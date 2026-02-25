Scacchi il gioco senza età. La scuola sovietica: Smyslov “Il perfezionista”

Nel settembre del 1988 tenne una simultanea in piazza XX Settembre a Lecco contro 25 partecipanti. Poi andò da Orestino a mangiare con gli amici dell’AD Scacchi Boris Spassky di Lecco che lo ospitarono

Vassily Smyslov nacque a Mosca il 24 Marzo 1921 ed è stato un fortissimo scacchista russo (sovietico fino al 1992) nonchè settimo Campione Mondiale di scacchi.

Imparò a giocare a sei anni dal padre, un Candidato Maestro di buon livello, e dopo essere entrato nell’agonismo scacchistico la sua crescita fu molto veloce.

A 17 anni vinse il suo primo importante torneo vincendo il Campionato giovanile dell’URSS e subito dopo il Campionato di Mosca ottenendo così il titolo di Maestro. Nel 1940 esordì nel Campionato Sovietico giungendo terzo e nel 1941, nonostante lo scoppio della seconda guerra mondiale, giunse ancora terzo e dopo la riapertura dei tornei internazionali alla fine della guerra colse ancora numerosi e prestigiosi risultati.

Bisogna anche ricordare il match Usa-Urss che si fece via radio dove la scuola sovietica dimostrò il divario che si era venuto a creare con uno straripante 15,5 a 4,5 dove Smyslov era in seconda scacchiera e liquidò con un secco 2 a 0 il campione americano Reshewsky.

Nel 1948 partecipò al torneo di successione al titolo, nel 1946 era morto il Campione Mondiale Alechine, ma si classificò secondo battuto solo da Botvinnik che prese il titolo. Nel 1950 la FIDE gli conferì il titolo di Grande Maestro. Nel 1953 a Zurigo vinse il torneo dei Candidati e sfidò Botvinnik per il titolo. La sfida, giocata a Mosca, terminò in parità e il titolo restò a Botvinnik ma nel 1956 ad Amsterdam Smyslov vinse ancora il torneo dei Candidati e nel 1957 sfidò nuovamente Botvinnik e questa volta vinse diventando il settimo Campione Mondiale di scacchi.

Nell’anno successivo Botvinnik esercitò il suo diritto di rivincita e si riprese il titolo. Smyslov da gran signore dichiarò “Non ho motivo di lamentarmi del mio destino in quanto ho realizzato il mio sogno: diventare Campione del Mondo”.

In seguito continuò ancora a giocare sempre a grandi livelli e nonostante l’età nel torneo dei Candidati del 1984 venne battuto solo da Kasparov che era di 42 anni più giovane di lui!

Ha ottenuto ben 17 medaglie nelle sue 9 partecipazioni alle Olimpiadi di scacchi e noi del circolo scacchistico di Lecco abbiamo avuto l’onore di ospitarlo e il 28 settembre 1988 tenne una sontuosa simultanea nella splendida cornice di piazza XX Settembre contro 25 agguerriti partecipanti provenienti da tutta la Lombardia.

Posso raccontarvi un annedoto particolare della sua permanenza a Lecco. Durante la cena di commiato, che tenemmo al ristorante “Pontile da Orestino” in suo onore, eravamo nella saletta piccola e a fine cena, attraverso l’interprete, gli chiedemmo delle sue qualità di baritono. Vassily rispose che ad un certo punto della sua carriera dovette decidere se continuare con gli scacchi o continuare con la musica e per nostra fortuna scelse gli scacchi.

Però gli chiedemmo anche di dedicarci una canzone ed egli intonò “Oci ciorne” una canzone popolare russa per poi proseguire con “O sole Mio” in italiano lasciandoci tutti a bocca aperta. Sentendolo cantare in maniera così sublime quasi tutti gli avventori della attigua grande sala ristorante si riversarono nella piccola saletta chiedendosi chi era questo grande personaggio.

Per noi che abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo personalmente, oltre al suo talento scacchistico e musicale, ci ha stupito la sua ricerca della perfezione, non intesa come pignoleria ma come armonia. Difatti, il suo libro più famoso si intitola proprio “Alla ricerca dell’armonia”.

Lo rivedemmo nel 1992 a Reggio Emilia durante la famosa conferenza dei Campioni del Mondo di scacchi ancora in vita. Smyslov ci ha lasciati nel 2010 all’età di 89 anni. Ancora oggi di lui ci resta un ricordo indelebile sia sotto l’aspetto scacchistico che umano, con il sottofondo della melodia di una grande voce coinvolgente e suggestionante.

Vediamo una sua partita della sfida mondiale del 1954:

Smyslov-Botvinnik Mosca 1954 Difesa Francese (C18)

1.e4 e6 2.d4 d5 3.d4 d5 3.Cc3 Ab4 siamo nella variante Winawer della Difesa Francese 4.e5 c5 5.a3 Aa5 6.b4 cxd4 7.Dg4 Ce7 8.bxa5 dxc3 9.Dxg7 Tg8 10.Dxh7 Cd7 11.Cf3 Cf8 12. Dd3 Dxa5 13.h4 Ad7 14.Ag5 Tc8 15.Cd4 Cf5 16.Tb1 Tc4 17.Cxf5 exf5 18.Txb7 Te4+

19.Dxe4! Strepitoso sacrificio di Regina 19…dxe4 20-Tb8+ Ac8 21.Ab5+ Dxb5 non esiste un altra difesa 22.Txb5 Ce6 23.Af6 Txg2 24.h5 Aa6 25.h6 abbandona 1-0 In questa partita Smyslov dimostra la sua forza giocando un’apertura che era un cavallo di battaglia di Botvinnik.

Reggio Emilia 1986 sfida Smyslov- Spassky

Mosca 1959 sfida Tal-Smyslov

“Ho sempre vissuto tra gli scacchi e la musica”

Vasily Vasilyevich Smyslov

Ferdinando Franceschetti

Delegato Coni Federazione Scacchistica Italiana(FSI) per la provincia di Lecco

Istruttore Federale di scacchi

