand al primo sguardo? Il colore è il veicolo più immediato di un’ emozione o di un posizionamento . Definire l’obiettivo prima di aprire qualsiasi palette è il modo per evitare scelte dettate dal gusto personale. Analizzare il contesto di settore. Ogni mercato è identificato da certi colori. Ad esempio, la sanità usa il bianco e il blu per trasmettere igiene e sicurezza. Conoscere queste regole permette di allinearsi ai criteri stabiliti del settore , facilitando l’accettazione e la fiducia immediata da parte del pubblico. Mappare il panorama competitivo. Studiare i concorrenti serve a vedere quali colori usano e se c’è uno spazio libero per noi. Se tutti usano il blu, scegliere il verde può farti ricordare subito, ma è anche un rischio se quel colore non c’entra nulla con il settore. Testare la palette nel contesto reale. Un colore visto su schermo può cambiare totalmente se stampato su carta, su un packaging o visto dal vivo. La luce e i materiali possono modificarlo in modo imprevedibile. Inoltre, l’accessibilità è una tematica che va tenuta in considerazione per garantire leggibilità a tutti.

Un colore non vive mai da solo. Funziona sempre in base a ciò che ha intorno. Il colore che ha vicino, il materiale su cui è stampato, e il settore in cui si trova. È solo in mezzo a tutte queste relazioni che il colore di un brand acquista davvero senso.

Guarda il mondo con occhi nuovi

La prossima volta che sblocchi lo schermo del tuo smartphone o tablet, oppure cammini tra le corsie di un supermercato, prova a fermarti un secondo e chiediti: “Come mi fa sentire questo colore?”. Ti accorgerai che il mondo intorno a te è visivamente ricco di sfumature che non avevi mai notato.

È qui che emerge il vero valore del designer: un professionista che calcola l’impatto emotivo di ogni pixel per creare riconoscibilità e memorabilità.

Vuoi trovare il colore giusto per raccontare il tuo brand?

Scegliere la giusta sfumatura è il primo passo per accendere le emozioni del tuo pubblico e costruire un posizionamento solido.

In Creeo Studio facciamo esattamente questo. Andiamo oltre la scelta di una combinazione di colori o di un bel font: progettiamo un’identità coerente e su misura, capace di parlare al pubblico senza bisogno di spiegazioni.

Scrivici per parlarne insieme.



Appuntamento al prossimo articolo di Alleanza Digitale, a cura di Creeo Studio.

Fonti aggiuntive

La psicologia del colore nel marketing: utilizzare le emozioni per vendere. https://www.ied.it/news/la-psicologia-del-colore-nel-marketing-utilizzare-le-emozioni-per-vendere