La Salute Vien Mangiando. Tutti pronti per la prova costume?

RUBRICA – Sembra proprio che l’estate sia arrivata con largo anticipo e la prova costume è ormai giunta.

Il primo bagno al mare o al lago è alle porte, quindi è ora di mettersi sotto con la dieta e lo sport.

Ma perché aspettare il primo caldo? Questo è un grandissimo errore ovvero correre ai ripari dell’ultimo minuto. L’ideale sarebbe quello di mantenere costante il mangiare sano ed equilibrato tutto l’anno e con una regolare attività fisica. Ma quanti di voi l fanno?

Ad ogni modo, la vostra nutrizionista vi aiuterà con qualche consiglio, a farvi sentire a vostro agio in costume.

Diamo avvio all’operazione “VACANZA SENZA PANCIA”.

Non è necessario fare sport per ore ed ore, basteranno piccoli gesti, quotidiani, e avrete il vostro risultato, anche in breve tempo.

Ecco qui dei consigli utili, pratici e veloci da mettere in atto da subito.

Come dovrà essere l’alimentazione?

Fate sempre COLAZIONE, meglio a casa e con cibi freschi ad esempio frullati di frutta e latte oppure un toast con avocado e banana oppure yogurt bianco naturale + cereali integrali e frutta fresca di stagione. Vi aiuterà ad avere energie per tutta la mattina senza avere cali glicemici (tipici della colazione con brioche e caffè). Provate a consumare piccoli spuntini ogni giorno, evitando di fare i canonici 3 pasti al giorno; facendo così, terrete allenato il vostro metabolismo ed eviterete quella sensazione spiacevole di “tuo allo stomaco” del pomeriggio che vi farà poi arrivare al pasto successivo affamati. Cercate di ridurre, almeno per la prima settimana, il consumo di cibi troppo ricchi in fibre, come fagioli, broccoli e tutta la famiglia dei cavoli, poichè favoriscono la formazione di gas intestinali e non sono più nemmeno di stagione. Riducete il consumo di latte, formaggi e derivati, contribuiscono ad irritare il vostro intestino e a favorirne il gonfiore soprattutto se avete tolleranza al lattosio. Preferite le bevande vegetali come riso, avena e mandorle rigorosamente senza zuccheri aggiunti. Evitate i pasti di sola frutta, incrementano il gonfiore addominale ed avrete introdotto solo zuccheri semplici e avrete fame molto più in fretta. Cercate di idratarvi il più possibile, ciò non significa bere tutto d’un fiato una bottiglia di acqua, ma bere costantemente durante l’arco della giornata, preferibilmente al mattino. Consumate anche té verde, tisane come anche anche frullati o centrifughe di frutta e verdura fresche, dissentanti e ricche di sali minerali. Vietato il consumo di alcolici, bibite gassate, bevande zuccherate, caramelle e dolciumi in genere che spesso tenete sulla scrivania in ufficio e gomme da masticare E’ meglio mangiare la frutta lontano dai pasti se soffrite di colite, quindi ottima a colazione e agli spuntini. Stop a cibi fritti e industrializzati, ai cibi raffinati (farina bianca e derivati) e troppo saporiti. Preferite le verdure crude o spadellate o grigliate, evitando quelle bollite, vi gonfieranno ulteriormente l’addome e saranno poverissime di nutrienti. Utilizzate, sempre, come condimento l’olio extra vergine di oliva oppure olio di semi di lino o di canapa, tutti a crudo evitando sale, dadi da cucina e salse.

Che tipo di esercizio fisico fare?

Preferite l’esercizio aerobico, al mattino presto e/o dopo il lavoro evitando le ore centrali per il troppo caldo; quindi, via libera alla corsa o semplicemente ad una camminata veloce, ad un giro in bicicletta per almeno 30 minuti al giorno, meglio se nelle prime ore della giornata.

Utilizzate nelle vostre insalate una grattugiata di zenzero fresco; è un toccasana per combattere gonfiori e tensioni gastrici e favorire la perdita di peso. Potete utilizzarlo anche nelle centrifughe, nelle acque aromatizzate o nelle tisane.

Dottoressa Manuela Mapelli

Biologa Nutrizionista & Tecnologa Alimentare

Mobile: 347 2379913

Email: manumapelli@gmail.com

Pec: manuela.mapelli.nutrizionista@pec.it

www.manuelamapellinutrizionista.it

Riceve per appuntamento presso lo studio 410, via V. Veneto, 13 Lecco (LC)

ARTICOLI PRECEDENTI

5 Febbraio – La Salute Vien Mangiando. I grassi amici del benessere

18 Ottobre – La Salute Vien Mangiando. Perché con il freddo aumenta la fame e la voglia di dolci?

15 Giugno – La Salute Vien Mangiando. Consigli utili per sconfiggere gambe stanche, gonfie, pensati

26 Maggio –La Salute vien Mangiando. Il paradosso: patate? Meglio fritte che lesse

24 Aprile – La Salute vien Mangiando. Mangi di notte? Ecco come evitare… di ingrassare

3 Marzo – La Salute vien Mangiando. Perché non dimagrisco?

2020

6 Giugno – La Salute vien Mangiando. Come eliminare la classica pancetta addominale

3 Maggio – La Salute Vien Mangiando. Un appetito sano anche in quarantena

27 Febbraio – La Salute Vien Mangiando. Virus? Prevenire è meglio che curare

08 Gennaio – La Salute Vien Mangiando. Mangiato troppo? Un aiuto per disintossicare il corpo

2019

2 Ottobre – La salute vien mangiando, Giovani con la giusta alimentazione

14 maggio – La salute vien mangiando. Fame nervosa… addio!

