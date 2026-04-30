1° maggio, rifiuti: chiusi i centri di raccolta e possibili disservizi per sciopero

Per il ponte del 1° maggio chiusi i centri di raccolta e possibili ritardi nella raccolta rifiuti per sciopero nazionale
Il 2 maggio chiuso l’ecosportello di via F.lli Bandiera
LECCO – In occasione del ponte del 1° maggio, Silea S.p.A. segnala una serie di modifiche ai servizi di raccolta rifiuti sul territorio.
Venerdì 1° maggio i centri di raccolta resteranno chiusi al pubblico. L’azienda invita i cittadini a consultare l’ecocalendario o l’App Silea per verificare eventuali anticipi o posticipi dei turni di raccolta.
I servizi potrebbero inoltre subire ritardi o variazioni a causa dello sciopero nazionale indetto dall’organizzazione sindacale USI-CIT per l’intera giornata di venerdì 1° maggio.
Ulteriori disagi sono previsti anche per il giorno successivo: sabato 2 maggio l’ecosportello di via F.lli Bandiera a Lecco resterà chiuso al pubblico.
Per il ritiro dei sacchi è comunque possibile utilizzare i distributori automatici di via Sora e via Nullo.
Per restare aggiornati sulle eventuali modifiche al servizio è necessario consultare il sito ufficiale di Silea o scaricare l’app dedicata.