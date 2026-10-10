Scacchi il gioco senza età. Scuola Sovietica  Petrosjan “la tigre di ferro”

Tigran Petrosjan è stato il nono Campione Mondiale di scacchi. Nacque a Tbilisi nel 1929 da famiglia Armena trasferitasi in Georgia ed era soprannominato “IronTigran” per il suo stile di gioco non spettacolare ma portato ad una difesa impenetrabile.

Imparò a giocare a 8 anni nella casa dei pionieri di Tbilisi e in seguito seguì le teorie innovative di Nimzowitsch. Ottenne il primo risultato di rilievo nel 1945 a Leningrado vincendo a pari merito il Campionato Sovietico Juniores, poi nel 1946 a Yeravan il Campionato Armeno e replicò quello Sovietico Juniores sempre a Leningrado. Nel 1948 vinse il Campionato Armeno e arrivò secondo in quello delle Reppubbliche Caucasiche.

Nel 1949 si trasferì a Mosca dove vinse parecchi tornei ottenendo nel 1953 a ventirè anni il titolo di Grande Maestro e iniziò a partecipare ai vari tornei dei Candidati che lo videro in costante ascesa fino alla vittoria di Curacao che lo portò a sfidare il Campione Mondiale Michail Botvinnik dove vinse sorprendendo il campione con il suo stile cauto e paziente diventando così il nono Campione Mondiale di scacchi.

Difese il suo titolo nel 1966 dall’assalto dell’emergente astro Boris Spassky, ma nel successivo match del 1969 fu battuto dallo stesso Spassky e perse il titolo. Nel successivo ciclo di qualificazioni fu sconfitto in finale dal fenomeno Bobby Fischer che veniva da un impressionante punteggio di 19 vittorie consecutive nei match dei candidati.

IronTigran interuppe la sua marcia stratosferica con una vittoria nella seconda partita ma nulla potè contro lo strapotere dello Statunitense che battendo per 6,5 a 2,5 Petrosjan diventò lo sfidante ufficiale di Spassky.

Petrosjan fu quattro volte Campione Sovietico nel 1959, 1961, 1969, 1975. Ha partecipato a ben 10 Olimpiadi consecutive con lo squadrone dell’Unione Sovietica ottenendo 9 medaglie d’oro a squadre e cinque individuali con un rendimento impressionante su 129 partite giocate una sola sconfitta (Hubner).

E’ ritenuto il giocatore più difficile da batter nella storia degli scacchi ed era considerato un vero e proprio stratega della scacchiera. Ebbe un rapporto un po’ astisoso con Victor Korchnoj e quando si scontrarono nel Torneo dei Candidati sia nel 1974 che nel 1977 si rifiutarono reciprocamente la mano, il tutto dovuto a seguito di una petizione di condanna firmata da Petrosjan contro il dissidente Korchnoj. In tutte e due le occasioni Tigran fu sconfitto e i suoi detrattori imputarono ciò alla sua mancanza di coraggio nell’attaccare, basandosi solo sulla sua capacità di difendersi ad oltranza.

Continuò comunque a vincere tornei in tutto il mondo vincendo anche contro il giovane emergente Kasparov. Morì a Mosca a soli 55 anni nel 1984 e per la sua celebrità ad Asparan, una cittadina dell’Armenia, gli è stato dedicato un monumento e una piazza, nel 2018 è stato raffigurato su una banconota da 2000 Dramm Armeni.

Va ricordato anche che nel 1968 l’università di Eravan gli assegnò una laurea per la tesi “Chess Logic”. Due varianti di apertura portano ancora oggi il suo nome nella Difesa Est-Indiana e nella Difesa Ovest-Indiana.

Il suo stile prettamente strategico lo portò a consacrare quello che ancora oggi viene definito “sacrifico posizionale di qualità” dando una Torre in cambio del pezzo minore più pericoloso dell’avversario.

Non fu molto amato nel mondo scacchistico sia per il suo stile di gioco, che fu giudicato troppo arido e non spettacolare, sia per la sua crescente sordità che lo portava ad essere poco sociale. Scrisse anche due magnifici libri editi poi postumi nel 1991 “Lezioni di strategia” e nel 1998 “Ai confini della teoria” condensazione del suo stile unico ma fondamentale per lo sviluppo del pensiero scacchistico.

Petrosjan-Spassky Mosca 1966 Camp.Mondiale Difesa Est-Indiana (E63)

Cf3 Cf6 2. g3 g6 3. c4 Ag7 4. Ag2 O-O 5. O-O Cc6 6. Cc3 d6 7. d4 a6 8. d5 Ca5 9. Cd2 c5 10. Dc2 e5 11. b3 Cg4 12. e4 f5 13. exf5 gxf5 14. Cd1 b5 15. f3 e4 16. Ab2 exf3 17. Axf3 Axb2 18. Dxb2 Ce5 19. Ae2 f4 20. gxf4 Ah3 21. Ce3 Axf1 Il sacrificio posizionale di qualità con l’intento di togliere il pezzo più forte dell’avversario. 22. Txf1 Cg6 23. Ag4 Cxf4 24. Txf4 (ripetizione del noto sacrificio) …Txf4 25. Ae6+ Tf7 26. Ce4 Dh4 27. Cxd6 Dg5+ 28. Rh1 Ta7 29. Axf7+ Txf7

30.Dh8+ una strepitosa mossa che pone fine alla partita …abbandona 1-0

A Re x h8 seguirebbe Cxf7+ che riprenderebbe la Donna con vantaggio.

Ferdinando Franceschetti

Delegato Coni Federazione Scacchistica Italiana(FSI) per la provincia di Lecco

Istruttore Federale di scacchi

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