Scacchi il gioco senza età. Addio a Boris Spassky

Il 27 febbraio 2025 ci ha lasciati Boris Spassky, una delle leggende del mondo scacchistico

“Il Circolo lecchese porta con orgoglio il suo nome sin dal 26 gennaio 1986, giorno in cui Spassky arrivò a Lecco”

RUBRICA – Il 27 febbraio 2025 ci ha lasciati Boris Spassky, una vera leggenda del mondo degli scacchi. Per noi del Circolo Scacchistico di Lecco, che abbiamo avuto il privilegio di conoscerlo di persona, resta un ricordo indelebile di straordinaria sportività e passione per il gioco.

Non a caso, il nostro Circolo porta con orgoglio il suo nome sin dal 26 gennaio 1986, giorno in cui Spassky arrivò a Lecco, lasciando un segno profondo nella nostra comunità scacchistica.

Boris aveva da poco compiuto 88 anni e con lui se ne va un pilastro di quella generazione che nella seconda metà del novecento ha contribuito a diffondere il gioco degli scacchi a livello mondiale.

Come non ricordare il “Match del Secolo” la mitica sfida con Bobby Fischer, come umani eravamo appena sbarcati sulla luna, nel 1969, e la guerra fredda tra USA e URSS ebbe il suo culmine con la sfida mondiale di scacchi di Reykjavik del 1972, dove la megalomania di prevalsa nazionalistica ebbe il suo epilogo con la sconfitta di Spassky (detentore del titolo mondiale dal 1969) e la consacrazione di Bobby Fischer a nuovo Campione Mondiale di Scacchi. Purtroppo dietro di loro giocavano anche la CIA e il KGB ah! la politica che invade lo sport, è come la ruggine che corrode il ferro. Ma Boris si dimostrò un vero “gentlemen” e seppe sempre portare in alto con lealtà il riconiscimento del valore dell’avversario nonostante le sue “stranezze”.

Come non ricordare la lettera indirizzata al Presidente Americano George Bush Jr quando nel 2004 Bobby fu arrestato in Giappone, a seguito del mandato di cattura firmato dal presidente americano per l’offesa subita dal padre quando vietò la sfida di rivincita tra i due per l’embargo della ex Juguslavia nel 1992 (venti anni dopo).

Nella lettera Spassky chiedeva clemenza per Fischer (i due nonostante le varie diversità erano amici fin dal 1960) e se ciò non fosse stato possibile si dichiarava anch’egli colpevole dello stesso crimine! Concludendo: “Quindi mi metta in cella con lui e ci faccia avere una scacchiera.”

Un ultimo ricordo di lui, ormai lontano, quando nel 1992 lo rincontrai al grande “Torneo di Capodanno” a Reggio Emilia dove io spettatore e lui venuto per l’eccezionale “Conferenza dei Campioni del Mondo ancora in vita (Botvinnik, Smyslov, Spassky, Karpov e Kasparov) mi ripetè di persona quello che mi aveva già detto quando venne a Lecco “Non sono ancora morto per dedicarmi un Circolo!”

R.I.P Boris

Nando Franceschetti

Delegato Coni Federazione Scacchistica Italiana(FSI) per la provincia di Lecco

Istruttore Federale di scacchi

ARTICOLI PRECEDENTI

29 Gennaio – Scacchi il gioco senza età: Gukesh diciottesimo Campione del Mondo

2024

5 Dicembre – Gli scacchi ipermoderni: Euwe “L’insegnante”

8 settembre – Gli Scacchi ipermoderni: il campione russo Aleksandr Alechin

4 Giugno – Gli scacchi moderni: Capablanca

2 Aprile – Scacchi il gioco senza età. Una partita strana…

9 Febbraio – Scacchi il gioco senza età. Gli scacchi moderni: Lasker

2023

27 dicembre – Scacchi il gioco senza età. Il Fegatello

25 ottobre – Scacchi il Gioco senza età. Gli scacchi moderni: Steinitz

9 Settembre – Scacchi il gioco senza età. Sfida tre due geni: Einstein vs Oppenheimer

7 Luglio – Scacchi il gioco senza età. L’enigmista scacchista

23 Maggio – Scacchi il gioco senza età. Ding Liren 17° Campione Mondiale

20 Aprile – Scacchi il gioco senza età. Morphy il “genio prodigioso”

14 Marzo – Scacchi il gioco senza età. Il periodo romantico

14 Febbraio – Scacchi il gioco senza età. L’evoluzione

9 Gennaio – Scacchi il gioco senza età. I pioneri

2022

7 Novembre – Scacchi il gioco senza età. Lo stallo, quando si pareggia negli scacchi

7 Settembre – Scacchi il gioco senza età. Intelligenza artificiale vs umano

4 Luglio – Scacchi il gioco senza età. Il “Matto Affogato”

1 Giugno – Scacchi il gioco senza età. Il “dono greco”

27 Aprile – Scacchi il gioco senza età. La partita a scacchi viventi

30 Marzo – Scacchi il gioco senza età. “La trappola di Reti”

25 Febbraio – Scacchi il gioco senza età. Paul Morphy e il matto dell’opera

31 Gennaio – Scacchi il gioco senza età. Judit la “Regina”

2021

16 Dicembre – Scacchi il gioco senza età. L’emozionante partita di Harry Potter

23 Novembre – Scacchi il gioco senza età. Consigli sulle Aperture

30 Ottobre – Scacchi il gioco senza età. Il Matto di Légal

23 Settembre – Scacchi il gioco senza età. Il Barone di Munchhausen e gli scacchi

03 Agosto – Scacchi il gioco senza età. L’orologio degli scacchi

12 Luglio – Scacchi il gioco senza età. La vera storia dell’automa detto “il turco”

23 Giugno – Scacchi il gioco senza età. La Leggenda degli Scacchi

7 Giugno – Scacchi il gioco senza età. Scacco Matto!

27 Maggio – Scacchi il gioco senza età. Mini Corso per conoscere i movimenti dei pezzi

17 Maggio – Scacchi, il gioco senza età. La storia del Circolo Spassky di Lecco

07 Maggio – Scacchi, il gioco senza età. La Regina degli scacchi