L’Avvocato in un click. Covid-19, genitori separati e diritto di visita ai figli minori

RUBRICA – Cari Lettori, mi scuso anzitutto per il ritardo con cui pubblico questo nuovo articolo, il primo dedicato a questa nuova ed ormai permanente situazione di emergenza Covid-19. Un’emergenza che sta mettendo a dura prova tutti, in particolari i nostri bambini e con essi le famiglie, che si sono viste improvvisamente cambiare tutte le abitudini di una vita, costrette insieme per lunghi periodi in luoghi anche angusti oppure forzatamente lontani per ragioni di salute o di difficoltà di spostamenti.

Le famiglie che più ne risentono sono quelle dei genitori separati che, oltre a vivere già una quotidianità complessa e regolamentata, si trovano a dover far fronte ed interpretare i vari DPCM emessi dal Governo dal 8 marzo in poi. L’argomento mi è stato suggerito dalla richiesta di aiuto dei una nonna che mi ha chiesto di chiarirle se il papà separato avesse diritto di spostarsi dal proprio Comune di residenza per andare a visitare i figli e viceversa.

Con il DPCM del 10 marzo il Governo aveva chiarito che il diritto di visita ai figli minori sancito dalle sentenze di separazione e divorzio o in assenza dagli accordi tra i genitori, costituisce giustificato motivo degli spostamenti: il principio a mio avviso resta valido anche dopo l’ulteriore limitazione introdotta dal Governo che stabilisce il divieto di allentamento dalla propria residenza o domicilio.

La giurisprudenza di merito sin da subito ha fornito soluzioni diversificate, creando ancor maggior confusione nei genitori separati. Proprio per questo e per evitare contestazioni al momento degli spostamenti, sarà opportuno portare con se una copia della sentenza di separazione o divorzio, meglio se autentica, da esibire alle forze dell’ordine per giustificare l’allontanamento da casa o dal proprio Comune.

Quindi, anche in periodo di emergenza Covid-19, il preminente interesse dei minori a mantenere rapporti equilibrati con entrambi i genitori non può essere messo in discussione. Ovviamente con tutti i distinguo del caso: ad esempio se un genitore svolge attività a rischio o è stato a contatto con malati, sarebbe comunque opportuno che non frequentasse i propri figli per evitare la trasmissione del contagio, pare inutile quindi chee pretenda di vedere i minori in spregio del loro diritto alla salute. Inoltre, la regolamentazione data in sentenza sulle visite ai minori ben può sempre essere adattata dai genitori, con il buon senso, alle situazioni di fatto che si trovano ad affrontare con i loro figli e, pertanto, come sempre accade starà alla sensibilità ed intelligenza dei genitori stabilire i modi più opportuni di trascorrere entrambi tempo con i loro figli, garantendo loro serenità e continuità delle relazioni, ma anche la massima tutela dalla trasmissione del virus.

Ancor più opportuno sarà cercare di evitare di dover interessare le Corti delle diatribe tra i genitori per le visite ai figli, in questo momento in cui il funzionamento dei Tribunali è limitato alle urgenze: i genitori devono fare in modo di trovare soluzione appropriate, anche con l’aiuto dei propri legali, ma cercando di limitare ai casi estremi il ricorso alla via giudiziale.

In conclusione a maggior ragione in questo periodo di emergenza va garantito il best interest del minore, già provato dalle restrizioni in atto, dalla chiusura delle scuole, dall’allontamento da nonni, amici, compagni, dall’interruzione improvvisa di ogni attività di svago, sportiva o hobbistica. Ecco che quantomeno una relazione appropriata e continuativa con entrambi i genitori viene ad assumere ancor più importanza in questo momento difficile per tutti, ma soprattuto per i nostri bambini.