11 marzo – La Salute Vien Mangiando. Sono un po’ giù? Cibo aiutami tu…

2018

11 dicembre – La Salute Vien Mangiando. A Natale… non voglio ingrassare

2 ottobre – La Salute Vien Mangiando. L’Autunno a tavola

5 settembre – La salute vien mangiando. Cosa mangiare al rientro in città?

27 giugno – La Salute Vien Mangiando. Il gelato che fa bene alla linea

26 aprile – La Salute Vien Mangiando. Dieta & Primavera

23 febbraio – La salute vien mangiando. Dieta & Voglie: cosa possiamo concederci?

2017

18 dicembre – La Salute vien Mangiando. In linea a Dicembre? Si può con i miei consigli

12 novembre – La Salute Vien Mangiando. Cosa metto nel carrello? Decalogo spesa intelligente

5 settembre – La Salute Vien Mangiando. Le 7 regole per non ingrassare

22 maggio – La salute vien mangiando. Sbalzi d’umore? Combattiamoli a tavola

10 aprile – La Salute Vien Mangiando. Sete post pizza, come evitarla

1 marzo – La Salute vien Mangiando. A Carnevale ogni fritto vale!

11 gennaio – La Salute Vien Mangiando. Pronti a riprendere dopo le feste?

2016

22 novembre – La salute vien mangiando. La dieta crudista

5 ottobre – La salute vien mangiando. Come affrontare la ripresa senza stress

13 agosto – La salute vien mangiando. Rigenerazione, depurazione e drenaggio liquidi

24 giugno – La salute vien mangiando. Bambini in vacanza: quale alimentazione?

25 maggio – La salute vien mangiando. La ritenzione idrica, com’è e come combatterla

18 aprile – La Salute vien mangiando. Sindrome premestruale & dieta

16 marzo – La Salute vien Mangiando. Vista e alimentazione

15 febbraio – La Salute vien mangiando. Un super cibo chiamato cioccolato

12 gennaio – La salute vien mangiando. Dopo le feste, via le tossine dal fegato

2015



21 dicembre – La Salute Vien Mangiando. Festeggiare senza ingrassare

21 dicembre – La salute vien mangiando. Dieta Detox: purificare l’organismo

2 ottobre – La salute vien mangiando: cambio stagione e alimentazione

24 agosto – La salute vien mangiando. Sempre a regime ma ingrassi? Ecco perchè

20 luglio – La salute vien mangiando. La stipsi, come curarla anche in vacanza

18 giugno – La salute vien mangiando. Come sopravvivere ai pranzi di Nozze

16 maggio – La salute vien mangiando. Obiettivo, pancia piatta

17 aprile – Cos’è la fame nervosa?

2 marzo – Dieta in gravidanza

11 febbraio – Dieta & Celiachia

9 gennaio – La dieta Bruciafeste

2014

20 dicembre – Ingrassa di più il panettone o il pandoro?

20 novembre – Dieta antigonfiore

6 novembre – Dieta & salute dentale

23 ottobre – La salute vien mangiando. Sindrome del colon irritabile

6 ottobre – Vegetariani per scelta o per moda – 2^ parte

19 settembre – Vegetariani per scelta o per moda? Parte 1^

2 settembre – Perchè è sbagliato saltare i pasti?

25 agosto – Dopo l’estate, ripartiamo dall’intestino

19 luglio – La dieta per chi è in viaggio

2 luglio – Alimentazione e abbronzatura

26 giugno – Vivere al meglio l’estate con l’alimentazione

13 giugno – Cos’è il metabolismo?

28 maggio – Reflusso gastroesofageo e alimentazione

15 maggio – Proteine Vegetali: valida alternativa!

5 maggio – La dieta “anti” – osteoporosi

24 aprile – Ritenzione idrica: cos’è e come combatterla

17 aprile – I grassi idrogenati: cosa sono?

9 aprile – L’importanza della prima colazione – 2^ parte

20 marzo – L’importanza della prima colazione – 1^ parte

12 marzo – Obiettivo: depurazione del fegato

5 marzo – Combattere la cellulite a tavola – 2^ parte

19 febbraio – Combattere la cellulite a tavola – 1^ parte

14 febbraio – I benefici della frutta secca

5 febbraio – Scopri se sei in sovrappeso

31 gennaio – Il colesterolo – 2^ parte

22 gennaio – Il colesterolo – 1^ parte

8 gennaio – Consigli per recuperare il peso forma dopo le feste

2013

19 dicembre – Come superare il periodo natalizio senza prendere 1 kg

11 dicembre – Focus: tutti i benefici della soia, 2^ parte

4 dicembre – Focus: tutti i benefici della soia, 1^ parte

26 novembre – – Insonnia di stagione un aiuto dalla dieta

20 novembre – Benefici e virtù della pasta

13 novembre – La dieta con un sapore in più: le spezie

6 novembre – Digeriamo bene le verdure

29 ottobre – La pausa pranzo in ufficio: i consigli e le proposte

22 ottobre – Allergie e intolleranze alimentari: quali differenze?

14 ottobre – La dieta per prevenire i malanni di stagione

9 ottobre – Eliminare i kg di troppo: piccoli consigli per gestire il ritorno alla normalità

8 ottobre – “La salute vien mangiando”, la nuova rubrica della Dott.ssa Mapelli