Scacchi il gioco senza età. a trappola di Monticelli

RUBRICA – Nel periodo del Regno e del dominio mondiale di Alechin (1927/1946 anche un giocatore italiano si distinse nell’ambito internazionale. Si tratta di Mario Silla Monticelli, nato a Venezia nel 1902 e formatosi presso il Circolo scacchistico veneziano, si fece notare alle Olimpiadi Universitarie di Roma nel 1922 e dopo vari tornei in ambito Nazionale si impose nel torneo di Budapest del 1926, a pari merito con Ernst Grunfeld, con 9,5 punti su 15 partite precedendo temibili giocatori come Reti, Rubenstein e Tartakower. In questo stesso torneo sfoderò contro il portoghese Prokes quella che poi divenne famosa come la “trappola di Monticelli” in una variante di apertura della difesa Bogo-indiana. Vediamola:

Prokes-Monticelli Budapest 1926 Difesa Bogo-indiana (E11)

1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cf3 Ab4+ 4. Ad2 Axd2 5. Dxd2 b6 6. g3 Ab7 7. Ag2 O-O 8. Cc3 Ce4 9. Dc2 Cxc3 il Bianco potrebbe ricatturare il cavallo in c3 ma 10. Cg5!

minacciando contemporaneamente lo scacco matto in h7 e l’alfiere in b7, il nero deve parare la minaccia di matto ma sicuramente perderà l’alfiere e la torre, la partita continuò con 10…Ce4 11. Axe4 Axe4 12. Dxe4 Dxg5 13. Dxa8 Da5+ 14. Rf1 Da6 15. De4 Dxc4 16 b3 Db4 17. Dd3 c5 18. dxc5 Dxc5 19. Rg2 f5 20. Tac1 Da3 21. Tc2 d5 22. Tc7 Dd6 23. Thc1 Cd7 24. T1c6 De7 25. Txa7 f4 26. Tcc7 fxg3 27. hxg3 Df7 28. f3 Td8 29. Txd7 abbandona 1-0 si deve dare la Donna sia catturando con la torre, a cui segue lo scacco dell’altra torre in a8, sia catturando con la stessa Donna.

Monticelli, che di lavoro faceva il giornalista, vinse tre Campionati Italiani Assoluti nel 1929 a Firenze, nel 1934 a Milano e nel 1939 a Roma e partecipò a ben 6 Olimpiadi con la squadra Italiana di scacchi. Dopo aver partecipato a numerosi tornei in Italia e all’Estero nel 1950 fu nominato dalla FIDE Maestro Internazionale. Da buon giornalista, nel frattempo era diventato responsabile della redazione estera del Corriere della Sera e come inviato speciale nel 1972 commentò tutte le 21 partite della sfida del secolo tra Spassky e Fischer. Nel 1985 al congresso della FIDE fu proclamato Grande Maestro ad honorem per i risultati conseguiti nel periodo tra le due guerre, riconoscendo così che le regole e le imposizioni per ottenere il prestigioso titolo nel 1950 erano troppo restrittive. Morì a Milano a novantatrè anni nel 1995.

Guardiamo una sua partita contro Efim Bogoljubov giocata al torneo di Sanremo del 1930 dove vinse il premio di bellezza sopratutto per la splendida esecuzione finale:

Efim Bogoljubov – Mario Monticelli Sanremo 1930 Difesa Nimzo-indiana (E21)

1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cc3 Ab4 4. Cf3 questa mossa ha lo scopo di ritardare l’attacco del nero perchè dopo 5…Axc3 6.bxc3 c5 7.Cd2 Cc6 8.Cb3 il cavallo del nero non dispone più della casa a5 4…b6 5. Ag5 Axc3+ 6. bxc3 Ab7 7. e3 d6 8. Ad3 Cbd7 9. 0-0 De7 10. Cd2 h6 11. Ah4 g5! per effettuare questa spinta devono esistere due condizioni, una che la diagonale h2-b8 sia chiusa dal blocco dei pedoni neri e che il bianco abbia già arroccato corto e quindi il nero possa arroccare lungo e attaccare il Re nemico 12. Ag3 0-0-0 13. a4 a5 14. Tb1 Tdg8 15. f3 h5 16. e4 h4 17. Ae1 e5 18. h3 Ch5 19. c5 dxc5 20. d5 Cf4 21. Cc4 Th6 22. Tf2 f5 23. d6 Txd6! un sacrificio di qualità compensato da due bei pedoni e un gioco attivo 24. Cxd6+ Dxd6 25. Ac4 Tf8 26. exf5 Txf5 27. Td2 De7 28. Db3 Tf8 29. Ad3 e4! bella mossa apre completamente la posizione 30. Axe4 Axe4 31. fxe4 Dxe4 32. Dc2 Dc6 33. c4 g4 34. Axh4 gxh3 35. g3 Ce5 36. Tb3 e ora gustatevi la bellezza della combinazione finale.

36… Ce2+ 37. Txe2 Tf1+ 38. Rxf1 Dh1+ 39. Rf2 Cg4# (0-1)

Mario Monticelli – Richard Réti Budapest 1926 Difesa Ovest-indiana

1. d4 Cf6 2. Cf3 b6 3. c4 Ab7 4. Cc3 e6 5. Dc2 c5 6. e4 cxd4 7. Cxd4 d6 8. Ae2 Ae7 9. 0-0 0-0 10. Ae3 Cbd7 11. Tfd1 a6 12. f3 Tc8 13. Dd2 Ce5 14. b3 Dc7 15. Ca4 Cfd7 16. Tac1 Cc5 17. Cb2 Tfd8 18. De1 Af6 19. Df2 Cc6 20. Cxc6 Axc6 21. Cd3 Db7 22. Cf4 Ab2 23. Tc2 Aa3 24. Ac1 Axc1 25. Tcxc1 b5 26. Dg3 De7 27. Td2 bxc4 28. Axc4 Ab5 29. Axb5 axb5 30. Tcd1 Ta8 31. h3 Cb7 32. Rh2 Df6 33. Cd3 Tdc8 34. e5 De7 35. Cf4 d5 36. Ch5 Df8 37. Td4 Txa2 38. Tg4 g6 39. Cf6+ Rg7 40. Th4 h6 41. Txh6 Dc5 42. Th7+ (1-0)

Nando Franceschetti

Delegato Coni Federazione Scacchistica Italiana(FSI) per la provincia di Lecco

Istruttore Federale di scacchi

