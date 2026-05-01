Scacchi il gioco senza età. L’immortale di Andersenn

Secondo la storia degli scacchi questa fu la prima partita che assunse alla definizione di “immortale”. La terminologia fu usata da Simon Winawer per commentare la partita giocata da Anderssen. Qui il significato di immortale sta a specificare il valore e la bellezza di una partita che passerà e resterà nella storia degli scacchi per sempre.

Adolf Anderssen – Lionel Kieseritzky Londra 1851 Gambetto di Re [C33]

1.e4 e5 2.f4 Il gambetto di re; Anderssen offre il pedone in cambio di uno sviluppo più rapido. 2…exf4 3.Ac4 Dh4+?! Il gambetto d’alfiere. La mossa del Nero costringerà il Bianco a muovere il re e a dover così rinunciare all’arrocco, ma pone anche la donna nera in una posizione esposta 4.Rf1 b5?! Questo è il controgambetto Bryan, analizzato in profondità da Kieseritzky. Non è considerata oggi una mossa molto logica. 5.Axb5 Cf6 6.Cf3 Dh6 7.d3 Ch5 La mossa minaccia Cg3+ e protegge il pedone f4, ma decentra anche il cavallo a lato della scacchiera dove è meno efficace. 8.Ch4 Dg5 9.Cf5 c6 10.g4 Cf6 11.Tg1! Un sacrificio vantaggioso di un pezzo passivo. 11…cxb5? errore decisivo del Nero; si guadagna materiale, ma si perde in sviluppo in un momento in cui il Bianco è in grado di impostare una veloce offensiva. 12.h4! 12…Dg6 13.h5 Dg5 14.Df3 due minacce: Axf4, che intrappolerebbe la donna del Nero, e5, che attaccherebbe il cavallo nero in f6 e contemporaneamente minaccerebbe la torre indifesa in a8 con la donna. 14…Cg8 Questa rimedia alle minacce, ma blocca lo sviluppo del Nero ancora di più 15.Axf4 Df6 16.Cc3 Ac5 17.Cd5!? Il Bianco risponde all’attacco con un contrattacco. Questa mossa minaccia Cc7 con forchetta al re e alla torre. 17. …Dxb2 18.Ad6! Axg1? 19.e5! Sacrificando l’altra torre bianca. Più importante è il fatto che questa mossa blocca la donna nera dalla partecipazione alla difesa del suo re e minaccia il matto in due mosse con 20.Cxg7+ Rd8 21.Ac7#. 19…Dxa1+ 20.Re2 A questo punto l’attacco del Nero è esaurito, il Nero non può organizzare una minaccia effettiva, mentre il Bianco si può scatenare. 20…Ca6 Il cavallo nero controlla la casa c7 per la minaccia del Bianco 21.Cxg7+ Rd8 22.Ac7#. 21.Cxg7+ Rd8

22.Df6+!!

Questo bellissimo sacrificio di donna costringe il Nero a rinunciare alla difesa di e7. 22…Cxf6 23.Ae7# 1-0

Il Nero è considerevolmente in vantaggio di materiale: ha tutti i pezzi , ma ciò non lo aiuta ad evitare il matto da parte del Bianco , una vera posizione immortale.

La partita fu giocata durante quello che viene considerato il primo torneo internazionale della storia degli scacchi. Organizzato da Howard Staunton in occasione della Grande Esposizione Universale di Londra del 1851 si tenne all’interno del Crystal Palace, costruito appositamente per l’occasione. Al torneo parteciparono 16 giocatori di varie nazionalità tra cui britannici, tedeschi, francesi, austriaci, ungheresi e russi. In rappresentanza della Germania fu scelto un professore di matematica di nome Adolf Anderssen che vinse sorprendentemente il torneo, che si giocava con la formula dell’eliminazione diretta. Per anni il professore tedesco fu considerato il più forte giocatore europeo oscurato a livello mondiale solo dal formidabile genio americano Paul Murphy. Mentre la triste storia del Crystal Palace ci ricorda la sua tragica fine dovuta ad un incendio nel 1936 che lo distrusse completamente. Ancora oggi il quartiere dove era ubicato porta il suo prestigioso nome, così come anche la squadra di calcio e tanti altri palazzi costruiti poi nel mondo a sua imitazione.

Ferdinando Franceschetti

Delegato Coni Federazione Scacchistica Italiana(FSI) per la provincia di Lecco

Istruttore Federale di scacchi

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